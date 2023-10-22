В Авдіївці ворог змушений припинити активні масові контратаки, - генерал Маломуж

Про це розповів генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 рр. Микола Маломуж в етері телеканалу "Еспресо".

"Фактично, ми знецінюємо всі удари, і тепер ворог змушений не тільки зупинитися, а й припинити активні масові контратаки. Секторально ворог ще намагається розбитися невеликими групами, рухатися далі, щоб оточити щільніше, але це їм вже не вдається. Я думаю, що цей формат ми витримаємо. Зараз ЗСУ знищують передові частини окупантів, щоб підтягнути системи нападу ворога. Їх знищення є передумовою не лише захисту Авдіївки, а можливо, наступу", - зазначив Маломуж.

За його словами, основна мета сьогодні для росіян - взяти Авдіївку в оточення.

"Ворог намагається зайти з півдня і півночі, далі намагається рухатись. Все більше й більше накопичується сил. Спочатку було додатково три бригади, зараз ряд штурмових бригад, особливо високопрофесійна окрема бригада, яка приймала участь на інших напрямках", - повідомив Маломуж.

Він підкреслив, що ЗСУ чітко визначили модель дій на цьому напрямку.

"ЗСУ сьогодні знищують ворога під Авдіївкою і не дають йому оточити. В української сторони вигідні оперативні і бойові позиції", - резюмував Маломуж.