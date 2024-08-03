Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Прем'єр Фінляндії заявив, що не бачить передумов для відкриття кордону з РФ

Прем'єр Фінляндії заявив, що не бачить передумов для відкриття кордону з РФ

Ольга Бабишена
3 серпня, 2024 субота
05:48
Світ Прем'єр Фінляндії Петтері Орпо

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо прокоментував ситуацію на російсько-фінському кордоні: на його думку, передумов для його відкриття немає

Зміст

Про це інформує Yie

Прем'єр заявив, що задоволений прийняттям закону, який за певних умов дозволяє обмежувати прийом заяв на надання притулку. Втім, повністю відкрити кордон, на його думку, можна буде лише у випадку, якщо Росія змінить характер своїх дій щодо мігрантів.

Читайте також: Президент Фінляндії затвердив закон про можливості відмови мігрантам у притулку, ухвалений через побоювання дій РФ

"Нам потрібна впевненість у тому, що Росія готова повернутися до колишньої моделі співпраці, за якої обидві країни допускають на прикордонні пункти тільки тих людей, які мають належні для перетину кордону документи", - наголосив він. 

Орпо також додав, що наразі розпочато роботу щодо запобігання загрозам, пов'язаним із спрямованою міграцією, на рівні ЄС. 

Ситуація на російсько-фінському кордоні

18 листопада 2023 року Фінляндія закрила чотири із восьми пунктів перетину кордону з Росією до 18 лютого 2024 року у відповідь на сплеск міграції. Прем'єр Петтері Орпо звинуватив російську владу у сприянні нелегальним мігрантам потрапити в країну. 

22 листопада 2023 року Фінляндія оголосила, що закриває всі пункти перетину на кордоні з Росією, окрім найпівнічнішого - Райя-Йосепі. Тоді Орпо заявив, що керівництво країни не має наміру вести перемовини з Росією щодо ситуації на східному кордоні, доки не закінчиться війна РФ в Україні. Вже 27 листопада 2023 року він заявив, що якщо потік біженців з Росії триватиме, то країна вживатиме додаткові заходи для припинення цього процесу.

28 листопада 2023 року уряд Фінляндії заявив, що протягом наступних двох тижнів закриє весь свій кордон з Росією, щоб зупинити потік шукачів притулку, а 2 грудня 2023 року Фінляндія та країни оборонного співробітництва JEF посилили спостереження за Балтійським морем за допомогою 20 військових кораблів. У РФ заявили, що цим країна намагається домогтися прямої війни з Росією. Очільник міноборони Фінляндії відреагував.

8 грудня 2023 року прикордонна служба Євросоюзу доправила 55 працівників для спостереження за кордоном Фінляндії з Росією. Згодом прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо оголосив про відкриття 14 грудня двох прикордонних пунктів на східному кордоні: МАПП Вааліма і МАПП Ніірала. Інші прикордонні пункти на сході залишаються закритими. Того ж дня уряд Фінляндії вирішив знову закрити пункти пропуску на кордоні з Росією. 

11 січня у Фінляндії заявили, що і надалі збираються залишати пункти пропуску на кордоні з Росією закритими. Міністерство внутрішніх справ Фінляндії пропонує запровадити посилені процедури перетину кордону, зокрема посилений розгляд заяв шукачів притулку, які прибули в країну поблизу кордону.

