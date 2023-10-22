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В Авдіївці ворог змушений припинити активні масові контратаки, - генерал Маломуж

22 жовтня, 2023 неділя
11:32
Війна з Росією map 20.10.23 Авдіївка

ЗСУ знищують окупантів під Авдіївкою і не дають йому оточити. Ворог змушений припинити активні масові контратаки

Про це розповів генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 рр. Микола Маломуж в етері телеканалу "Еспресо".

"Фактично, ми знецінюємо всі удари, і тепер ворог змушений не тільки зупинитися, а й припинити активні масові контратаки. Секторально ворог ще намагається розбитися невеликими групами, рухатися далі, щоб оточити щільніше, але це їм вже не вдається. Я думаю, що цей формат ми витримаємо. Зараз ЗСУ знищують передові частини окупантів, щоб підтягнути системи нападу ворога. Їх знищення є передумовою не лише захисту Авдіївки, а можливо, наступу", - зазначив Маломуж.

За його словами, основна мета сьогодні для росіян - взяти Авдіївку в оточення. 

"Ворог намагається зайти з півдня і півночі, далі намагається рухатись. Все більше й більше накопичується сил. Спочатку було додатково три бригади, зараз ряд штурмових бригад, особливо високопрофесійна окрема бригада, яка приймала участь на інших напрямках", - повідомив Маломуж.

Він підкреслив, що ЗСУ чітко визначили модель дій на цьому напрямку.

"ЗСУ сьогодні знищують ворога під Авдіївкою і не дають йому оточити. В української сторони вигідні оперативні і бойові позиції", - резюмував Маломуж.

  • 11 жовтня в Інституті вивчення війни зазначили, що російська окупаційна армія активізувала наступ навколо Авдіївки на Донеччині. Місто майже 10 років є прифронтовим, і нині окупанти намагаються взяти його в кільце

  • Начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш заявив, що російські терористи кинули до 2 тисяч особового складу для масованого наступу у районі Авдіївки. Він також зауважив, що противник робить спроби зосередитися на півночі від міста, проводить безуспішні штурмові дії.

  • 12 жовтня експерти ISW зазначили, що спроби атак росіян у районі Авдіївки навряд чи призведуть до ширших оперативних та стратегічних переваг, проте вони мають іншу мету - скувати українські сили та не допустити їхньої передислокації на інші ділянки фронту.

  • Наступного дня  стало відомо, що за три дні російські війська захопили 4,52 кв. км території з різних напрямків біля Авдіївки. Окупанти зазнають значних втрат у техніці та живій силі.

  • Офіцер "Легіону Свободи", майор МВС Максим Морозов розповів про нову тактику ворога біля Авдіївки зазначивши, що ситуація близька до критичної. Водночас головний редактор видання Defense Express Олег Катков вважає, що війська РФ готові до довготривалої наступальної операції на Авдіївському напрямку.

  • Уже 14 жовтня в Інституті вивчення війни прозвітували, що спроби РФ атакувати Авдіївку провалилися – їхній наступ може перетворитись у "биття в бетонну стіну". А Сили оборони за добу на Авдіївському напрямку відбили близько 20 атак окупантів.

  • Координатор ради безпеки Білого дому Джон Кірбі наголосив, що новий наступ російської армії біля Лимана та Авдіївки не став сюрпризом для Сполучених Штатів, і зазначив, що українські захисники відіб'ють атаку окупантів.

  • Згодом стало відомо, що російські окупанти встановили нову дату повного виходу на адміністративні кордони Донецької області - до 31 грудня 2023 року вони планують окупувати увесь регіон. Водночас уже зараз росіяни знищують Авдіївку. 

  • 15 жовтня аналітики ISW розказали, що російські війська стикаються з рядом серйозних проблем під час наступу на Авдіївку. Зокрема, йдеться про оборонні укріплення українських військових та проблеми з медичним забезпеченням у самій армії РФ. А видання The Economist написало, що незалежно від того, вдасться російським військам захопити Авдіївку на Донеччині чи ні, це все ще матиме негативний вплив на тривалий український контрнаступ на півдні.

  • 16 жовтня американський ISW зазначив, що спроби наступу РФ під Авдіївкою сповільнилися, в окупантів чисельні втрати солдатів і техніки. Барабаш тоді наголосив, що ворог провалив свій план взяття Авдіївки в оточення. Та вже 17 жовтня в ISW зазначили, що найближчими днями росіяни можуть активізувати спроби оточити Авдіївку, а у британській розвідці вважають, що наступ росіян на місто буде наймасштабнішим із початку року, адже вони хочуть окупувати Донецьку область у її адміністративних межах.

  • Крім того, повідомлялося, що після початку наступу на Авдіївку втрати Росії у техніці стали вп'ятеро перевищувати українські: за шість днів наступу російська армія втратила щонайменше 118 одиниць техніки проти 25 в України.

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