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Аналітика

Коли Росія посилить наступ. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
8 квітня, 2024 понедiлок
20:57
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Про посилення наступальних дій з боку Росії раніше говорив Володимир Зеленський, а тепер це повторив очільник ГУР МО України Кирило Буданов у інтерв'ю німецькому телеканалу ARD

Про посилення наступальних дій армії РФ

Україна очікує від Росії посилення наступальних дій наприкінці весни - на початку літа. Про це раніше говорив Володимир Зеленський, тепер це повторив очільник ГУР Кирило Буданов у інтерв’ю німецькому телеканалу ARD. Буданов припускає, що російські війська насамперед будуть пробувати просуватися під Донецьком у бік Часового Яру і далі в напрямку міста Покровськ. При цьому він вважає, що до початку цього очікуваного російського наступу значних змін на лінії фронту не відбудеться. Зараз керівник ГУР оцінює ситуацію традиційно, як усі військові, тобто ситуація важка, але контрольована. При цьому Буданов, як не дивно, припускає і навіть не виключає український наступ у поточному році.

Разом з тим ця публікація скоріш орієнтована на західну аудиторію і на західних політиків у той час, як на лінії фронту ворог прагне скористатися вікном можливостей, коли ЗСУ потерпають від браку снарядів, артилерії, а дії ведуть виснажені підрозділи, які потребують поповнення.

Повторю важливу заяву командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка, який сьогодні закликав підтримувати захисників і словом, і ділом та приєднатися до лав ЗСУ. За його словами, поки Збройні Сили героїчно воюють і стримують окупантів по всій лінії фронту, Росія намагається розхитати наші тили, посіяти ворожнечу, паніку, недовіру до армії. Ворог витрачає на це шалені ресурси. Павлюк закликав українців залишити емоції, не піддаватися провокаціям. Він сказав, що ми маємо усвідомити, що відсидітися нікому не вдасться, адже на кону доля країни, доля нашої нації. Росія нікому не дасть спокій. Павлюк вважає, що зараз вкрай важливий історичний момент, який нам дала доля - або ми захистимо й збережемо державу, або зникнемо як нація.

Ситуація на фронті

Зараз на лінії фронту ворог намагається використовувати свою перевагу у живій силі й техніці. На додачу до активного використання КАБів, про які всі знають, противник почав також активно використовувати й бронетехніку для штурмів, коли танк чи БМП з десантом на броні намагається швидко пробитися до нашої лінії оборони. Ще одна з ворожих новинок - коли танки та БМП противника починають оснащуватися системою FPV-дронів.

Була ситуація, коли ворожий танк зупинили нашим FPV-дроном під Тернами. Цей танк противника був унікальний тим, що росіяни на нього натягнули щонайменше 8 різних зразків РЕБ по кожному сектору, поставили генератор. Але все одно з 4-ї спроби цей ворожий танк був уражений. Також ще була не менш цікава історія, коли цей танк наша 12-та бригада "Азов" за три доби витягнула. Це був танк Т-72 Б3М версія, наразі його затрофеєно. І ця нова російська система РЕБ зараз аналізується нашими військовими, аби зрозуміти її.

За минулу добу відбулося 66 бойових зіткнень. Половина знову припала на ділянку на захід від Бахмута - це Білогорівка, Богданівка, Іванівське та Часів Яр. Навколо Часового Яра противника відбито, були контратаки. Вчора була інформація, що росіяни знову перекинули резерви. Сьогодні відбувалися бойові дії під Богданівкою.

Денис Нагорний, підполковник, начальник штабу артилерії бригади "Рубіж" з Бахмутського напрямку розповів, що наразі змінилось застосування кількості артилерії з боку ворога. Останнім часом земля нагадує місячний ландшафт. Противник сконцентрував основні зусилля ударів на Богданівці, на мікрорайоні Канал, на Іванівському та кліщіївських висотах. Чому саме там? Тому що росіянам потрібен вихід до стратегічної висоти, до Часового Яру, а це для противника як ключова точка фортеці Донбас.

