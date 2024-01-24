Британія запропонувала Німеччині альтернативу далекобійним ракетам Taurus для України, - Handelsblatt

Про це повідомляє Handelsblatt

Зазначається, що пропозиція Британії полягає в тому, щоб Німеччина передала свої далекобійні ракети Taurus Британії, а та своєю чергою передала Україні додаткові далекобійні ракети Storm Shadow.

У повідомленні йдеться, що такий план передачі ракет Лондон передав Берліну ще кілька тижнів тому. Щодо подальших рішень інформації не було.

Ракети Taurus для України: що відомо

У травні 2023 року стало відомо, що Україна попросила у Німеччини далекобійні ракети.

Наприкінці червня минулого року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що ФРН не має наміру передавати Україні ці ракети.

У серпні нардеп Чернєв із посиланням на власні джерела повідомив, що у бундестазі досягли консенсусу щодо передачі Україні ракет Taurus. Водночас німецьке видання Spiegel повідомило, що канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації у ракети, щоб унеможливити удари Києвом по російській території. Водночас посол України в Німеччині Олексій Макеєв виступив проти обмеження дальності далекобійних ракет Taurus.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наприкінці серпня закликала пришвидшити рішення щодо постачання Україні ракет дальнього радіуса дії, бо кожен день важливий. А в середині вересня німецькі депутати написали листа Шольцу із закликом ухвалити рішення на користь України.

2 січня 2024 року голова комітету бундестагу з питань оборони, представниця Вільної демократичної партії Марі-Агнес Штрак-Циммерманн знову закликала надати ці ракети України.

17 січня голова Мюнхенської конференції з безпеки, колишній радник ексканцлерки Ангели Меркель Крістоф Гойсген висловлював сподівання, що Німеччина може ухвалити рішення про надання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus не пізніше, ніж за місяць – на Мюнхенській безпековій конференції.

17 січня, в дебатах щодо надання крилатих ракет Taurus Україні парламент Німеччини виступив проти.

18 січня заступник голови комітету ВР з нацбезпеки Єгор Чернєв заявив, що законопроєкт про надання Німеччиною Україні ракет Taurus "залишається у силі".

19 січня депутат бундестагу від Соціал-демократичної партії Німеччини, член комітету з питань оборони Йоганнес Арльт назвав дві причини відмови в постачанні ракет Taurus.

20 січня повідомлялося, що компанія Taurus готова якнайшвидше зробити нові ракети й доопрацювати існуючі у разі постачання їх Україні.

24 січня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, що ракети Taurus потрібні України для того, щоб знищити російську військову інфраструктуру за фронтом на території України.

Довідка: Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-поверхня" для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей без заходу ракетоносія в зону ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – не менше 500 км.