Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал Суд зменшив розмір застави Ігорю Коломойському на понад 50 млн грн

Суд зменшив розмір застави Ігорю Коломойському на понад 50 млн грн

Юлія Лаврук
26 вересня, 2024 четвер
18:54
Кримінал На фото: Ігор Коломойський

Київський апеляційний суд у четвер, 26 вересня, зменшив розмір застави для бізнесмена Ігоря Коломойського на понад 50 млн грн. Відтепер розмір застави становить 1,827 млрд грн

Зміст

Про це повідомляє Дзеркало тижня.

Суд частково задовольнив апеляцію адвокатів Коломойського на ухвалу Шевченківського районного суду Києва щодо розміру застави - 1 877 360 000 гривень. 

"Змінити підозрюваному Коломойському Ігорю Валерійовичу раніше застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1 827 352 580 грн", - оголосив суддя.

Водночас адвокат Коломойського В'ячеслав Краглевич заявив, що його клієнт не вноситиме заставу, оскільки вважає справу проти себе "безпідставною і необґрунтованою".

Що відомо про справи Коломойського

На початку вересня 2023 року СБУ оголосила Ігорю Коломойському підозру в легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом. Того ж дня Коломойський прибув до Шевченківського райсуду Києва, де йому обрали запобіжний захід у справі про шахрайство - арешт на 60 днів із можливістю внесення застави у 509 млн грн.

Ігорю Коломойському інкримінували шахрайство та протиправне заволодіння чужим майном. Пізніше Коломойському та ще 5 особам - колишнім працівникам банківської установи детективи НАБУ повідомили про підозру в заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів ПриватБанку.

15 вересня СБУ поінформувала, що олігарху повідомили про третю підозру щодо незаконного заволодіння 5,8 млрд грн.  25 вересня 2023 року в Київському апеляційному суді відбулося засідання у справі олігарха Коломойського. Його відвідали колишній очільник МКІП Олександр Ткаченко та телеведучі телеканалу "1+1", які погодилися взяти олігарха на поруки.

У листопаді Шевченківський районний суд Києва продовжив термін тримання під вартою олігарха Ігоря Коломойського до 26 січня 2024 року.

21 грудня 2023 року Апеляційний суд залишив Коломойського під вартою, водночас зменшивши розмір застави з 3 млрд 891 млн грн до 2 млрд 650 млн грн. 22 січня цього року Шевченківський районний суд Києва залишив Коломойського під вартою до 2 березня із заставою у розмірі 2,65 млрд грн, а згодом продовжив арешт до 2 червня 2024 року, але зменшив заставу - з 2,4 млрд грн до 1,96 млрд грн. 

Згодом Коломойський отримав нову підозру - щодо замовлення вбивства директора юридичної компанії задля особистої помсти. У четвер, 9 травня, бізнесмену обрали запобіжний захід - тримання під вартою до 7 липня 2024 року.

16 травня Київський апеляційний суд закрив провадження у справі за позовом Ігоря Коломойського до НБУ та ПриватБанку про розірвання договорів його особистої поруки за кредитами ПриватБанку.

18 липня суд продовжив запобіжний захід Коломойському до 2 вересня. 9 серпня детективи Бюро економічної безпеки повідомили про зміну раніше оголошеної підозри Коломойському.

Детективи Бюро економічної безпеки 21 серпня повідомили, що завершили досудове розслідування проти Ігоря Коломойського за чотирма статтями Кримінального кодексу України.

Наприкінці серпня Шевченківський суд Києва в одній зі справ бізнесмена Ігоря Коломойського змінив йому запобіжний захід із тримання під вартою на заставу 1,877 млрд грн. Проте олігарх надалі залишатиметься під вартою.

