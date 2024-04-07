Вибухи на аеродромах в Єйську, Курську, Енгельсі, масштабна пожежа біля Курська і бавовна в Санкт-Петербурзі: де в росіян вибухало та палало цього тижня
Цього тижня вибухи лунали на аеродромах в Єйську, Курську та Енгельсі, масштабна пожежа сталася біля Курська, а в Санкт-Петербурзі бавовна розквітала на електропідстанції
Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях – у тижневому огляді Еспресо.
Пожежа на Уралмаші, біля Курська та вогонь у лісі на тимчасово окупованій Луганщині
- У понеділок, 1 квітня, у російському Єкатеринбурзі загорівся один з найбільших машинобудівних заводів країни "Уралмаш". У результаті в одному з цехів підприємства обвалився дах. За даними міністерства надзвичайних ситуацій РФ, площа пожежі становила 4 тисячі квадратних метрів. Постраждалих унаслідок загоряння начебто не було. Як кажуть очевидці, на Уралмаші спочатку щось вибухнуло, а потім повалив чорний дим. У російських Telegram-каналах зазначали, що горів цех №57, де розміщувалось близько 500 літрів лаку. Пізніше у російському МНС повідомили, що площа пожежі в цеху в Єкатеринбурзі зросла до 4,5 тис. квадратних метрів, дах звалився на площі 300 кв м. Уралмаш – одне із найбільших підприємств у Росії з виробництва обладнання для металургії, гірничодобувної промисловості, промисловості будівельних матеріалів та енергетики. На заводі виробляють, зокрема, екскаватори, бурове обладнання, конусні дробарки, стрижневі та шарові млини тощо.
- Ввечері 2 квітня у Росії заявили, що їхня ППО нібито збила 4 безпілотники над Курськом. Після цього місцеві телеграм-канали поширили інформацію про масштабну пожежу за містом. За словами Старовойта, у небі над Курським і Жовтневим районами начебто був збитий безпілотник. Пізніше губернатор заявив про ще один ліквідований БПЛА, а згодом ще про два. Загалом росіяни заявляють про нібито 4 збитих дрони. Мер Курська заявив, що у місті через збиття безпілотників пошкоджено будинки. На відео, яке виклали місцеві мешканці, було видно масштабну пожежу.
- У російському Курську ввечері 4 квітня знову спалахнула пожежа. Влада заявила, що це сталося нібито внаслідок атаки безпілотників. Приблизно о пів на десяту вечора губернатор написав, начебто в Курську спрацювала протиповітряна оборона. І внаслідок збиття безпілотника нібито спалахнула пожежа в районі Центрального ринку Курська. "Є влучання після атаки БПЛА в житловий будинок в одному із садових товариств, а також спалах у двох приватних будинках у Курську. За попередніми даними, загиблих та постраждалих серед цивільного населення немає", – додав Старовойт. Тим часом про оголошення "режиму небезпеки атаки БПЛА" повідомив і губернатор Воронезької області Росії Олександр Гусєв. Через годину "режим небезпеки" у Воронезькій області скасували.
- Навколо тимчасово захопленого села Смолянинове Луганської області понад три доби палав хвойний ліс. Окупаційна влада мала інформацію про пожежу, але не ліквідувала її. "Навколо окупованого Смолянинового, що поблизу Сіверськодонецька, вже понад три доби палає хвойний ліс. Окупаційна влада та пожежники мають інформацію про надзвичайну ситуацію, але ніяких дій від них жителі поки що не дочекалися", – написав голова Луганської ОВА Артем Лісогор.
Фото: t.me/kursk_tipich
Атака дронів СБУ на аеродроми у РФ та інші атаки безпілотників на Росію
- Уранці 2 квітня влада суб'єкта Росії республіки Татарстан, яка розташована за понад 1000 км від України, заявила про атаку дронів на підприємства в Єлабузі та Нижньокамську, внаслідок чого буцімто є постраждалі. Повідомляється, що ГУР атакувало завод зі збірки російських ударних БПЛА Shahed-136/131 та НПЗ. Після цієї атаки влада Татарстану закликала підприємства регіону не розраховувати на протиповітряну оборону Збройних сил РФ у відбитті атак, а захищатися самостійно. За його словами, місцеві мають розв'язувати ці задачі "самотужки, кожне підприємство, кожен муніципалітет, кожне місто". Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов згодом заявив, що для ударів по виробництву "шахедів" і НПЗ у Татарстані не використовувалась зброя іноземного виробництва.
