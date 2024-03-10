Пожежі у Курську і Санкт-Петербурзі, вибухи у Туві та удар БПЛА по найбільшому металургійному комбінату: де в росіян вибухало та палало цього тижня

Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях – у тижневому огляді Еспресо.

Пожежі у Курську, Санкт-Петербурзі та на Білгородщині

Уночі 5 березня на нафтобазі у Білгородській області зайнялася пожежа. Російські медіа повідомляли про попередні влучання на території нафтобази БПЛА. "Після вибуху зафіксовано пожежу на інфраструктурному об'єкті. Постраждалих немає. Оперативні та аварійні служби працюють на місці", – написав тим часом губернатор регіону В'ячеслав Гладков у телеграм і додав, що обставини події встановлюються. Російський тг-канал "112" повідомляв, що горів один резервуар, натомість пропагандистське інформагентство "РИА Новости" писало про пожежу на трьох резервуарах.

У неділю, 10 березня, влада російського міста Курськ заявила про пожежу на нафтобазі після атаки безпілотників. Крім того, горить газопровід у Ханти-Мансійському автономному окрузі Тюменської області. За словами губернатора області Старовойта, у Курську зранку працювала ППО, а начебто український безпілотник впав і загорівся на території нафтобази. Губернатор додав, що на місці події працюють пожежники й оперативні служби. Внаслідок атаки БПЛА на нафтобазу потерпілих немає. За даними SHOT, дрон пошкодив резервуар, об'єм якого 3000 тонн. На момент падіння безпілотника він був порожній. Крім того, ЗМІ пишуть, що потужна пожежа сталася на газопроводі поруч із селищем Лихма Ханти-Мансійського автономного округу. Заграву від пожежі та стовп диму було видно за кілька кілометрів від місця події. Наразі причини виникнення пожежі та інформація про постраждалих уточнюється.

Тієї ж неділі, 10 березня, у російському Санкт-Петербурзі також сталася пожежа – на території виробничої зони Горєлово горить ангар площею 1 тис. кв. метрів. Відомо про госпіталізацію двох осіб. За словами видання, міністерство надзвичайних ситуацій Росії повідомило, що на місці пожежі працюють 75 спеціалістів, які використовують 21 одиницю техніки. Очевидець розповів виданню, що у повітрі не відчувається палаючих хімікатів, проте запах від пожежі "неприємний, але нерізкий".

Фото: Фонтанка.ру

Вибухи на залізниці у Самарській області, на ТЕЦ у Туві та в тимчасово окупованому Токмаку

Уранці понеділка, 4 березня, у російській Самарській області стався вибух на залізничному мосту, внаслідок пошкодження конструкцій виникли затримки потягів. Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило підрив мосту. Зазначали, що пошкодження зазнали металоконструкції мосту, а також огородження. При цьому бетонна опора не була пошкоджена. Рух поїздів мостом було припинено, затримано три пасажирські потяги, які їхали з Москви, та одну електричку. На місці працювали спецслужби. У регіоні оголошували план "Загорськ". Пізніше РИА Новости з посиланням на представників російських екстрених служб повідомило, що причиною зупинки руху поїздів у Самарській області став підрив опори моста через річку.

У середу, 6 березня, у російській республіці Тува стався вибух на Шагонарській ТЕЦ. Унаслідок цього постраждали щонайменше 18 людей: "Після вибуху на Шагонарській ТЕЦ у Туві госпіталізовано 18 осіб, 6 перебувають у тяжкому стані, 9 – у стані середньої тяжкості, ведуться пошуки ще трьох". Пізніше пропагандистське ЗМІ ТАСС написало, що вибух стався в Улуг-Хемському районі Туви в місці паливоподання зі стрічковим контейнером близько 9-ї ранку (за місцевим часом).

У середу, 6 березня, у Росії заявили про нібито вибух, який пролунав біля нафтосховища під Воронежем. "Вибух пролунав біля нафтосховища під Воронежем, цивільні об'єкти не постраждали", – йшлося у повідомленні. Натомість губернатор Воронезької області Олександр Гусєв звернувся до росіян із закликом не знімати та не викладати у соціальні мережі записи з місць падінь БПЛА, роботу ППО чи її наслідки.

Вночі 8 березня у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області лунали вибухи біля заводу, який РФ перетворила на військову базу. А 7 березня в окупованому Мелітополі вибухнув склад із боєприпасами. "Про гучні вибухи повідомляють мешканці тимчасово окупованих міст Запорізької області. Минулої ночі вибух зафіксовано в Токмаку неподалік району КШЗ (Ковальсько-штампувального заводу, – ред.), який окупанти перетворили на свою військову базу", – розповів голова ОДА. За його словами, також 7 березня в тимчасово окупованому Мелітополі злетіли у повітря склад боєприпасів і машина, яка привезла снаряди.

