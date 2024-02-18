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ЗМІ: Україна може отримати винищувачі F-16 у червні

18 лютого, 2024 неділя
11:14
Світ F-16 US Department of Defense

Перші винищувачі F-16 можуть опинитися в українському небі орієнтовно влітку 2024 року. Ймовірно, йдеться про червень

Про це пише Foreign Policy з посиланням на заяви європейських лідерів на Мюнхенській конференції з безпеки 17 лютого.

"Я думаю, у червні ми побачимо їх в Україні", - цитує видання міністра оборони Литви Арвідаса Анусаускаса.

Ці часові рамки також підтвердив інший європейський посадовець, який перебував у Мюнхені. Його ім’я не вказують. 

"Українська влада розраховує, що до кінця фінансового року у США (вересня, - ред.) навчання на винищувачах пройдуть 12 пілотів", - зазначають автори.

Винищувачі F-16 для України: що відомо

21 травня 2023 року президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. 

У липні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року. 

У Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови  невикористання їх на території РФ. Відомо, що перша група пілотів уже розпочала навчання на F-16 у Данії. Нідерланди нададуть нашій країні 42 винищувачі. Водночас Норвегія надасть Україні F-16, але точна їхня кількість невідома.

15 вересня Бельгія долучилася до навчання українських пілотів на F-16. Попередньо у міноборони країни заявили, що не нададуть Україні винищувачі F-16, проте згодом в уряді припустили передачу Україні кількох F-16 наступного року. У 2024 році Нідерланди планують передати Україні першу партію винищувачів F-16.

11 жовтня міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна зможе передати Україні перші F-16 вже у березні-квітні 2024 року.

12 жовтня стало відомо, що Нідерланди відправлять F-16 до Румунії, де тренуватимуться українські пілоти.

26 жовтня українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 на авіабазі в штаті Аризона у США.

На початку січня 2024 року речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер заявив, що українські льотчики завершать навчання на винищувачах F-16 у цьому році. 

8 лютого посол в Нідерландах Олександр Карасевич заявив, що Україна отримає від Нідерландів винищувачі F-16 уже в цьому році, проте точна дата не озвучується.

Під час засідання Рамштайн-19 17 лютого обговорювалося питання постачання винищувачів F-16 в Україну. Керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов сповідається побачити їх навесні, а прем'єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що передача Україні багатоцільових винищувачів F-16 йде за графіком.

Теги:
Україна
Литва
Війна з Росією
F-16
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