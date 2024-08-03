Прем'єр Фінляндії заявив, що не бачить передумов для відкриття кордону з РФ

Про це інформує Yie.

Прем'єр заявив, що задоволений прийняттям закону, який за певних умов дозволяє обмежувати прийом заяв на надання притулку. Втім, повністю відкрити кордон, на його думку, можна буде лише у випадку, якщо Росія змінить характер своїх дій щодо мігрантів.

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"Нам потрібна впевненість у тому, що Росія готова повернутися до колишньої моделі співпраці, за якої обидві країни допускають на прикордонні пункти тільки тих людей, які мають належні для перетину кордону документи", - наголосив він.

Орпо також додав, що наразі розпочато роботу щодо запобігання загрозам, пов'язаним із спрямованою міграцією, на рівні ЄС.

Ситуація на російсько-фінському кордоні

18 листопада 2023 року Фінляндія закрила чотири із восьми пунктів перетину кордону з Росією до 18 лютого 2024 року у відповідь на сплеск міграції. Прем'єр Петтері Орпо звинуватив російську владу у сприянні нелегальним мігрантам потрапити в країну.

22 листопада 2023 року Фінляндія оголосила, що закриває всі пункти перетину на кордоні з Росією, окрім найпівнічнішого - Райя-Йосепі. Тоді Орпо заявив, що керівництво країни не має наміру вести перемовини з Росією щодо ситуації на східному кордоні, доки не закінчиться війна РФ в Україні. Вже 27 листопада 2023 року він заявив, що якщо потік біженців з Росії триватиме, то країна вживатиме додаткові заходи для припинення цього процесу.

28 листопада 2023 року уряд Фінляндії заявив, що протягом наступних двох тижнів закриє весь свій кордон з Росією, щоб зупинити потік шукачів притулку, а 2 грудня 2023 року Фінляндія та країни оборонного співробітництва JEF посилили спостереження за Балтійським морем за допомогою 20 військових кораблів. У РФ заявили, що цим країна намагається домогтися прямої війни з Росією. Очільник міноборони Фінляндії відреагував.

8 грудня 2023 року прикордонна служба Євросоюзу доправила 55 працівників для спостереження за кордоном Фінляндії з Росією. Згодом прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо оголосив про відкриття 14 грудня двох прикордонних пунктів на східному кордоні: МАПП Вааліма і МАПП Ніірала. Інші прикордонні пункти на сході залишаються закритими. Того ж дня уряд Фінляндії вирішив знову закрити пункти пропуску на кордоні з Росією.

11 січня у Фінляндії заявили, що і надалі збираються залишати пункти пропуску на кордоні з Росією закритими. Міністерство внутрішніх справ Фінляндії пропонує запровадити посилені процедури перетину кордону, зокрема посилений розгляд заяв шукачів притулку, які прибули в країну поблизу кордону.