Знищений "Сергій Котов" та атаки БПЛА на Білгородську, Ростовську, Волгоградську, Курську, Брянську, Тульську та Воронезьку області

Уночі вівторка, 5 березня, українські військові за допомогою морських дронів знищили патрульний корабель воєнно-морського флоту РФ "Сергій Котов" у тимчасово окупованому Криму. Серед екіпажу були загиблі та поранені. За попередніми даними розвідників, втрати особового складу РФ становили 7 осіб, ще 6 поранені, 52 членів екіпажу, ймовірно, евакуювали. Коментуючи атаку на патрульний корабель РФ "Сергій Котов" Коваленко зазначив, що такі кораблі мають можливість розміщувати на своєму борту гелікоптери такого типу, наприклад, як Ка-29.

Уранці 6 березня у Росії заявили про нібито атаку БПЛА на три регіони. Водночас росЗМІ кажуть про спробу удару по аеродрому у Воронезькій області. Також у Курській області сталося займання на складі з пальним. За їхніми даними, російська ППО перехопила БПЛА над регіоном. Водночас росЗМІ Baza повідомляє про буцімто спробу атакувати військовий аеродром "Балтімор" у Воронежі. Безпілотник буцімто знищили за кілька кілометрів від цілі. "Ще два дрони намагалися атакувати нафтобазу в Аннінському муніципальному районі області. Перший – о 7-й ранку, а другий – за годину. Безпілотники також було знищено. Уламки одного з них впали в резервуар, другий також звалився на території нафтобази", – йшлося у повідомленні.

Уночі 7 березня в Росії заявили про нібито знищення декількох безпілотників над Тульською, Курською та Брянською областями. За їхніми даними, російська ППО нібито перехопила один БПЛА над територією Курської області та знищила п'ять безпілотників над територією Брянської області – 3, та Тульської – 2.

Також вранці четверга, 7 березня, на найбільшому металургійному комбінаті російської Сєвєрсталі заявили про "технологічний інцидент". Місцева влада говорила про влучання БПЛА. Йшлося про Череповецький металургійний комбінат, розташований у Вологодській області РФ. Пізніше росЗМІ з посиланням на виконувача обов’язків губернатора заявили про нібито влучання БПЛА. "Інцидент на Сєвєрсталі у Вологодській області стався внаслідок влучання безпілотника", – йшлося у повідомленні.

А 8 березня російське міністерство оборони знову повідомило про нібито нічну атаку безпілотників на дві області. Сили протиповітряної оборони РФ буцімто знищили 16 дронів. Зазначалося, що російська ППО нібито знищила один безпілотник над Білгородською областю, та ще 11 – над територією Волгоградської області. Пізніше міноборони РФ писало, що російська ППО нібито знищила ще 4 безпілотники над територією Волгоградської області.

У ніч на 9 березня дві області Росії атакували безпілотники. У Курській області повідомили про збиття дрона, а в Ростовській – відбулася масована атака БПЛА, імовірно авіазаводу. Жителі Курська розповідали, що почули чотири вибухи у небі над містом. А губернатор області Старовойт згодом повідомив, що у Курську уламки БПЛА впали на дах поліклініки. Губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив про вибухи в Таганрозі. Місцеві жителі розповідали, що чули від 15 до 20 гучних вибухів над Таганрогом. Вони почалися приблизно о 02:15 ночі і тривали близько 1,5 години. За попередніми даними, спрацювала система ППО. Перед цим було чути звук мотора в небі. Окрім того, за словами міноборони РФ, 41 безпілотник ППО перехопила та знищила над територією Ростовської області.

Як згодом стало відомо, внаслідок нальоту українських бойових дронів на авіаремонтне підприємство у прикордонному російському місті Таганрог "критично пошкоджено" літак-розвідник А-50. Перевіряється інформація щодо ушкодження ще одного борта. "Мої джерела повідомляють, що один літак ДРЛВ А-50, який розташовувався в ангарі 66 на модернізації, з великою вірогідністю критично пошкоджений у звʼязку зі значними пошкодженнями самого ангару. Проте є вірогідність того, що було уражено ще один літак", – зазначив волонтер Сергій Притула.

Уночі та вранці неділі, 10 березня, у Росії заявили про атаку безпілотників на територію РФ та нібито збиття чотирьох дронів над Білгородською областю.

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Думки експертів

Нафтопереробні потужності Росії тимчасово зменшилися через численні удари українських дронів по нафтопереробних заводах на території РФ, вважають у британській розвідці.

"Імовірно, російські нафтопереробні потужності тимчасово скоротилися через численні удари українських безпілотних літальних апаратів по НПЗ по всій Росії", – кажуть там.

У розвідці припускають, що заборона на експорт зменшить тиск на постачання та дасть змогу Росії відремонтувати свої НПЗ. Водночас ремонт, ймовірно, триватиме довше, ніж зазвичай, оскільки західні санкції перешкоджають імпорту деяких необхідних компонентів.

Тим часом у Державному департаменті США вважають, що українці не раз показували, що можуть досягати перемог на полі бою, зокрема "мають сюрпризи в запасі" для флоту РФ.

"Нещодавно у Чорному морі вони потопили черговий російський корабель. Тому я думаю у них є сюрпризи в запасі, чекаємо на них з нетерпінням", – зазначив речник Державного департаменту Метью Міллер.

Разом із тим російські окупанти, ймовірно, посилюють свої ремонтні можливості військових суден у Новоросійську, адже переміщують корабельні запчастини та обладнання з Криму.