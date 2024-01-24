Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Британія запропонувала Німеччині альтернативу далекобійним ракетам Taurus для України, - Handelsblatt

Британія запропонувала Німеччині альтернативу далекобійним ракетам Taurus для України, - Handelsblatt

24 січня, 2024 середа
23:10
Світ

Велика Британія запропонувала Німеччині вирішення ситуації з наданням Україні далекобійних ракет Taurus

Про це повідомляє Handelsblatt

Зазначається, що пропозиція Британії полягає в тому, щоб Німеччина передала свої далекобійні ракети Taurus Британії, а та своєю чергою передала Україні додаткові далекобійні ракети Storm Shadow.

У повідомленні йдеться, що такий план передачі ракет Лондон передав Берліну ще кілька тижнів тому. Щодо подальших рішень інформації не було.

Ракети Taurus для України: що відомо

У травні 2023 року стало відомо, що Україна попросила у Німеччини далекобійні ракети.

Наприкінці червня минулого року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що ФРН не має наміру передавати Україні ці ракети.

У серпні нардеп Чернєв із посиланням на власні джерела повідомив, що у  бундестазі досягли консенсусу щодо передачі Україні ракет Taurus. Водночас німецьке видання Spiegel повідомило, що канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації у ракети, щоб унеможливити удари Києвом по російській території. Водночас посол України в Німеччині Олексій Макеєв виступив проти обмеження дальності далекобійних ракет Taurus.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наприкінці серпня закликала пришвидшити рішення щодо постачання Україні ракет дальнього радіуса дії, бо кожен день важливий. А в середині вересня німецькі депутати написали листа Шольцу із закликом ухвалити рішення на користь України.

2 січня 2024 року голова комітету бундестагу з питань оборони, представниця Вільної демократичної партії Марі-Агнес Штрак-Циммерманн знову закликала надати ці ракети України.

17 січня голова Мюнхенської конференції з безпеки, колишній радник ексканцлерки Ангели Меркель Крістоф Гойсген висловлював сподівання, що Німеччина може ухвалити рішення про надання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus не пізніше, ніж за місяць – на Мюнхенській безпековій конференції.

17 січня, в дебатах щодо надання крилатих ракет Taurus Україні парламент Німеччини виступив проти.

18 січня заступник голови комітету ВР з нацбезпеки Єгор Чернєв заявив, що законопроєкт про надання Німеччиною Україні ракет Taurus "залишається у силі".

19 січня депутат бундестагу від Соціал-демократичної партії Німеччини, член комітету з питань оборони Йоганнес Арльт назвав дві причини відмови в постачанні ракет Taurus.

20 січня повідомлялося, що компанія Taurus готова якнайшвидше зробити нові ракети й доопрацювати існуючі у разі постачання їх Україні.

24 січня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, що ракети Taurus потрібні України для того, щоб знищити російську військову інфраструктуру за фронтом на території України.

Довідка: Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-поверхня" для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей без заходу ракетоносія в зону ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – не менше 500 км.

