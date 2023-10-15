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Війна з Росією: хроніка
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Збільшення кількості "м'ясних штурмів" біля Авдіївки: військовий Варченко про тактику російської армії

15 жовтня, 2023 неділя
18:42
Війна з Росією російські військові окупанти

Експерт з питань національної безпеки, військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко прокоментував російську тактику "м'ясних штурмів"

Про це стало відомо з етеру телеканалу "Еспресо".

"Їм (російським військовим, - ред.) хочеться жити й через це вони шукають всі варіанти для того, щоб продовжити своє жалюгідне життя. Ми з вами говоримо про "м'ясні штурми" - це, як показали практика, один із небагатьох ефективних засобів ведення війни, які росіянам час від часу вдаються. Вони час від часу завдяки м'ясним штурмам протискали ситуацію на Соледарі та Бахмуті", - зазначив він.

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Варченко наголосив, що завдяки "м'ясним штурмам", коли вони кладуть у десятки та в сотні більше своїх військових, ніж це передбачено дозволами з погляду норми.

"Ми розуміємо, що і на сьогодні, не маючи чим порадувати до Нового року свого виборця - вони вдаватимуться до того способу, який їм вдається ефективним. Але це скоріше виняток. Вони утримувалися від цих "м'ясних штурмів" пів року, вони намагалися зберегти своє життя, глибше закопувалися. І зрештою військове керівництво приймає рішення, що для того, щоб Путіну було, що сказати наприкінці року, то треба на "м'ясні штурми", - додав військовий.

Що відомо про російський наступ біля Авдіївки

11 жовтня в Інституті вивчення війни зазначили, що російська окупаційна армія активізувала наступ навколо Авдіївки на Донеччині. Місто майже 10 років є прифронтовим, і нині окупанти намагаються взяти його в кільце

Натомість тоді Генштаб ЗСУ повідомив, що на Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 10 атак ворога в районі Авдіївки та ще 8 атак в районах східніше Степового та південно-східніше Сєверного Донецької області.

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що російські терористи кинули до 2 тисяч особового складу для масованого наступу у районі Авдіївки.

12 жовтня експерти ISW зазначили, що спроби атак росіян у районі Авдіївки навряд чи призведуть до ширших оперативних та стратегічних переваг, проте вони мають іншу мету - скувати українські сили та не допустити їхньої передислокації на інші ділянки фронту.

Барабаш також зауважив, що противник робить спроби зосередитися на півночі від міста, проводить безуспішні штурмові дії.

13 жовтня стало відомо, що за три дні російські війська захопили 4,52 кв. км території з різних напрямків біля Авдіївки. Окупанти зазнають значних втрат у техніці та живій силі.

Офіцер "Легіону Свободи", майор МВС Максим Морозов розповів про нову тактику ворога біля Авдіївки зазначивши, що ситуація близька до критичної. Водночас головний редактор видання Defense Express Олег Катков вважає, що російські війська готові до довготривалої наступальної операції на Авдіївському напрямку.

Уже 14 жовтня в Інституті вивчення війни прозвітували, що спроби РФ атакувати Авдіївку провалилися – їхній наступ може перетворитись у "биття в бетонну стіну". А Сили оборони за добу на Авдіївському напрямку відбили близько 20 атак окупантів.

Координатор Ради безпеки Білого дому Джон Кірбі наголосив, що новий наступ російської армії біля Лимана та Авдіївки не став сюрпризом для Сполучених Штатів, і зазначив, що українські захисники відіб'ють атаку окупантів.

Пізніше речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що на Авдіївському напрямку фіксується значне зменшення бронетехніки ворога.

Згодом стало відомо, що російські окупанти встановили нову дату повного виходу на адміністративні кордони Донецької області - до 31 грудня 2023 року вони планують окупувати увесь регіон. Водночас уже зараз росіяни знищують Авдіївку. 

15 жовтня аналітики ISW розказали, що російські війська стикаються з рядом серйозних проблем під час наступу на Авдіївку. Зокрема, йдеться про оборонні укріплення українських військових та проблеми з медичним забезпеченням у самій армії РФ.

А видання The Economist написало, що незалежно від того, вдасться російським військам захопити Авдіївку на Донеччині чи ні, це все ще матиме негативний вплив на тривалий український контрнаступ на півдні.

російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Авдіївка
втрати окупантів
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