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ЦАХАЛ заявив про ураження кількох цілей "Хезболли" на півдні Лівану

30 червня, 2024 неділя
12:49
Світ Ізраїль, ЦАХАЛ

У неділю, 30 червня, армія оборони Ізраїлю заявила про ураження кількох цілей на півдні Лівану, де концентрувались бойовики "Хезболли"

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Про це повідомляє The Times of Israel.

За даними ЦАХАЛу, було завдано ударів по бойовиках "Хезболли", які були помічені на об'єктах, що використовуються терористичним угрупуванням на півдні Лівану.

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Армія оборони Ізраїлю стверджує, що в одному з інцидентів член "Хезболли" увійшов до будівлі в місті Хула, де зібралися інші бойовики. Через деякий час по будівлі завдав удару винищувач.

В іншому випадку бойовик "Хезболли" був помічений біля будівлі, яку використовувала терористична група в Кафр-Кілі, і через деякий час по ній також було завдано удару.

Що відомо про протистояння Ізраїлю та "Хезболли"

18 квітня ізраїльські військові вночі 18 квітня вдарили по об'єктах інфраструктури бойовиків "Хезболли" на сході Лівану.

27 квітня ЦАХАЛ завдав повітряного удару по ліванському регіону Бекаа. Внаслідок атаки було вбито двох членів ліванського бойового угруповання, яке обстрілювало ракетами Ізраїль.

10 травня ліванські бойовики "Хезболли" випустили з Лівану 35 ракет по північному ізраїльському місту Кір'ят-Шмона. Ізраїль відповів хвилею ударів по позиціях терористичної групи.

17 травня армія оборони Ізраїлю заявила, що "Хезболла" випустила по півночі країни близько 75 ракет, що стало найбільшим обстрілом від початку війни з ХАМАС 7 жовтня.

12 червня "Хезболлою"  було випущено близько 170 ракет по території Ізраїлю.

21 червня Канада оголосила про підготовку масової евакуації своїх громадян із Лівану в разі початку повномасштабної війни між Ізраїлем і "Хезболлою".

22 червня повідомлялось, що високопоставлені американські чиновники пообіцяли Ізраїлю підтримку у разі початку повномасштабної війни з "Хезболлою".

У неділю, 23 червня, армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) збила над Нижньою Галілеєю безпілотник "Хезболли", угруповання взяло на себе відповідальність за атаку.

23 червня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив про завершення поточної фази бойових дій проти ХАМАСу в Газі та передислокацію більшої кількості військ на кордон із Ліваном.

У відповідь представники підтримуваних Іраном угруповань на Близькому Сході заявили, що тисячі бойовиків готові прибути до Лівану, щоб приєднатися до "Хезболли" на випадок війни з Ізраїлем.

Натомість 25 червня високопосадовці США попередили "Хезболлу", що не намагатимуться зупинити Ізраїль, якщо той вирішить напасти на Ліван.

Під час зустрічі з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галлантом у США очільник Пентагону Ллойд Остін попередив його, що війна між ЦАХАЛом та "Хезболлою" може перерости у регіональну, закликавши до більш дипломатичних підходів.

Напередодні представництво Ірану в ООН заявило, що у разі атаки Ізраїлю проти Лівану розпочнеться "війна на знищення". Розглядається "повне залучення всіх фронтів опору".

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац 29 червня прокоментував попередження іранської сторони про те, що у разі військової операції ЦАХАЛ проти Хезболли у Лівані може розпочатися "війна на знищення".

Теги:
Ізраїль
Близький Схід
Ліван
Військові новини
Війна в Ізраїлі
Хезболла
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