Теги:
Україна
зброя
Німеччина
Війна з Росією
допомога Україні
Велика Британiя
підтримка України
зброя для України
Світ про Україну
Читайте також:
Дмитро Медведєв
23 січня, 2024 вiвторок
"Війна неминуча": Медведєв відреагував на відмову США повернути Аляску РФ
Трамп і Байден
24 січня, 2024 середа
Праймеріз у штаті Нью-Гемпшир: Трамп переміг від республіканців, Байден - від демократів
збита ракета, Київ 9 травня
23 січня, 2024 вiвторок
Росія вдруге за день атакувала Україну ракетами: на Дніпропетровщині знищено ворожу Х-59
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.49
    Купівля 37.49
    Продаж 38.14
  • EUR
    Купівля 40.78
    Продаж 41.73
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
24 січня
23:44
OPINION
Віталій Портников
У ситуації з Іл-76 маємо справу із широкомасштабною інформаційною провокацією РФ. Колонка Віталія Портникова
23:20
Володимир Зеленський в Офісі президента (31 грудня 2023 року)
"Потрібно встановити чіткі факти": Зеленський заслухав доповіді Умєрова, Залужного, Шаптали, Буданова та Малюка щодо падіння Іл-76 у РФ
23:13
Інна Совсун із партійним значком, фото 2020 року
"Обовʼязок захищати державу у нас записаний для всіх": нардепка Совсун підтримала ідею мобілізації жінок
22:40
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ
"Я зовсім не вірю в Мудрика": ексгравець "Челсі" накинувся на українця
22:32
Віктор Циганков (ліворуч)
"Жирона" із Довбиком та Циганковим програла "Мальорці" та вилетіла з Кубка Іспанії
22:24
Кароліна Шиіно
Переможницею конкурсу "Міс Японії" стала українка
22:02
Оновлено
збитий "Шахед"
РФ атакує Україну "шахедами", в Одесі спалахнула пожежа. Ситуація ввечері 24 січня
21:59
Страсбур, чемпіонат Франції, Едуард Соболь
Футболіста збірної України погнали з топ-чемпіонату
21:51
Прапор США
Комітет сенату США підтримав законопроєкт, який дозволить конфіскувати активи РФ на користь України
21:50
Ексклюзив
Микола Княжицький
Якщо протести у Польщі будуть невмотивованими, то ми маємо діяти жорсткіше, - нардеп Княжицький
21:45
"Говори. Порушуй тишу": у Катовіце відбулася акція на підтримку України після масованого ракетного удару РФ 23 січня
21:32
Ексклюзив
Іл-76 РФ
Генерал-майор Ягун проаналізував заяви щодо можливості перебування в російському Іл-76 українських полонених
21:14
Дмитро Пєсков
"Україна є для США найбільшим полігоном": добірка російських фейків за 24 січня
21:03
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Хто збив російський Іл-76, який перевозив ракети. Колонка Сергія Згурця
20:40
Ексклюзив
Карта. Авдіївка_2401
"Шторм-Z", "Шторм V" та новий танковий пункт: для штурму Авдіївки РФ зібрала близько 40 тис. резервів, - офіцер Морозов
20:32
Ігор Терехов
"Ми не можемо залишити, як є": Терехов після останніх обстрілів Харкова ініціював перейменування вулиці Пушкінської
20:30
Анонс
Даяна Ястремська
Ястремська - Чжен: де та коли дивитись історичний матч українки у півфіналі Australian Open
20:07
Patrick Sanders
У разі війни з Росією британці мають бути готовими служити в армії, - Генштаб Великої Британії
20:05
OPINION
Вікторія Сюмар
Кокошники проти наших вишиванок, це як їхні "ніщі щі" проти українського борщу
20:03
Ексклюзив
Авдіївка
Росіяни можуть скинути близько 500 КАБів на Авдіївку за місяць, - офіцер "Легіону Свободи" Морозов про тактику атак РФ
20:03
Сухопутні війська ЗСУ
Генштаб: РФ здійснила 43 спроби штурмів позицій Сил оборони та відновила атаки на Шахтарському напрямку
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 700-го дня війни: українка полетить у космос, Німеччина передасть нам військові гелікоптери
19:57
Оновлено
Іл-76 РФ
У Білгородській області РФ упав військово-транспортний літак Іл-76
19:51
на фото Володимир Зеленський біля телефону
Оборонна співпраця та збільшення допомоги до €8 млрд: Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Шольцом
19:50
Дональд Туск
У березні відбудуться міжурядові консультації України та Польщі, - Туск
19:41
Хорватія
За гроші Міноборони України хорватська фірма купила закинутий пороховий завод у Боснії, - hromadske
19:21
Шмигаль
Захист на всіх напрямках: Україна будує трирівневу лінію оборони, - Шмигаль
19:18
Ексклюзив
Множинне громадянство паспорт
Осадчук: заява Зеленського про множинне громадянство є небезпечною
18:50
зеленський Шольц
Шольц закликав європейців значно розширити підтримку України
18:37
Метро "Деміївська" (Київ"
Стали відомі попередні причини деформації тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська"
18:33
Ексклюзив
Іл-76
РФ може показати нібито тіла загиблих: в "Інформаційному спротиві" розповіли про найбільшу небезпеку з падінням літака Іл-76
18:07
фейк
"Українець закликав поляків вбивати росіян": РФ просуває фейкове відео
18:00
OPINION
Ростислав Павленко
Час "не втекти", а час — дати зробити тим, хто просто вміє
17:56
Боєць ДНР
Жителя Макіївки, який добровільно приєднався до "ДНР", засудили до 15 років тюрми за держзраду
17:54
"Ворскла" - "Минай" 0:0. 5 листопада 2023 року
Полтавська "Ворскла" заявляє про вихід із Асоціації футболу Полтавщини
17:54
Огляд
Україна кордон
Кубань, Слобожанщина та Стародубщина: про що каже указ Зеленського щодо українських земель на території Росії
17:42
Ексклюзив
Дональд Трамп
У ЄС зрозуміли, що в разі обрання Трампа, питання безпеки ляже на плечі союзу, - журналістка
17:31
Александер Чеферін
Президент УЄФА поділився переживанням через можливу участь збірної України на Євро-2024
17:31
Оновлено
КНДР ракета
Пуск ракет КНДР у бік Жовтого моря: міноборони Південної Кореї заявило про повалення режиму в Пхеньяні у випадку початку війни
17:19
Ексклюзив
Чому Україна не отримує бронетехніку від Європи: думка експерта Defence Express Каткова
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV