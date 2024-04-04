Очільник Татарстану після атаки дронів визнав, що регіон не може розраховувати на захист ППО
Влада Татарстану закликала підприємства регіону не розраховувати на протиповітряну оборону Збройних сил РФ у відбитті атак, а захищатися самостійно
Про це заявив очільник російського регіону Рустам Мінніханов, передає "КоммерсантЪ".
У ході виступу на міжнародному форумі з енергетики він прокоментував удари 2 квітня по заводу із виробництва дронів-камікадзе типу "Шахед" та НПЗ, та констатував нездатність ППО убезпечити підприємства та об'єкти на території російського Татарстану від повітряних атак.
"Не слід чекати, що спрацює протиракетна оборона – вона вирішує інші завдання", - сказав президент Татарстану.
За його словами, місцеві мають розв'язувати ці задачі "самотужки, кожне підприємство, кожен муніципалітет, кожне місто".
Мінніханов додав, що ураження заводу Танеко та "Алабуги Політеху" продемонструвало "найбільш вразливі ділянки в Татарстані", і що "ворог це відчуває".
"Всевишній дав нам шанс... прокиньтеся, хлопці, ніхто нас не захистить, крім самих себе", - сказав очільник російського регіону.
Крім того, він закликав місцеві екстрені служби бути напоготові на випадок надзвичайних ситуацій або інших інцидентів.
- Уранці 2 квітня влада суб'єкта Росії республіки Татарстан, яка розташована за понад 1000 км від України, заявила про атаку дронів на підприємства в Єлабузі та Нижньокамську, внаслідок чого буцімто є постраждалі. Повідомляється, що ГУР атакувало завод зі збірки російських ударних БПЛА Shahed-136/131 та НПЗ.
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