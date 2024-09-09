"Більш фахові люди очолили міністерства": нардеп Цимбалюк про перестановки в уряді

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Якщо говорити об’єктивно, порівнюючи з першим урядом, ще тоді попереднього прем’єра, вже і прізвище ми його майже не пам'ятаємо, то зараз, як на мене, більш фахові люди очолили міністерства. Якщо згадувати про того Андрія Сибігу, то насправді це кадровий дипломат, який пройшов усі щаблі дипломатичної роботи як у Міністерстві закордонних справ, так і очолюючи посольство у Туреччині, генконсульство Польщі. До речі, він володіє кількома мовами, в тому числі польскою, Польща, до речі, позитивно відреагувала на його призначення. І це, як на мене, фахове посилення", - заявив нардеп.

Читайте також: Батько-прокурор, робота в Туреччині та колекція старожитностей: що відомо про нового міністра закордонних справ Андрія Сибігу

Також він вважає, що призначення Ірини Верещук заступницею керівника Офісу президента має підсилити гуманітарний блок.

"Те саме Точицький, який теж і дипломат, і працював у Офісі президента при багатьох керівниках, тобто людина, яка знається у державному управлінні, тому, я думаю, що йому вдасться покращити менеджмент. Про нашу землячку Ірину Верещук - вона очолювала штаб по координації внутрішньо переселених осіб, також вона координувала штаб, який опікується евакуацією людей з прифронтових територій, і якщо говорити об’єктивно, вона одна з багатьох міністерок, яка тоді працювала перші дні, тижні війни, але до неї легше було додзвонитися. І, справді, в перші дні, коли ми евакуйовували дітей з Охматдиту, вона була на зв’язку, я особисто, інші народні депутати з нею контактували в незалежності хто з якої фракції. Тобто вона теж має досвід, і, мені видається, вона зараз посилить саме гуманітарний блок Офісу президента", - сказав Михайло Цимбалюк.

Зазначимо, що Верховна Рада:

призначила нового міністра закордонних справ. Ним став Андрій Сибіга;

підтримала призначення Ольги Стефанішиної на посаду віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерки юстиції України;

призначила Олексія Кулебу на посаду віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій України;

призначила Світлану Гринчук очільницею Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів;

проголосувала за призначення Матвія Бідного на посаду міністра молоді та спорту України;

призначила Миколу Точицького очільником Міністерства культури та стратегічних комунікацій України;

підтримала призначення Наталії Калмикової на посаду очільниці Міністерства у справах ветеранів України;

підтримала призначення Германа Сметаніна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України;

призначила Віталія Коваля на посаду міністра аграрної політики та продовольства України.