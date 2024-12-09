Режим Асада впав, тому що вся боєздатна російська армія воює на території України, - Зеленський

Про це він написав у телеграм.

За словами президента, події в Сирії є яскравим прикладом, що пояснює, чому Україні потрібна непохитна підтримка й упевненість наших партнерів. Він наголосив, що світ бачить, яке значення має Україна та війна Росії проти України.

"Режим Асада впав не лише завдяки силі опозиції. Це сталось і тому, що достатньої кількості російських військ там немає. Чому? Тому що вся боєздатна російська армія перебуває на території України. І це говорить саме про те, що вся армія цієї псевдоімперії сьогодні воює проти українського народу", - підкреслив Зеленський.

Він зауважив, що те саме відбувається в Африці: "Ми знаємо, що там були "вагнерівці". І ми знаємо, скільки "вагнерівців" було знищено в Україні. Росія хоче свої режими в Африці, які впливали б на Африканський континент, і для цього використовували "вагнерівців".

На думку президента України, сьогодні дуже важливо, щоб усі країни, які цінують світ без війни, цінують безпеку, – європейські країни, Сполучені Штати, інші країни світу, світові лідери — "розуміли цю перспективу: зараз і саме тут вирішується багато чого".

"Від сили України залежить, чи сильна армія Росії. Бо якщо впаде Україна, Путін повернеться і в Сирію, щоб помститись, і в Африку, і в багато різних інших регіонів, які його цікавлять. І мені здається, це найголовніше, що всім треба розуміти: у цьому об’єднанні навколо України успіх – загальний успіх світу. Успіх, який єднає. І єдність, яка дає успіх", - резюмував Зеленський.