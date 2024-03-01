Перехід на F-16 не може бути швидким, але Україна робить все можливе, - Ігнат

Про це заявив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Перехід на F-16 не може бути швидким, як би нам того не хотілося. І так близько пів року - це максимально короткий термін, за який можна перенавчити й льотний склад, і наземний персонал. Взагалі програма підготовки на F-16 мінімальна - це два роки. Україна робить все можливе для того, щоб якомога швидше цей літак з'явився в нашому небі та виконував завдання", - зазначив він, додавши, що процес підготовки льотчиків триває, вони відпрацьовують тактичні прийоми.

Пілоти вивчають завдання ударів по повітряних й наземних цілях.

"Це дуже-дуже потрібно. Бо не лише літати треба й контролювати повітряний простір. На них треба воювати. Й саме ці речі зараз відпрацьовують наші пілоти", - наголосив речник.

За його словами, авіаційні інженери також продовжують навчання з обслуговування літаків та озброєння, програмування, завдання ударів високоточною зброєю.

"Вся ця підготовка потрібна для того, щоб максимально ефективно літак працював у небі, знищуючи повітряні, наземні та морські цілі. Україна ж адаптує інфраструктуру на певних майданчиках для того, щоб ці літаки могли застосовуватися з наших летовищ", - підкреслив Ігнат.