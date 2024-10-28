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Аналітика

Після захоплення Селидового, фіксуються розстріли мирного населення. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець Оксана Ліховід
28 жовтня, 2024 понедiлок
20:39
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Ворог майже повністю контролює населений пункт Селидове. Там, де ворог зайшов у місто, фіксуються випадки розстрілів мирного населення

Зміст

Ситуація на фронті

Отже, що зараз має бути в центрі уваги, коли ми говоримо про фронт? Звісно, це бойові дії на Покровському та Курахівському напрямках, які ворог намагається поєднати певним теоретичним задумом, так само як і атаки на південному Донбасі, але про них згодом.

На Покровському напрямку наступ противника триває вже рік, коли в жовтні минулого року почався наступ на Авдіївку. Наразі на цьому напрямку зосереджено найбільше військ ворога, порівняно з іншими ділянками, йдеться про 120 тис. вояк з усього російського угруповання, яке зараз нараховує понад 600 тис. Понад тисячі одиниць гармат, реактивної та ствольної артилерії, а це , до речі, є найбільшим скупченням артилерії в порівнянні з іншими напрямками.

Звісно, втрати ворога на цій ділянці також є найбільшими. Ми не знаємо точні показники, але відомо, що за минулий місяць втрати противника були рекордними й становили 38 тис. особового складу. Вірогідно, левова частина цих втрат припадала на Покровський та Курахівський напрямки. Також відомо про втрати бронетехніки ворога. Знаємо, що за рік на Покровському напрямку було знищено 539 російських танків і 1830 різних транспортних засобів, що є величезною цифрою.

Попри це, у ворога є просування. За останні кілька днів можемо говорити, що росіяни мають просування в Селидовому. Можна навіть сказати, що противник майже повністю контролює цей населений пункт. Наші підрозділи, якщо перебувають у місті, то вони розташовані у північно-західній частині Селидового. А там, де ворог зайшов, фіксуються розстріли мирного населення. Ми бачили підтвердження цього. Також бачили, як 15-та бригада "Кара-Даг", яка захищала Селидове, допомагала нашим мирним громадянам, які ще не евакуювалися на той час з міста.

Зараз знаємо, що наша бригада вийшла з населеного пункту Селидове. Бригада "Кара-Даг" виходила через Вишневе, це один із населених пунктів на півночі від Селидового, через який проходить транспортно-логістичний шлях. Відомо, що окупанти контролюють Вишневе, але залишається можливість просуватися з іншої ділянки від Селидового. Тобто ситуація залишається вкрай складною. 
Очікується, що загарбник від Селидового намагатиметься розгортати свої наступальні дії в напрямку Курахового, якщо для цього будуть у нього можливості. Інша вісь, яка зараз формується на Курахове, - з півдня. Минулої суботи-неділі ворог атакував у кількох населених пунктах на півдні Донбасу, зокрема в Шахтарському, Богоявленці та Українському. Це три населені пункти, які розташовані на півдні Донеччини. Там певний час була відносно спокійна ситуація, але після захоплення Вугледара ситуація змінилася, і атаки на Шахтарське, Українське та Богоявленку стали інтенсивнішими.

128-ма гірська-штурмова бригада відбивала просування противника на цьому напрямку. Але варто зауважити, що є просування росіян у Шахтарську. Отже, ворог, можливо, планує подальші дії, пов'язані з наступом на Курахове з півдня. Ці дві віхи наступу можуть бути використані росіянами, щоб уникнути прямого штурму Курахового. Адже там є водні перешкоди та промислові об'єкти, які суттєво ускладнюють просування та атаки зі сходу.

Однак усі ці припущення є лише теоретичними оцінками можливих дій противника. Прогнози в умовах війни - справа вкрай невдячна, адже кожен день може приносити сюрпризи, які важко передбачити. Наразі можна стверджувати, що ворог певною мірою володіє ініціативою на окремих ділянках. Головне завдання нашого військового керівництва полягає в тому, щоб знайти способи протидії наступальним діям противника.

Про застосування українських дронів

В'ячеслав, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 68-ї окремої єгерської бригади "Шершні Довбуша" з Покровського напрямку, розповів, що на поточний момент ситуація є складною і не змінюється тривалий час. Противник постійно наступає попри втрати як у живій силі, так і в техніці. Останній час українські підрозділи довго тримали свої позиції, але ворог не зменшує інтенсивність наступу. Найбільше за добу хлопці бригади "Шершні Довбуша" знищили 132 окупанти, а за тиждень - близько 600 одиниць ворожої живої сили. Якщо під час оборони Харківщини дронарі мали десь 10 вильотів FPV-дронів з позиції, то зараз може бути й 50 за день, тобто інтенсивність бойових дій на цьому напрямку перевищує у п'ять разів.

Командир роти ударних БПЛА зазначив, що пілоти дронів виснажуються, працюють цілодобово, це складна робота, звісно, після зміни відпочивають. Інженери, техніки FPV, сапери, які готують боєприпаси, – всі вони працюють кожного дня без вихідних. Хлопці постійно знаходять нові рішення, нема такого, що на конвеєрі виробили дрон і він працює, адже треба шукати варіанти, щоб не було подавлення нашого дрона, був стабільний зв'язок, нормальне відео. РЕБ противника також постійно працює проти нас, але ми знаходимо рішення його обходити.

Офіцер розказав про Віктора Стельмаха з позивним "Саба", який був одним з найкращих пілотів, а також  одним з засновників нашого підрозділу. Віктор працював тривалий час, багато знищив окупантів, десь близько 1000. Навчав інших українських пілотів. Мало таких військовослужбовців, які працюють так сильно і потужно. Тому зараз створили петицію, щоб надати Віктору Стельмаху звання Героя України та вшанувати його пам'ять, тому є прохання до всіх читачів, підтримати цю петицію.

В'ячеслав дав інформацію для тих, хто хоче стати дронарем в їхньому підрозділі, для цього є контакти у соцмережах, щоб зв'язатися з бригадою "Шершні Довбуша". Далі можна пройти базову та фахову військову підготовку. Дуже багато хлопців прийшло конкретно до підрозділу БПЛА 68-ї бригади й вже показують непогані результати. Є й мобілізовані, серед яких хлопчина, якого ловили з собакою та привезли до ТЦК, а зараз він став топовим пілотом. А так, як цей хлопчина знищує противника, приводить у захват побратимів та все управління. Переважну більшість підрозділу складають люди, які прийшли з початку повномасштабного вторгнення та з АТО, звісно, військові виснажуються, але залишаються відданими своїй справі та продовжують працювати.

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Сергій Згурець
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