Теги:
Росія
Фінляндія
мігранти
Читайте також:
Віктор Орбан
Автор Дар'я Куркіна
1 серпня, 2024 четвер
Угорщина запевнила ЄС, що "миротворчу місію" щодо України закінчено, - El Pais
Автор Дар'я Куркіна
1 серпня, 2024 четвер
У Києві оголосили карантин через виявлення небезпечного шкідника дерев
Очільник МОН Оксен Лісовий
Автор Ольга Бабишена
1 серпня, 2024 четвер
Лісовий розповів, як можна скоротити дефіцит учителів
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.06
    Купівля 41.06
    Продаж 41.53
  • EUR
    Купівля 44.36
    Продаж 45.15
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
3 серпня
04:45
Оновлено
Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО
РФ запустила дрони: на Вінниччині влучання в об'єкт інфраструктури, на Київщині працювала ППО
04:24
безпілотник, дрон
В Ростовській області РФ БПЛА ймовірно атакували аеродром
04:04
F-16
В Румунії спростували фейк щодо підготовки українських пілотів на F-16 у країні
03:15
Росіяни пошкодили 1096 об’єктів культурної спадщини України, найбільше - на Харківщині
02:20
Ілюстративне фото
Укрзалізниця запустить перший дитячий вагон: коли перший рейс
01:39
Оновлено
Ллойд Остін
Остін посилить присутність військових США на Близькому Сході
01:27
Ємен, хусити
CNN: Росія збиралась надати військову допомогу хуситам, але відмовилась від планів
00:49
Швеція
Швеція закрила посольство в столиці Лівану
00:29
повістка
В Одесі затримали чоловіка та жінку, які напали на поліцейську під час вручення повістки
00:19
Інфографіка
Фехтування, Ольга Харлан, Олімпіада-2024
Олімпіада-2024: який вигляд має медальний залік після 7-го дня змагань
2024, п'ятниця
2 серпня
23:46
Володимир Кара-Мурза
Обміняний російський опозиціонер Кара-Мурза заявив, що санкції мають бути направлені тільки "на режим Путіна"
23:28
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
"Участь Росії у самітах безглузда": фейки і маніпуляції російських ЗМІ за 2 серпня
23:25
Оновлено
Олександр Хижняк, бокс, Олімпіада-2024
Боксер Хижняк вийшов у півфінал і гарантував Україні медаль на Олімпіаді-2024
23:08
Придністров'я
Питання Придністров'я не буде підійматися на можливих перемовинах України та РФ, - прем'єр Молдови
22:21
Енергетика
Україна працює над тим, щоб восени та взимку постачати більше електрики з Польщі, - Укренерго
22:19
Роман Кокошко
Українець Кокошко не вийшов у фінал Олімпіади-2024 зі штовхання ядра
22:05
Кирило Буданов
"Шанси є": Буданов зробив заяву щодо знищення Керченського мосту
21:57
Мінекономіки
Дозволить залучити €200 млн на відновлення: Кабмін схвалив законопроєкт про ратифікацію угоди з Францією
21:35
Ніколас Мадуро
Уругвай і Аргентина визнали кандидата від опозиції Гонсалеса переможцем президентських виборів у Венесуелі
21:28
Ексклюзив
Володимир Зеленський
Після терміну Зеленського можуть звинуватити в незаконному делегуванні своїх повноважень, - політолог Магда
21:14
тюрма
Російський опозиціонер Яшин заявив, що просив не включати його в обмін між РФ та Заходом
21:09
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Окупанти мають повільне просування на Покровському напрямку й перекидають туди нові резерви. Колонка Сергія Згурця
20:45
Камала Гарріс
Камала Гарріс офіційно стане кандидаткою у президенти США, - WP
20:44
МЗС України
Напруження на Близькому Сході: МЗС надало рекомендації щодо перебування в Ізраїлі та Лівані
20:38
Змішана естафета, Олімпіада-2024
Олімпіада-2024: Україна не пройшла до фіналу змішаної естафети
20:29
НАТО, Трамп
Трамп відмовляється проводити дебати з Гарріс, оскільки він "лідирує в опитуваннях"
20:26
Марина Бех-Романчук, потрійний стрибок
Бех-Романчук вийшла у фінал Олімпіади-2024 в потрійному стрибку
20:08
Тарас Загородній
Міноборони, Моралес та 14 млрд грн
20:04
OPINION
Сергій Руденко
Російська — мова чужинців, окупантів і агресорів
19:59
вишиванка_Олександр Усик
Я знаю, а не вірю, що ми повернемося в Крим, - Усик
19:58
розбір завалів у Мирнограді
РФ скинула дві авіабомби на Мирноград: поранено жінку й двох дітей
19:49
Розкопував могилу Ван Гога: суд постановив депортувати з Франції білоруського художника-акціоніста
19:39
Оновлено
новини Львівщини
Окупанти двічі атакували Куп'янськ: є загибла й поранені
19:15
В Україні затримали співробітницю Мін’юсту та її спільника за підозрою в шахрайстві
19:10
Володимир Зеленський
Покровський напрямок потребує найбільш посилених відповідей окупанту, - Зеленський
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 891-го дня війни: у Криму вночі знищені чотири установки С-400, а на півдні у ворога мінус 2 човни
18:56
Китай
У МЗС КНР заявили, начебто китайсько-бразильський "план про закінчення війни в Україні" отримав позитивну реакцію 110 країн
18:52
Олександр Вілкул
"Не можу зрозуміти, що поганого зробив полковник Шурупов": Вілкул виступив проти деколонізації у Кривому Розі
18:46
Оновлено
Тіла загиблих бійців ЗСУ
Україна повернула тіла 250 загиблих захисників, в рамках репатріації у РФ повернули 38 тіл росіян
18:43
Екскерівник колонії на Полтавщині, де виявили факти катувань, отримав 400 тис. грн виплат при звільненні, - омбудсмен
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV