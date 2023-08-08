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Смерть мобілізованого з епілепсією на Одещині: омбудсмен заявив про необхідність справедливого розслідування

8 серпня, 2023 вiвторок
13:05
Суспільство Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що бере під особистий контроль розслідування щодо смерті мобілізованого українця з епілепсією на Одещині

Про це Лубінець написав у Telegram.

"Смерть мобілізованого українця, який помер після прибуття до військової частини, – необхідне справедливе розслідування. Будь-яку ситуацію такого роду я беру на особистий контроль", – заявив омбудсмен.

Лубінець інформує, що скерував листи до державних структур задля отримання необхідної інформації щодо смерті одного із мешканців селища Ширяєво на Одещині.

Нині правоохоронці встановлюють фактичні причини смерті мобілізованого з вадами здоров’я у день прибуття до військової частини.

Як зазначив омбудсмен, досудове слідство має встановити законність призову на військову службу з урахування його стану здоров’я та своєчасність надання чоловіку кваліфікованої медичної допомоги після приступу епілепсії.

"У разі виявлення порушень відповідно до законодавства – винні мають бути покарані. Адже безкарність приводить до нових правопорушень", – підкреслив Лубінець.

Нагадаємо, вчора ми писали, що Територіальний центр комплектації та соцпідтримки в місті Березівка на Одещині мобілізував чоловіка, який мав інвалідність з дитинства. Невдовзі після прибуття до військової частини він помер через напад епілепсії.

Повідомлялося, що місцевий військком Олександр Стахов самостійно погодив призов 29-річного Бориса у пришвидшеному режимі. Також, за його словами, мобілізацією займався майор, який особисто знав загиблого.

Що відомо про ситуацію з ТЦК та СП

Після публікування розслідування журналістів "Української правди" "Батальйон "Іспанія" про придбання вілли начальником Одеського обласного територіального центру комплектування Євгеном Борисовим наприкінці 2022 року влада розпочала перевірки ТЦК та СП. Борисов придбав віллу на іспанському курорті Марбелья. Її вартість - майже 4 млн євро. Нерухоме майно начальник Одеського ТЦК зареєстрував не на себе, а на матір-пенсіонерку. Дружина Борисова стала власницею офісного приміщення на головній вулиці Марбельї.

В ОК "Південь" відреагували на поїздку начальника Одеського ТЦК за кордон: "Було встановлено, що його виїзд за кордон на той момент був абсолютно санкціонований і дозволений". Проте президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал з начальником Одеського ТЦК Євгеном Борисовим і доручив його звільнити.

28 червня стало відомо, що Євген Борисов більше не займає посаду начальника Одеського ТЦК. Згодом Міноборони пообіцяло жорстко реагувати і притягати до відповідальності військкомів за негідну поведінку.

4 липня  стало відомо, що головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний призначив нового керівника Одеського ТЦК. Ним став полковник Олександр Охріменко.  

Робочі групи Міноборони отримали понад 2,3 тис. звернень від громадян щодо корупції в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Державне бюро розслідувань оголосило 21 підозру.

27 липня Державне бюро розслідувань викрило керівників обласного та районного військкоматів у Рівненській області, які побили військового та знущалися з нього. Також в одного із посадовців знайшли наркотики. За два дні суд помістив за ґрати очільника Рівненського обласного ТЦК та СП, якого підозрюють у побитті військовослужбовця.

Також СБУ затримала посадовця військкомату на Полтавщині, який за хабарі міг допомагати чоловікам ухилятися від служби в армії.  

Крім того, прокуратура розслідує незаконне збагачення керівника Дніпропетровського обласного центру комплектування та соціальної підтримки - проведено обшуки.

1 серпня прокуратура провела майже 100 обшуків у військкоматах 11 областей, де виявили схему з уникнення призову на військову службу. Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що у військкоматах мають працювати люди, які мають гідність і бачили війну, ті, що розуміють цінність захисту України, а не "ціну рішення".

Згодом на зловживанні посадовими обов'язками викрили військкомів Полтавщини, Черкащини та Києва.

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