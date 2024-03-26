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Данія планує продати залишки F-16 після допомоги Україні Аргентині, - ЗМІ

26 березня, 2024 вiвторок
09:46
Світ Польські F-16 та МіГ-29 у одному строю

Після передачі Україні винищувачів F-16 у Данії залишається їх ще 24, і вони можуть не бути продані Аргентині

Про це повідомляє TV2.

Невдовзі міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен здійснить візит до Аргентини, щоб обговорити можливий продаж винищувачів F-16, які залишилися в Данії. 

"Я буду обговорювати умови потенційної угоди, але очевидно, що ми перебуваємо на завершальній стадії укладання угоди, і тому я також очікую, що саме так і станеться", - заявив він.

Угода передбачає продаж решти 24 данських літаків F-16.

Як зазначили у виданні, продаж винищувачів американського виробництва неможливий без узгодження з США, і в жовтні 2023 року США дали дозвіл на продаж Данією своїх винищувачів F-16 Аргентині.

Ця угода забезпечить США багаторічну військову співпрацю з Аргентиною.

Наразі у Данії триває процес поступової відмови від винищувачів F-16, які мають бути замінені на більш сучасні винищувачі F-35. У вересні 2023 року Данія отримала перші 4 з 27 винищувачів від американського виробника Lockheed Martin, але решту літаків все ще очікують.

"Продаж останньої частини наших винищувачів F-16 також може допомогти зміцнити оборону Данії у зв'язку з інвестиціями, які нам потрібні", - пояснив міністр оборони.

На питання, чому Данія не передає Україні решту літаків, Поульсен заявив, що 19 вже переданих F-16 є "великим і суттєвим внеском".

"Ми є однією з країн Європи, яка жертвує найбільше, і тому ми можемо з чистою совістю продати решту літаків F-16, які у нас, можливо, залишилися", - пояснив він.

Винищувачі F-16 для України: що відомо

21 травня 2023 року президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. 

У липні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року. 

У Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Відомо, що перша група пілотів уже розпочала навчання на F-16 у Данії. Нідерланди нададуть нашій країні 42 винищувачі. Водночас Норвегія надасть Україні F-16, але точна їхня кількість невідома.

15 вересня 2023 року Бельгія долучилася до навчання українських пілотів на F-16. Попередньо у міноборони країни заявили, що не нададуть Україні винищувачі F-16, проте згодом в уряді припустили передачу Україні кількох F-16 наступного року. У 2024 році Нідерланди планують передати Україні першу партію винищувачів F-16.

11 жовтня 2023 року міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна зможе передати Україні перші F-16 вже у березні-квітні 2024 року.

12 жовтня 2023 року стало відомо, що Нідерланди відправлять F-16 до Румунії, де тренуватимуться українські пілоти, а згодом українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 на авіабазі в штаті Аризона у США.

На початку січня 2024 року речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер заявив, що українські льотчики завершать навчання на винищувачах F-16 у цьому році. 

8 лютого посол в Нідерландах Олександр Карасевич заявив, що Україна отримає від Нідерландів винищувачі F-16 уже в цьому році, проте точна дата не озвучується.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте 17 лютого на полях Мюнхенської безпекової конференції заявив, що передача Україні багатоцільових винищувачів F-16 йде за графіком.

21 лютого стало відомо, що перша група у складі чотирьох українських пілотів планує завершити навчання на винищувачах F-16 до літа 2024 року.

18 березня президент Румунії Клаус Йоганніс схвалив навчання українських пілотів на винищувачах F-16, що відбуватимуться на військовій базі країни у Фетешті.

Станом на 22 березня перші 10 українських пілотів пройшли базові навчання на винищувачах F-16 у Великій Британії.

Теги:
Україна
Данія
Аргентина
Військові новини
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