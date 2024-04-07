Вибухи на аеродромах в Єйську, Курську, Енгельсі, масштабна пожежа біля Курська і бавовна в Санкт-Петербурзі: де в росіян вибухало та палало цього тижня

Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях – у тижневому огляді Еспресо.

Фото: t.me/kursk_tipich

Фото: t.me/cxemu

Фото: reuters

Уночі вівторка, 2 квітня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи, частина жителів залишилася без світла. Згодом стало відомо, що це стало наслідком підриву електропідстанції українськими розвідниками. За словами очевидців, у місті було чутно два вибухи. Після цього у районі зникло світло. "Щось двічі гучно бахнуло в районі 02:05! У районі зникло освітлення та світло", – повідомило джерело. Пізніше місцеві канали повідомили про відсутність електрики у низці районів Севастополя. Мешканці у соцмережах пишуть, що причиною часткового блекауту у місті стала аварія на підстанції. Так зване "Севастопольэнерго" о 07: 48 опублікувало інформацію, що у період з 02:07 до 06:42 02 квітня сталося технологічне порушення в електричних мережах. Згодом джерела українських видань у ГУР повідомили, що представники української розвідки підірвали електропідстанцію в окупованому Севастополі. Зазначалося, що у результаті атаки електропідстанцію було виведено з ладу.

Невідомі підірвали електропідстанцію у Санкт-Петербурзі: у місті та області без електрики залишилися 12 тисяч осіб. У ніч проти 3 квітня Червоногвардійський район Петербурга знеструмило. Водночас до екстрених служб зателефонувала жінка, пояснивши, що перед відключенням електрики чула звуки, схожі на два сильні вибухи. Поліцейські та співробітники спецслужб виїхали на місце і виявили два пошкоджені трансформатори з рваними отворами діаметром 10 та 20 сантиметрів. Попередньо, один із трансформаторів відновленню не підлягає. Слідчі порушили кримінальну справу за статтею "Диверсія".

У ніч проти 6 квітня у населеному пункті Азов Ростовській області підірвали трубопровід, яким перекачували нафтопродукти з нафтобази до танкерів. Зазначалося, що цей трубопровід використовувався Росією у військових цілях. Росія перекачувала нафтопродукти з місцевої нафтобази до танкерів у припортовій території "Азовського морського порту". Наразі завантаження танкерів нафтопродуктами припинено на невизначений термін.