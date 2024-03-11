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New York Times: 12 українських пілотів уже влітку будуть готові керувати винищувачами F-16

11 березня, 2024 понедiлок
09:50
Світ F-16 US Department of Defense

Уже влітку 2024 року дванадцять українських пілотів будуть готові до бойових вильотів на винищувачах F-16, проте на всіх не вистачить літаків

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Зазначається, що нараз винищувачі F-16 готові, а льотчики-інструктори чекають у новому навчальному центрі в Румунії, створеному для навчання українських пілотів польотам на бойових літаках F-16. 

"Але є одна заковика: українські пілоти ще не прибули, попри заяви минулого літа про те, що центр зіграє вирішальну роль у піднятті їх у повітря для захисту своєї країни від дедалі смертоносніших російських ударів", - йдеться в матеріалі.

При цьому досі незрозуміло, коли українські пілоти почнуть навчання в центрі, розташованому на авіабазі Фетешті на південному сході Румунії, яку союзники по НАТО також використовують для навчання на винищувачах.

Водночас автори статті наголошують, що це не означає, що українські пілоти не готуються. Очікується, що дванадцять пілотів - менше, ніж повна ескадрилья - будуть готові до бойових вильотів на F-16 до літа цього року після 10 місяців навчання в Данії, Великій Британії та Сполучених Штатах.

Наголошується, що до того моменту, коли пілоти повернуться в Україну, буде поставлено лише шість F-16 із приблизно 45 винищувачів, які обіцяли європейські союзники.

Винищувачі F-16 для України: що відомо

21 травня 2023 року президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. 

У липні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року. 

У Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Відомо, що перша група пілотів уже розпочала навчання на F-16 у Данії. Нідерланди нададуть нашій країні 42 винищувачі. Водночас Норвегія надасть Україні F-16, але точна їхня кількість невідома.

15 вересня 2023 року Бельгія долучилася до навчання українських пілотів на F-16. Попередньо у міноборони країни заявили, що не нададуть Україні винищувачі F-16, проте згодом в уряді припустили передачу Україні кількох F-16 наступного року. У 2024 році Нідерланди планують передати Україні першу партію винищувачів F-16.

11 жовтня 2023 року міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна зможе передати Україні перші F-16 вже у березні-квітні 2024 року.

12 жовтня 2023 року стало відомо, що Нідерланди відправлять F-16 до Румунії, де тренуватимуться українські пілоти, а згодом українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 на авіабазі в штаті Аризона у США.

На початку січня 2024 року речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер заявив, що українські льотчики завершать навчання на винищувачах F-16 у цьому році. 

8 лютого посол в Нідерландах Олександр Карасевич заявив, що Україна отримає від Нідерландів винищувачі F-16 уже в цьому році, проте точна дата не озвучується.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте 17 лютого на полях Мюнхенської безпекової конференції заявив, що передача Україні багатоцільових винищувачів F-16 йде за графіком.

1 березня у Повітряних силах заявили, що українські пілоти відпрацьовують завдання ударів по повітряних й наземних цілях на літаках F-16, проте перехід на них не може бути швидким.

Теги:
Україна
військові
ЗСУ
Війна з Росією
F-16
Військові новини
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