Теги:
Суспільство
Україна
олігархи
Ігор Коломойський
Читайте також:
Карта бойових дій за 18-25 вересня
Автор Богдан Бачинський
25 вересня, 2024 середа
Карта бойових дій за період 18-25 вересня: відступ з Вугледара, біля Покровська й у Торецьку зс РФ проламують нашу оборону та сунуть на Курахове
Автор Марія Науменко
24 вересня, 2024 вiвторок
Росія вже кілька тижнів постачає сиру нафту до Європи, порушуючи санкції ЄС, - FAZ
Автор Віталій Портников
26 вересня, 2024 четвер
Трамп відмовляється від зустрічі з Зеленським
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.05
    Купівля 41.05
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 45.77
    Продаж 46.47
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
26 вересня
20:19
Оновлено
Удар РФ по центру Краматорська: загинули 2 людини, серед 19 поранених 4 дитини
20:06
OPINION
Лише українці визначають, якої перемоги чи капітуляції вони хочуть
19:58
на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Фортифікації для Миколаївщини готові на 100%, – Шмигаль
19:30
військовий квиток, мобілізація
Міноборони пропонує дозволити українцям призовного віку ставати на військовий облік онлайн
19:12
Ексклюзив
Артем Дмитрук
Якщо Дмитрук правильно "розкладе карти", він зможе затягти ухвалення рішення про екстрадицію на кілька років, - кореспондент Радіо Свобода у Великій Британії
19:10
ЗСУ
У Києві відкрили другий центр рекрутингу до ЗСУ. В Україні їх уже 39
19:09
Ентоні Блінкен
Блінкен назвав "безвідповідальними" погрози Путіна щодо ядерної зброї
18:51
Росіяни атакували дронами Берислав і Кіндійку на Херсонщині: є поранені
18:36
безробіття
Захід розширив підтримку українців, які хочуть здобути нову професію для відновлення країни
18:27
Німеччина уряд
Німеччина збільшила на €400 млн військову допомогу Україні
18:22
Оновлено
фото зруйнованих міст України для реклами
МЗС України відреагувало на використання у передвиборчій рекламі в Грузії фото зруйнованих українських міст
18:06
OPINION
Ядерні погрози Путіна. Байден дасть задню?
18:03
Ілон Маск
Британія не запросила Маска на інвестиційний саміт: мільярдер відреагував
18:01
ЗСУ на фронті
Російські окупанти атакують на 11 напрямках фронту: від початку доби відбулося 106 боєзіткнень
17:49
Ексклюзив
Американські боєприпаси
Бомба JSOW може перетворитися на далекобійну ракету: Defense Express про новий пакет допомоги від США
17:41
фейк
Росія розпочала дезінформаційну кампанію проти нового складу Єврокомісії, - ЦПД
17:37
новини Львівщини
РФ ударила по Харкову: попередньо відомо про чотирьох потерпілих
17:34
Вовчанськ
У Вовчанську росіяни облаштовують тунелі для переміщення між будинками, - ОТУ "Харків"
17:23
Jerry Heil і Юлія Саніна випустили спільну пісню WABI-SABI та кліп на неї
17:15
Аналітика
ракети над АЕС
Чи можна захистити атомні станції від російських атак та чому "другий Чорнобиль" можливий хіба що в Курську
17:10
У Дії іноземці сформували понад 20 тис. посвідок на проживання в Україні, - Федоров
16:59
кадр з фільму "Морена"
Український фільм жахів з елементами еротики "Морена" вийде в прокат 5 грудня
16:57
Оновлено
Наслідки обстрілу Києва
Росія атакувала Україну з ночі на 26 вересня: в Одесі є загибла, МіГ-31 тричі запускав ракети
16:55
Україна ЄС
У ЄС запевнили, що погрози Путіна про ядерну зброю не змінюють позицію стосовно підтримки України
16:46
Ексклюзив
Південноукраїнська АЕС
Енергоатом не збудував необхідних захисних споруд над відкритими розподільчими пристроями, - експертка з питань ядерної енергетики й безпеки Кошарна
16:46
Народний депутат України Артем Дмитрук
Офіс генпрокурора готує матеріали для екстрадиції нардепа Дмитрука
16:39
У Києві викрили банду на чолі з росіянином, яка тероризувала мешканців столиці
16:38
Росіяни обстріляли Торецьк на Донеччині
Окупанти вночі обстріляли Торецьк: загинули дві людини, є поранені
16:22
Випалені будівлі, воронки від снарядів і руїни: воїни 24-ї ОМБр показали зруйнований росіянами Часів Яр
РФ атакувала Часів Яр зі ствольної артилерії: загинула людина, трьох поранено
16:19
Київський центр безкоштовно лікуватиме від опіків та рубців дітей, постраждалих від війни
16:19
Китай
Український уряд поширив серед дипломатів лист із закликом не підтримувати "мирний план" Китаю, - Politico
16:08
мобілізація
В Україні обмежили мобілізацію чоловіків 50+. Нардеп Веніславський розповів деталі
16:00
OPINION
Трамп звертається до Путіна по допомогу
15:54
Діпфейки, боти й російська музика: в Україні зняли мінісеріал, що протидіє дезінформації 
15:48
РФ атакувала залізничну станцію на Сумщині
РФ атакувала залізничну станцію на Сумщині: поранено трьох працівників УЗ
15:43
зниклі безвісти
МВС: у реєстрі зниклих безвісти - 55 тис. людей
15:42
Ексклюзив
Війна з Росією, ЗСУ
"Ворог почав активно штурмувати наші позиції механізованим групами": військовий 60-ї ОМБр про ситуацію на Лиманському напрямку
15:38
На Кіровоградщині інструктор на полігоні побив військового: ДБР розпочало розслідування
15:25
електроенергія
РФ атакувала енергооб’єкти в кількох областях: ситуація в енергосистемі станом на 26 вересня
15:25
НБУ
У НБУ розповіли, що буде з цінами в Україні в разі підвищення податків
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV