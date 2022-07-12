Іранські безпілотники для росіян не матимуть переваг в українському у небі. Колонка Сергія Згурця

HIMARS на Півдні, у Донецьку та Херсонській області

Ми активно використовуємо зброю від наших партнерів. За останні два дні вже знищено 15 цілей у глибині оборони ворога завдяки далекобійним засобам враження HIMARS та далекобійній артилерії. Цілі були вражені у Новій Каховці, поблизу Херсона, Алчевська, Токмака, Луганська та біля інших міст. Пару годин тому, до цього переліку, додались склади у Донецьку.



Найбільш показові - це два удари по Новій Каховці. Внаслідок одного удару було знищено близько 150 окупантів, у тому числі генерал та п‘ять офіцерів. Після влучення ракет HIMARS у Херсонській області загинув начальник штабу 22 армійського корпусу, а також командир, начальник оперативного відділення і начальник артилерії 20 мотострілецької дивізії. Це суттєві втрати для противника.

HIMARS використовуються і на Півдні, і у Донецьку, і у Херсонській області. Раніше там ворог накопичував сили та намагався використовувати техніку для здійснення атак і проривів. Зараз це робити йому набагато складніше.



Друге влучення у Новій Каховці було у склад боєприпасів. Це був один з найпотужніших ударів за останні кілька днів. База окупантів знаходилась у місті, і за публічним ефектом цей удар перевершує декілька умовних Чорнобаївок. На знищеному об’єкті знаходились не лише склад боєприпасів, а ще базувалися декілька десятків паливозаправників та передова ремонтна база армії РФ. У Новій Каховці вже не перший склад рашистів, який злетів у повітря. 14 червня було знищено базу, яка знаходилась на околиці, а зараз ворог розміщував базу у місті. Ми використали високоточне озброєння для того, щоб мінімізувати втрати серед цивільного населення, тому втрат таких не було.

Боєприпас SMArt одним пострілом знищує дві цілі

Окрім HIMARS, ми починаємо використовувати й інші високоточні артилерійські боєприпаси. Днями з‘явилося відео з використанням українськими артилеристами німецького боєприпасу SMArt 155, який призначений для точкового знищення бронетехніки противника. Боєприпас SMArt дозволяє одним пострілом знищити одразу дві цілі. Він наближається з гори до танку і вистрілює суббоєприпасом в башту ворожого танку та знищує його. Цей снаряд цікавий тим, що він несе в собі одразу два боєприпаси, які відокремлюються один від одного у районі цілі.

Кожен з цих боєприпасів має комбіновану головку самонаведення і потім, коли він розділяється за рахунок парашута, то наближається до цілі, й згори здійснює удар по танку. Удар завдається на швидкості 5 тисяч метрів на секунду і прошиває наскрізь броню танку. Цей боєприпас розроблений декількома німецькими компаніями й використовується з Panzerhaubitze 2000. Він здійснює влучення у точкову ціль на відстані понад 27 км. SMArt 155 були знищено російські ЗРК, комплекс "Панцир С1".

Французькі боєприпаси BONUS

Окрім цих боєприпасів у нас ще є французькі боєприпаси під назвою BONUS, які ми використовуємо з французькими гаубицями CAESAR. BONUS є більше простішим боєприпасом, він має лише одну систему самонаведення і коштує дешевше, десь $ 40 тисяч за один боєприпас. SMArt 155, коштує $ 70 тисяч - це дорого у порівнянні зі звичним боєприпасом, але набагато дешевше, порівнюючи з тими цілями, які він знищує.

Іранські безпілотники

Противник вимушений вдаватися до різних способів поновити у своєму арсеналі зразки зброї. Починаючи від танків Т-62, які бачили ще Сталіна, також від спроб розконсервовувати та використовувати ракети Х-22, які є сліпими, але придатними для терористичних атак. Також 'спроби росіян взяти зброю у Білорусі, але цього їм вже замало.



Рашисти тепер сподіваються на допомогу зброєю від Ірану. Радник президента США з питань національної безпеки Джейкоб Салліван повідомив про те, що Іран готується передати Росії декілька сотень безпілотників та дронів, що здатні нести озброєння. Іранці почали вже вчити російських військових використовувати ці БПЛА (безпілотний літальний апарат - ред.) різного типу, які є на оснащенні в іранської армії. Іранська зброя та російська обслуга може бути готова до використання на полі бою вже у липні цього року. Ця новина звучить екзотично тому, що вона свідчить про те, що росіяни вперлися у технологічний та промисловий глухий кут, з точки зору серійного виготовлення своїх безпілотників.

Після того, як Китай відмовив Росії допомагати зброєю, росіяни збираються робити ставку на Іран. Якщо ця інформація вірна, то у спектрі озброєння Ірану є кілька різних лінійок безпілотних комплексів, які можуть перебувати у повітрі від 4 до 12 годин, але вони не є технологічними зразками. Це зразки, які несуть у собі всі вади обмеженого виробництва та пов’язані з обмеженим доступом до високих технологій, так само як у РФ. Речник міністерства закордонних справ Ірану сказав про те, що така інформація іранській стороні не відома щодо передачі та співпраці з РФ, але побачимо, як буде розвиватися ця історія далі. У будь-якому разі, якщо іранські БПЛА Росія отримає, то ці безпілотники не мають переваг, які дозволять їм панувати у небі.

Артилерія ворога сліпа через брак безпілотників

Всі ці комплекси ми будемо знищувати, так само як знищуємо і російські безпілотні летальні апарати. За цей час ми розтрощили "Оріон", "Форпост" і сотні російських "Орланів". "Орлан" - це найбільш масовий безпілотний комплекс, який активно використовується РФ. Ми знищили вже близько 300 таких летальних апаратів при тому, що Росія виготовила їх близько 1000. Зараз у росіян є проблема, що їхня артилерія залишається сліпою через те, що у них бракує розвідувальних безпілотників. Ми нищимо російські безпілотники британськими ПЗРК Мartlet - це класна штука, тому що вона ліквідує ці безпілотники гарантовано та ефективно. Більш потужні безпілотники ми б'ємо за рахунок "Стріл", "Буків" та трофейні ЗРК (зенітний ракетний комплекс - ред.), які ми забрали у рашистів "Панцир", що починає виконувати роботу у бойових порядках української армії. Міністерство оборони України повідомило про те, що затрофеєний ЗСУ, російський "Панцир-С1" вже воює на боці України та знищив першу ворожу ціль.



Наші повітряні сили стоять на захисті нашого неба і від їхнього професіоналізму залежить наше життя. Ми маємо вірити у ЗСУ.