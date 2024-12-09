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Режим Асада впав, тому що вся боєздатна російська армія воює на території України, - Зеленський

Ксенія Золотова
9 грудня, 2024 понедiлок
19:01
Світ Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував падіння режиму сирійського диктатора Башара Асада, зазначивши, що це сталося, зокрема, тому що вся боєздатна російська армія воює на території України

Зміст

Про це він написав у телеграм.

За словами президента, події в Сирії є яскравим прикладом, що пояснює, чому Україні потрібна непохитна підтримка й упевненість наших партнерів. Він наголосив, що світ бачить, яке значення має Україна та війна Росії проти України.

"Режим Асада впав не лише завдяки силі опозиції. Це сталось і тому, що достатньої кількості російських військ там немає. Чому? Тому що вся боєздатна російська армія перебуває на території України. І це говорить саме про те, що вся армія цієї псевдоімперії сьогодні воює проти українського народу", - підкреслив Зеленський.

Він зауважив, що те саме відбувається в Африці: "Ми знаємо, що там були "вагнерівці". І ми знаємо, скільки "вагнерівців" було знищено в Україні. Росія хоче свої режими в Африці, які впливали б на Африканський континент, і для цього використовували "вагнерівців".

На думку президента України, сьогодні дуже важливо, щоб усі країни, які цінують світ без війни, цінують безпеку, – європейські країни, Сполучені Штати, інші країни світу, світові лідери — "розуміли цю перспективу: зараз і саме тут вирішується багато чого".

"Від сили України залежить, чи сильна армія Росії. Бо якщо впаде Україна, Путін повернеться і в Сирію, щоб помститись, і в Африку, і в багато різних інших регіонів, які його цікавлять. І мені здається, це найголовніше, що всім треба розуміти: у цьому об’єднанні навколо України успіх – загальний успіх світу. Успіх, який єднає. І єдність, яка дає успіх", - резюмував Зеленський.

Що відбувається в Сирії

У Сирії триває масштабна військова операція опозиційних сил проти урядових військ. Сирійська опозиція почала активний наступ уранці 27 листопада і після двох днів зіткнень узяла під контроль 56 населених пунктів у провінціях Алеппо й Ідліб та підійшла до околиць Алеппо.

У суботу, 30 листопада, російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту Алеппо, до центру якого дійшли сирійські повстанці. Водночас РФ пообіцяла режиму Асада додаткову військову допомогу.

Сирія

Того ж дня Reuters з посиланням на військові джерела повідомило, що сирійські повстанці захопили місто Мараат аль-Нуман в провінції Ідліб, таким чином узявши під свій контроль всю цю провінцію.

Російська влада вирішила відправити у відставку командувача угруповання військ у Сирії Сергія Киселя на тлі втрат і зростання паніки серед російських військових. Ситуація для російського контингенту в Сирії погіршується - повстанські війська наступають на півдні країни, міські бої відбулися в Хамі, Хомсі та Сувейді.

Міністерство закордонних справ України заявило, що відповідальність за деградацію безпекової ситуації в Сирії несуть Росія та Іран. 

4 грудня збройні сили США завдали удару з метою самозахисту проти систем озброєнь у східній Сирії. 5 грудня сирійські повстанці ввійшли в ключове центральне місто Хама. Сили режиму Асада вийшли з міста. Наступного дня МЗС України закликало громадян утриматися від поїздок до Сирії.

Станом на 6 грудня сирійські повстанці, очолювані джихадистським угрупованням "Хайят Тахрір аль-Шам" (ХТС), наблизились до Хомса, третього за величиною міста Сирії. Крім того, підтримуваний США альянс на чолі з сирійськими курдами захопив Дейр-ель-Зор, головне місто на сході Сирії та головний пункт перетину кордону з Іраком.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонував допомогти сирійському лідеру Башару Асаду в формуванні майбутнього Сирії, однак його пропозиція була відхилена.

7 грудня сирійські опозиційні сили оголосили про взяття під контроль міста Дараа, розташованого на південному заході країни. А вже згодом повстанці заявили, що увійшли в столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада. Президент нібито покинув країну.

Крім того, існує дуже висока ймовірність, що президент Сирії Башар аль-Асад міг загинути в авіакатастрофі 8 грудня, коли тікав із країни з наближенням повстанців до столиці. У Росії кажуть, що він сам вирішив покинути країну.

У неділю, 8 грудня, Російська Федерація почала виводити свої військові кораблі з бази у сирійському Тартусі після взяття повстанцями Дамаску.

Пізніше прем'єр-міністр Сирії Мухаммед Аль-Джалілі заявив, що країні необхідно провести вільні вибори, щоб надати народу можливість обрати своє керівництво.

Bild писало, що Асад планував передати владу протурецьким силам та виїхати до Росії. Переговори про цю передачу відбувалися в столиці Катару, Досі.

Російські ЗМІ увечері 8 грудня повідомили, що Асад разом зі своєю родиною прилетів до Москви, де Росія нібито надала їм притулок.

Головне управління розвідки МОУ заявило, що Росія запустила дезінформаційну кампанію про авіакатастрофу літака з Башаром Асадом для прикриття операції з його порятунку.

 

Згодом сухопутні війська Ізраїлю вперше з часів Жовтневої війни 1973 року відкрито увійшли на територію Сирії, перетнувши демілітаризовану зону на кордоні.

Глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що падіння режиму диктатора Башара Асада є "історичним моментом" для сирійського народу.

Теги:
Новини
Росія
Сирія
Володимир Путін
Володимир Зеленський
російська армія
Війна з Росією
Військові новини
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