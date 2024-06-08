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В Україні до мережі під'єднали енергоблок-тисячник, який перебував на ремонті

8 червня, 2024 субота
01:49
Економіка Енергоатом

У п'ятницю, 7 червня, Енергоатом вивів з ремонту енергоблок-тисячник однієї з АЕС: ремонтні роботи завершилися на 10 днів раніше запланованого терміну

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Про це інформує Енергоатом. 

Вказано, що енергоблок перебував на планово-попереджувальному ремонті. Такі роботи, за словами, керівника Енергоатому Петра Котіна, є ключовими для підготовки енергоблоків до ефективної роботи протягом наступного опалювального сезону. 

"Завдяки злагодженості та високопрофесійності українських атомників всі необхідні роботи, зокрема, із вивантаження відпрацьованого ядерного палива та завантаженням свіжого, проведено якісно і завершилися на 10 днів раніше запланованого терміну", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що цей енергоблок додасть до системи 1000 МВт потужності. 

"Це значно підсилять нашу енергетичну систему і забезпечить надійне виробництво електроенергії для всіх споживачів", - наголосив Котін.

В Енергоатомі нагадали, що цей енергоблок вже є третім, на якому завершили планово-попереджувальний ремонт.

Ситуація в енергосистемі: що відомо

Російська окупаційна армія 22 березня атакувала найбільшу ГЕС в Україні - Дніпрогес. Унаслідок обстрілу загинула людина. Також у річку потрапили нафтопродукти.

25 березня в Укргідроенерго заявили, що для відновлення Дніпрогесу знадобляться роки.

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко закликав українців економити електроенергію у вечірні години протягом усього 2024 року.

11 квітня ПАТ "Центренерго" заявило, що втратило 100% генерації. 22 березня 2024 року окупанти повністю знищили Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині. Унаслідок масованої атаки РФ було повністю знищено Трипільську ТЕС у Київській області.

14 квітня заступниця міністра енергетики Світлана Грінчук заявила, що за два тижні атак Росія знищила результати річних зусиль з ремонту енергооб'єктів України.

16 квітня очільник Міненерго Галущенко казав, що Україна втратила 7 ГВт енергогенерації. Уже 5 травня він заявив, що Україна втратила понад 8 ГВт генерації.

Віцеканцлер і міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек 18 квітня в Києві сказав, що Україні потрібно більше сонячних електростанцій. "Знищити 10 тис. сонячних електростанцій дуже важко. Одна електростанція є мішенню, десять тисяч сонячних - дуже важко атакувати... Тож якщо ви поквапитеся, за три чи чотири місяці ви зможете зробити багато речей. І я гадаю, що особливо влітку сонячна енергія також може допомогти Україні", - сказав він.

5 травня росіяни обстріляли Слов'янську ТЕС. Туди прилетіло 5 ракет.

8 травня ДТЕК повідомив про обстріл трьох ТЕС.

9 травня через дефіцит потужності в енергосистемі України військова адміністрація Києва ухвалила рішення зменшити вечірнє освітлення вулиць.

Перший заступник голови комітету ВР із питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко заявив, що Кабмін має намір підвищити тариф на електроенергію для побутових споживачів майже у півтора раза. Нові ціни може бути встановлено вже влітку. Пізніше у Міненерго підтвердили, що дискусії з цього приводу дійсно тривають.

27 травня в Укренерго заявили, що у спекотні місяці графіки відключень світла можуть бути жорсткішими.

Читайте також: Відключення світла: як залишатися на зв'язку та обрати джерело живлення

Теги:
Суспільство
Україна
Енергетика
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