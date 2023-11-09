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Головна Світ Китайський авіаносець "Шаньдун" увійшов у Тайванську протоку

Китайський авіаносець "Шаньдун" увійшов у Тайванську протоку

9 листопада, 2023 четвер
08:06
Світ Тайвань

Міністерство оборони Тайваню повідомило, що китайський авіаносець "Шаньдун" пропливав через Тайванську протоку в північному напрямку вздовж усього кордону

Про це пише Kyodo.

Зазначається, що флот увійшов у протоку, яка розділяє материк і Тайвань, і поплив у північному напрямку вздовж середньої лінії кордону між країнами. 

Відомо, що це сталося, коли міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву здійснює тижневу поїздку до трьох країн Балтії.

Що відомо про відносини між Китаєм і Тайванем

Протягом останніх років Пекін проводить політику дипломатичної ізоляції Тайваню, змушуючи інші країни визнати його своєю частиною.

26 березня Гондурас припинив десятилітні дипломатичні відносини з Тайванем на користь встановлення таких із Китаєм.

Згодом колишній президент Тайваню Ма Їнцзю відвідав КНР, де заявив, що обидві сторони мають працювати разом, аби уникнути війни, адже народи обох держав "є китайцями". Натомість Китай назвав провокацією та "порушенням суверенітету" на той момент заплановану зустріч президентки Тайваню Цай Інвень зі спікером палати представників США Кевіном Маккарті.

У МЗС Китаю заявили, що питання Тайваню є "червоною лінією", яку США не можна перетинати.

5 травня у США наголосили, що в разі виникнення збройного конфлікту між Китаєм і Тайванем світова економіка втрачатиме до $1 трлн щорічно протягом перших кількох років. Вже 8 квітня Китай оголосив триденні військові навчання довкола Тайваню після того, як лідерка острова відвідала США та зустрілася зі спікером палати представників.

На другий день військових навчань, що відбулися 9 квітня, Китай імітував точкові удари по ключових цілях та акваторії острова, своєю чергою уряд Тайваню заявив про активізацію китайської авіації.

10 квітня у МЗС КНР заявили, що "основною нормою" у світі має бути позиція "одного Китаю", а конфлікт з Тайванем - це виключно внутрішня справа держави.

У травні військові Тайваню виявили на одному з островів неподалік від Китаю уламки, ймовірно китайської повітряної кулі. 

Міністр оборони США Ллойд Остін 3 червня попереджав, що війна за Тайвань була б руйнівною та могла б вплинути на світову економіку. 

Уранці 8 червня, у відповідь на входження 37 китайських військових літаків у зону ППО острова, Тайвань активував свої системи. Частина літаків потім полетіла в західну частину Тихого океану. 

9 серпня десять китайських літаків перетнули середню лінію Тайванської протоки, яка раніше була неофіційним кордоном між Китаєм та Тайванем. За словами міноборони країни, це стало другим подібним вторгненням за тиждень. 

Згодом, 19 серпня, Китай розпочав військові навчання навколо Тайваню у відповідь на візит віцепрезидента Вільяма Лая до США. Тоді ж Державний департамент США закликав країну припинити тиск на острів і розпочати "змістовний діалог".

Міноборони Тайваню повідомило про відновлення військової активності Китаю навколо острова. Зокрема відомо про 13 літаків, що увійшли в "зону реагування" Тайваню, і п'ять кораблів, що здійснюють патрулювання в стані бойової готовності.

Також у відомстві Тайваню заявили, що існує ризик ескалації напруженості та загрози регіональній безпеці через постійні військові маневри армії Китаю в Тайванській протоці.

У середу, 30 серпня, міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі здійснив візит до Китаю з метою стабілізації турбулентних відносин між Лондоном та Пекіном. Того ж дня парламент Британії вперше назвав Тайвань незалежною країною в офіційному документі, порушивши політичне табу під час візиту міністра закордонних справ Джеймса Клеверлі до Китаю. 

18 вересня Міністерство оборони Тайваню повідомило про 103 китайських військових літаки над морем. У відомстві закликали КНР припинити "руйнівні, односторонні дії".

Щоб запобігти перемозі кандидата в президенти від Демократичної прогресивної партії Тайваню на президентських і законодавчих виборах, Комуністична партія Китаю використовує економічний і військовий тиск, втручаючись у вибори.

Китай
Тайвань
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