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Депортація дітей з України: США посилили санкції проти режиму Лукашенка

5 грудня, 2023 вiвторок
23:41
Війна з Росією США Україна

Мінфін США запровадив санкції проти 8 фізичних осіб і 11 організацій, які мають відношення до авторитарного режиму самопроголошеного "президента" Білорусі Олександра Лукашенка

Про це повідомляє сайт Мінфіну США.

"Сьогоднішня акція підтверджує наші зусилля притягнути Лукашенка, його родину та його режим до відповідальності за їхні антидемократичні дії та порушення прав людини як у Білорусі, так і в усьому світі. Ми продовжуватимемо переслідувати джерела доходів режиму Лукашенка, його так звані особисті "гаманці" та діячів, які сприяють веденню агресивної війни Росії в Україні, координують переміщення дітей з України до Білорусі та підтримують авторитарний режим Лукашенка", - сказав заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Е. Нельсон.

Зокрема санкції за причетність до депортації українських дітей наклали на генерального секретаря Червоного Хреста Білорусі Дмитра Шевцова, який заявив на білоруському державному телебаченні, що очолювана ним організація бере активну участь у перевезенні до Білорусі дітей з окупованих Росією територій України.

Крім того, під санкції потрапили особи та організації, яких вважають "гаманцями" та джерелами доходів Лукашенка: бізнесмен Олександр Шакутін, гендиректор державного Белтаможсервісу Вадим Бабарикін, олігархи Павло Топузідіс і Віктор Петрович, гендиректор оборонного холдингу БелОМО Олександр Мороз, гендиректор підприємства з виробництва прицілів "Зеніт" (належить БелОМО) Микола Гайчук, гендиректор науково-технічного центру ЛЕМТ (належить БелОМО) Олексій Шкадаревич, а також пов'язані з цими особами підприємства та організації.

Раніше Міжнародний Рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця призупинив членство білоруського представництва через причетність Дмитра Шевцова до депортації українських дітей.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт Дмитра Шевцова.

У листопаді 2023 року Держдеп США оприлюднив звіт про причетність Білорусі до депортації українських дітей з окупованих РФ територій.

Депортація українських дітей до Росії

В умовах повномасштабного вторгнення РФ масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення або на відпочинок у таборах.

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей.

13 травня президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Римі із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тис. дітей, яких депортували росіяни. А 29 травня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець виступив на неформальному засіданні Радбезу ООН з питання викрадення Росією дітей з окупованих територій України. Омбудсмен розповів, що РФ навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на батьківщину і застосовує для цього в тому числі примусову зміну їхнього громадянства на російське.

Також Лубінець зазначив, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей - невідомо навіть, де вони перебувають і в яких умовах. Також він сказав, що росіяни використовують дитячу працю та мілітаризують українських дітей на тимчасово окупованих територіях.

8 червня комітет сенату США підтримав проєкт резолюції, яка засуджує викрадення українських дітей Росією та називає дії окупантів геноцидом. Пізніше з'явилися докази причетності Білорусі до депортації українських дітей. 27 червня білоруська опозиція передала в Міжнародний кримінальний суд докази причетності до воєнних злочинів самопроголошеного очільника Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення.

У держдумі РФ заявили, що з 2014 року до Росії депортували 700 тис. українських дітей.

13 липня Центр національного спротиву. повідомив, що впродовж місяця 2023 року росіяни вивезли з тимчасово окупованої Луганської області до російської республіки Калмикія близько 280 дітей.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала країни ООН об’єднати зусилля й примусити Росію повернути українським батькам їхніх дітей, вивезених проти волі до РФ під час війни в Україні. У Сенаті США закликали Білий дім запровадити санкції проти осіб, причетних до викрадення та депортації українських дітей у РФ та їх незаконного усиновлення.

29 липня посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що росіяни викрадають українських дітей з метою винищення наступного покоління захисників України.

31 липня Росія російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова заявила, що з початку повномасштабного вторгнення Росія "прийняла" близько 4,8 млн жителів України, з них понад 700 тис. – діти.

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що заява Львової-Бєлової є прямим доказом для Міжнародного кримінального суду.

1 серпня Держдепартамент США закликав РФ припинити депортацію українських дітей з окупованих територій, а вивезених – повернути додому.

Парламент Канади ухвалив резолюцію про засудження депортації дітей з України до РФ.

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