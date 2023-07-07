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Українці шукають слабкі місця в лінії оборони РФ: головне попереду, - Пентагон про контрнаступ ЗСУ

7 липня, 2023 п'ятниця
23:44
Війна з Росією Пентагон

Українські захисники наразі намагаються знайти слабкі місця в обороні російських окупантів, то ж робити висновки про контрнаступ поки що зарано

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступника глави Пентагону США з політичних питань Коліна Каля.

"Поки що зарано робити висновки про український контрнаступ. Ми зараз перебуваємо на початку серединної фази. Українці намагаються виявити слабкі місця в російській лінії оборони", - заявив Каль.

За його словами, головне випробування розпочнеться, коли наші захисники вже знайдуть такі слабкі місця.

Нагадаємо, 7 липня США оголосили про передачу Україні касетних боєприпасів. Байден та Зеленський прокоментували.

Що відомо про український контрнаступ

4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом та на Білгородщині.

11 червня ЗСУ заявили про звільнення населених пунктів Благодатне, Нескучне та Макарівка, що біля межі Донеччини й Запоріжжя. Зранку 12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що державний прапор знову майорить над Сторожовим на Донеччині.

24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

26 червня Ганна Маляр повідомила, що за тиждень ЗСУ просунулися від 1 до 2 км на східних напрямках фронту. За час наступу на півдні ЗСУ звільнили 130 квадратних кілометрів. Цього ж дня Сили оборони повернули під контроль України село Рівнопіль Донецької області.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що у рамках літньої кампанії контрнаступу Україна вже звільнила більше території, ніж Росія захопила за весь зимовий наступ.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вже звільнені ЗСУ населені пункти не були "головною подією" - це лише вступ до великого контрнаступу.

Фахівці Інституту вивчення війни вважають, що російські військові, ймовірно, стягують під Бахмут додаткові сили з інших напрямків у відповідь на українські наступальні операції в цьому районі.

Вранці 3 липня Ганна Маляр повідомила, що за минулий тиждень українські військові звільнили близько 38 кв. км територій. 

4 липня повідомлялось, що українські військові просуваються на південному фланзі довкола Бахмута на Донеччині та на півдні.

Упродовж 6 липня ЗСУ просувалися і закріплювалися на позиціях на трьох напрямках - Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському, натомість на Куп'янському продовжили тримати оборону.

7 липня ЗСУ заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони просуваються на флангах Бахмута і перемелюють ворога на півдні – співвідношення втрат у армії РФ більше у більше, як п'ять разів

окуповані території
Контрнаступ ЗСУ
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