- У ніч з 4 на 5 квітня українські безпілотники атакували російські військові аеродроми в Єйську, Курську, Енгельсі та авіабазу "Морозовськ" у Ростовській області РФ. Унаслідок атаки загалом пошкоджено 19 літаків, зокрема – 3 стратегічних бомбардувальники Ту-95МС. Згодом "Схеми" опублікували супутникові знімки, які були зроблені на російських аеродромах до атаки дронів. В Енгельсі було зафіксовано 3 Ту-160, 5 Ту-95 і по одному Ту-22 та Іл-76. У Єйську – 10 тренувально-бойових літаків Л-39, 5 транспортних літаків Ан-26, по одному Ан-74 та Ан-12, 4 винищувачі типу Су-27, 4 Су-25, один Су-30 та гелікоптери Ка-27, один Мі-8 і 2 навчально-тренувальні літаки Ту-134УБЛ. На авіабазі "Морозовськ" було 29 винищувачів різних типів, більшість з яких – Су-34. Про атаку на авіабазу "Морозовськ" заявив губернатор Ростовської області Василь Голубєв. За словами Голубєва, російська ППО нібито відбивала масовану атаку БПЛА на Морозовський район. Мова йде про щонайменше 40 безпілотників. В результаті пошкоджено електропідстанцію, є проблеми з електроенергією. Перші вибухи почали лунати близько опівночі. Місцеві повідомляють про вибухи, безпілотники нібито атакують аеродром "Морозовськ". За інформацією з відкритих джерел, тут базуються фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34.
Фото: t.me/cxemu
- Уранці 6 квітня російське міністерство оборони звинуватило Україну в атаці нібито 10 снарядів РСЗВ Vampire по Білгородській області. Зазначається. що російська ППО нібито знищила 10 реактивних снарядів знищено над Білгородською областю.
Фото: reuters
Вибухи на електропідстанції у Санкт-Петербурзі, підірваний трубопровід у населеному пункті Азов у Ростовській області, вибухи й пожежі на Білгородщині та вибухи у тимчасово окупованому Севастополі
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Уночі вівторка, 2 квітня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи, частина жителів залишилася без світла. Згодом стало відомо, що це стало наслідком підриву електропідстанції українськими розвідниками. За словами очевидців, у місті було чутно два вибухи. Після цього у районі зникло світло. "Щось двічі гучно бахнуло в районі 02:05! У районі зникло освітлення та світло", – повідомило джерело. Пізніше місцеві канали повідомили про відсутність електрики у низці районів Севастополя. Мешканці у соцмережах пишуть, що причиною часткового блекауту у місті стала аварія на підстанції. Так зване "Севастопольэнерго" о 07: 48 опублікувало інформацію, що у період з 02:07 до 06:42 02 квітня сталося технологічне порушення в електричних мережах. Згодом джерела українських видань у ГУР повідомили, що представники української розвідки підірвали електропідстанцію в окупованому Севастополі. Зазначалося, що у результаті атаки електропідстанцію було виведено з ладу.
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Невідомі підірвали електропідстанцію у Санкт-Петербурзі: у місті та області без електрики залишилися 12 тисяч осіб. У ніч проти 3 квітня Червоногвардійський район Петербурга знеструмило. Водночас до екстрених служб зателефонувала жінка, пояснивши, що перед відключенням електрики чула звуки, схожі на два сильні вибухи. Поліцейські та співробітники спецслужб виїхали на місце і виявили два пошкоджені трансформатори з рваними отворами діаметром 10 та 20 сантиметрів. Попередньо, один із трансформаторів відновленню не підлягає. Слідчі порушили кримінальну справу за статтею "Диверсія".
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У ніч проти 6 квітня у населеному пункті Азов Ростовській області підірвали трубопровід, яким перекачували нафтопродукти з нафтобази до танкерів. Зазначалося, що цей трубопровід використовувався Росією у військових цілях. Росія перекачувала нафтопродукти з місцевої нафтобази до танкерів у припортовій території "Азовського морського порту". Наразі завантаження танкерів нафтопродуктами припинено на невизначений термін.
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У ніч проти неділі, 7 квітня, у Білгородській області РФ прогриміли вибухи та сталися пожежі у кількох населених пунктах. Влада заявляє про атаку українських безпілотників. За його словами, "повітряний напад" цієї ночі був зафіксований у Шебекинському та Грайворонському міських округах області. Гладков заявив про пожежу в селищі Ленінське у Шебекинському міському окрузі, де через нібито скид вибухівки з дрона спалахнула покрівля приватного житлового домоволодіння. Крім того, за словами губернатора Білгородщини, у селі Дроновка Шебекинського міського округу внаслідок атаки FPV-дронів згоріли дві автівки.
Фото: gettyimages
Думки експертів
Майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман вважає, що росіяни не мають засобів ППО для знищення українських безпілотників.
"Російська протиповітряна оборона – це така сама ППО, як була у нас до того, як нам почали постачати партнери більш сучасні засоби знищення повітряних цілей. У росіян є велике різноманіття ППО, але ця зброя навряд чи може боротися з дронами. Вона не була на це розрахована", – пояснив Гетьман.
Також військовий експерт Defence Express Іван Киричевський зазначив, що схожі атаки до тієї, яка була виконана нашими безпілотниками по російських аеродромах "Морозовськ" та "Енгельс" 5 квітня, стануть систематичними.
"Я б вважав за головне виділити наступне, навіть, якщо на цей момент нема чітких фіксацій результатів, що саме вдалося пошкодити на аеродромах "Морозовськ" та "Енгельс", бо відомо, що по цих двох аеродромах сьогодні була виконана атака нашими безпілотниками. Якщо говорити про перспективу, то попри те, що противник зараз переважає за ресурсами, Сили оборони України насправді постійно та планомірно працюють над тим, щоб шукати асиметричні засоби, як завдати якомога більшої шкоди ворогу", – зауважив військовий експерт.
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