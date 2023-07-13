Ворог знизив активність на Горлівському напрямку, - боєць ЗСУ

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Нещодавно ворожі ЗМІ писали, що начебто ЗСУ збираються робити наступ на Горлівському напрямку. І вже десь тиждень трохи знизилася активація противника на цьому напрямку. Якщо раніше, коли ми відпрацьовували мінометами та дронами FPV, то за 15-20 хвилин була відповідь російських військових. А зараз такого нема, можливо, у них щось з боєприпасами сталося або якість особового складу трохи впала. Ми бачимо розвідувальними мавіками, що противник сидить на позиціях, тягає боєкомплекти та запасається", - сказав боєць ЗСУ.

Євген Ієвлєв припустив, що, можливо, загарбники готуються до того, що їм прийдеться відбивати атаки ЗСУ.

Що відомо про український контрнаступ

4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом та на Білгородщині.

24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

Вранці 3 липня Ганна Маляр повідомила, що за минулий тиждень українські військові звільнили близько 38 кв. км територій.

4 липня писалося, що українські військові просуваються на південному фланзі довкола Бахмута на Донеччині та на півдні.

Упродовж 6 липня ЗСУ просувалися і закріплювалися на позиціях на трьох напрямках - Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському, натомість на Куп'янському продовжили тримати оборону.

7 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони просуваються на флангах Бахмута і перемелюють ворога на півдні – співвідношення втрат в армії РФ більше у більше, як п'ять разів. Того ж дня українські військові досягли тактично значних успіхів у районі Бахмута. Водночас продовжили контрнаступ щонайменше на трьох інших напрямках фронту.

Згодом глава Чечні Рамзан Кадиров зазначив, що чеченський спецпідрозділ "Ахмат" перекинули на Бахмутський напрямок: кадировці нібито перебували у Кліщіївці.

10 липня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що Бахмут перебуває під вогневим контролем українських Сил оборони. А Генштаб ЗСУ наголошував: від початку контрнаступу ЗСУ звільнили 169 км² української землі на Мелітопольському та Бердянському напрямках - площа співмірна з розмірами Одеси. На Бахмутському напрямку Сили оборони повернули 24 км² українських територій.

Станом на вечір 11 липня на Бахмутському напрямку тривали важкі бої, проте під щільним вогнем авіації та артилерії противника українські захисники успішно відбили атаки ворога в районі населеного пункту Григорівка та східніше Оріхово-Василівки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Богданівка, Хромове, Часів Яр та Іванівське Донецької області.

13 липня Генеральний штаб ЗСУ інформував, що українські сили просуваються на Бахмутському та Запорізькому напрямках, РФ застосовує резерви й переміщує війська