Тому росіяни, попри широкомасштабну контрбатарейну боротьбу, підтягують артилерію. Противник намагається залучати тактичну авіацію, бомбардувальники. Удари КАБів приходяться по самому місту Часів Яр. Також окупанти почали масово застосовувати бронетехніку, до якої сідають по 20-30 військових особового складу РФ, а буває й більше, намагаючись цей десант максимально близько підвезти до лінії бойового зіткнення, щоб солдати перейшли до штурмових дій. Сили оборони працюють над тим, щоб не допускати такі спроби з боку противника. Завдяки нашій аеророзвідці, тільки-но за 2 -  5 км починається гул, хлопцям вдається спалювати ці колони на 50-70% до того моменту, як ворог наблизиться до вступу в бій з українською піхотою. Але росіян надзвичайно багато. Після Авдіївки на цьому напрямку ворог сконцентрував основні свої зусилля. Противник надалі за будь-яку ціну, попри втрати, намагається захопити Часів Яр.

Підполковник зауважив, що зараз противник почав дрони "Ланцет" модернізовувати у "Скальпель", тому доводиться натягувати по 2-3 антидронові сітки, вкопуватися майже під землю. Тобто війна перейшла від окопної стадії до підземної, бо, по-перше, у повітрі дуже багато "ланцетів" та "орланів", а по-друге - ворог використовує "краснополі" (корегований артилерійський боєприпас). Наприклад, була ситуація, коли спочатку був обстріл ворожої артилерії, потім прилетіло декілька "ланцетів", а пізніше ще прилетів "краснополь", який наводиться лазерним променем на відміну від Excalibur (керований артилерійський снаряд), що б’є по певних даних. З "краснополями" ситуація трошки важче, бо, якщо вони дійсно виявили, то доводиться не те що вкапуватися, а взагалі під землю гармати ховати. Скоріш за все таку тактику противник перейняв від нас, тому що більшість ворожої артилерії вибили саме високоточні боєприпаси. Завдяки синергії FPV-дронів та високоточних снарядів нам вдається знищувати те, що росіяни підтягують. Але, на жаль, у загарбника стріляючого радянського непотребу залишилося ще багато.

Начальник штабу артилерії бригади "Рубіж" розказав, що росіяни робили димові завіси, підпалюючи шини, аби показати, що гармата уражена, і цю тактику ми перейняли у них. Але це треба робити у комплексі, щоб досягати бажаного ефекту, тобто має бути й інженерна підготовка, і сітки, і ті ж самі димові завіси, і комплекс ППО, який буде вчасно уражати сам засіб виявлення, щоб ворогів засліпити. Якщо вони менше бачать, то і стріляють в нікуди, і це доволі дієва штука. Бо зараз така стадія війни: чим більше ти бачиш, тим краще розумієш що, куди і як.

Офіцер додав, що більшість ворожої піхоти ховається під землею, тому дуже важко виявити саме пересування піхотних підрозділів, відповідно, потрібно їх завчасно виявляти на моменті підвозу, щоб не дати їм можливості накопичуватися. Противник копає доволі непогано. Наприклад, коли була знайдена одна з ворожих нір, то там було ціле підземне містечко. І наші хлопці теж молодці, бо знаходять такі містечка противника, що аж душа радіє.

Підсумовуючи Дениса Нагорного, зазначу, що нашими оборонцями використовуються всі технологічні рішення та підходи, аби ефективно знищувати ворога. У нас все є, але нам треба більше боєприпасів. Думаю, що це головний виклик, який стоїть перед нашими Збройними Силами, щоб давати відсіч противнику як на Бахмутському напрямку, так і біля Часового Яру та на інших ділянках фронту, де загарбник намагається протискати нашу оборону. Якщо допомога від наших партнерів буде вчасною та потужною, то втрати окупантів будуть колосальним, і це дозволить нам вирішити завдання війни, яке скероване на поточному етапі, – виснаження противника.

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