Білий дім має намір повторно визнати хуситів міжнародною терористичною організацією, - CNN

Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела.

Тиск на адміністрацію, щоб знову застосувати визнання єменських хуситів терористами після того, як вони здійснили десятки атак і захопили комерційне судно та його екіпаж, як вони стверджують, є помстою за військовий наступ Ізраїлю в Газі. Атаки мали наслідки для світової економіки, оскільки вони фактично закрили один із головних світових торгових шляхів для більшості контейнеровозів.

Станом на вівторок адміністрація не відновлювала позначення у списку іноземних терористичних організацій (FTO).

У лютому 2021 року адміністрація зняла з хуситів статус SDGT і виключила їх зі FTO, після того, як в останні тижні адміністрація Трампа зарахувала їх до списку.

Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що рішення скасувати позначення було через занепокоєння, щодо загрози здатності надавати важливу допомогу народу Ємену. Він сказав, що це "визнання жахливої ​​гуманітарної ситуації в Ємені".

Довідково. SDGT і FTO призводять до заморожування активів, але, згідно з Державним департаментом, лише призначення FTO накладає імміграційні обмеження на членів. Позначення SDGT не накладає санкцій на тих, хто надає "матеріальну підтримку" групі.

Що відомо про напади хуситів у Червоному морі

Ізраїльські військові заявили 19 листопада, що єменські хусити захопили вантажне судно в Червоному морі, коли воно прямувало з Туреччини до Індії. Речник армії Ємену Ях'я Сарі пояснив, що хусити зупинятимуть вогневими засобами ізраїльські кораблі, що прямують до Індійського океану через Червоне море та Баб-ель-Мандебську протоку.

9 грудня стало відомо, що ЗС США намагаються запевнити судноплавні компанії, що багатонаціональні сили забезпечують безпечне плавання через Червоне море та Суецький канал попри те, що атаки єменських повстанців-хуситів продовжуються.

У вівторок, 12 грудня, єменські хусити заявили, що провели військову операцію проти норвезького комерційного танкера Strinda на знак протесту проти бомбардування Гази - танкер атакували ракетою в Червоному морі біля Ємену, внаслідок чого виникла пожежа та серйозні пошкодження.

Пізніше, 15 грудня, спалахнуло вантажне судно під прапором Ліберії в Червоному морі після того, як у нього влучив снаряд повстанців-хуситів Ємену.

18 грудня міністр оборони США Ллойд Остін відвідав Ізраїль, де заявив про намір його країни протидіяти нападам єменських хуситів на судна в Червоному морі. Для цього США сформували коаліцію проти нападів хуситів у Червоному морі. До неї долучилось понад 20 країн.

30 грудня ВМС США збили дві протикорабельні ракети, запущені єменськими хуситами в бік контейнеровоза в Червоному морі.

1 січня міністр оборони Британії Грант Шеппс заявив, що його країна розглядає можливість ударів по єменських повстанцях-хуситах, аби протидіяти їхнім нападам на вантажні судна у Червоному морі.

Згодом, 4 січня, члени Ради Безпеки ООН закликали єменських хуситів припинити напади на судна в Червоному морі та Аденській затоці, заявивши, що атаки є незаконними та загрожують регіональній стабільності, свободі судноплавства та глобальній безпеці.

У ніч з 11 на 12 січня США і Велика Британія завдали авіаударів по позиціях хуситів у Ємені. На це хусити пообіцяли дати відповідь.

Проте вже наступної ночі військові Сполучених Штатів Америки повідомили про новий ракетний удар по єменських силах хуситів.

Єменські хусити заявили у неділю, 14 січня, що винищувачі США та Великої Британії вдарили по горі Джадаа в районі Аль-Лахая в провінції Ходейда Ємену.

За повідомленням військового командування США на Близькому Сході, хусити влучили балістичною ракетою у вантажне судно Gibraltar Eagle біля узбережжя Ємену