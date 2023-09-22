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Лідер Судану: війна в країні може перекинутися на територію сусідніх держав в Африці

22 вересня, 2023 п'ятниця
07:11
Світ Вибух у Судані

Лідер Судану Абдель Фаттах аль-Бурхан заявив в ООН, що війна в країні може перекинутися на сусідні африканські країни. Він також закликав міжнародну спільноту визнати його противників

Про це пише BBC.

У своїй промові Абдель Фаттах аль-Бурхан також закликав міжнародну спільноту визнати його противників, Сили швидкої підтримки (RSF), терористичною групою. 

Тим часом лідер RSF Хамдан Дагало заявив, що готовий до припинення вогню.

Також Лідер Судану заявив, що його партія відкрита до мирних переговорів і хоче "покласти край цій війні та полегшити страждання нашого народу", але сказав, що RSF відмовився.

Бої у Судані: що відомо

Сутички між Силами швидкого реагування (RSF) та регулярною армією тривають в Судані з 15 квітня. Того дня у Хартумі армія оточила одну з баз воєнізованих сил швидкої підтримки (RSF) країни, після чого в місті розпочалася стрілянина. Як стверджують військові, в такий спосіб вони вирішили зупинити заколотників. 

25 квітня ГУР повідомляло про евакуацію 87 громадян України, серед них 36 співробітників SkyUp. А вже 26 квітня стало відомо, що з Судану евакуювали 91 громадянина України.

А 29 квітня військово-морські сили Китаю евакуювали із Судану 668 своїх громадян і 10 людей іншої національності. Натомість Управління верховного комісара ООН у справах біженців заявило, що готується до того, що понад 800 тис. людей може утекти з Судану до сусідніх країн. ВООЗ зазначала, що через бої 1,3 млн людей стали вимушеними переселенцями, а мінімум 730 людей загинули.

Згодом сторони конфлікту у Судані все ж взяли на себе зобов'язання захищати цивільне населення і рух гуманітарної допомоги, але не домовилися про припинення вогню. Але вже 20 травня сторони підписали угоду про припинення вогню на сім днів. А 29 травня суданська армія і Сили швидкої підтримки погодилися на п'ятиденне продовження угоди про припинення вогню.

1 червня повідомлялося, що у дитячому притулку Хартумі (Судан) за останні шість тижнів загинуло щонайменше 60 дітей. Причинами смерті були відсутність їжі, води й хвороби, адже на території країни точаться бої. 3 червня в Судані воєнізовані сили швидкої підтримки (RSF), які протистоять чинній армії країни, захопили національний музей у Хартумі, внаслідок чого можуть бути знищені важливі артефакти.

По місту Омдурман у Судані в суботу, 8 липня, завдали авіаційного удару, унаслідок якого загинули щонайменше 22 людини. Згодом генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що Судан стоїть на межі "повномасштабної громадянської війни".

15 липня стало відомо, що воєнізовані Сили швидкої підтримки захопили в країні понад 5 тис. людей, деяких катували.

Згодом, 28 липня, представники регулярної армії Судану та Сил швидкого реагування країни припинили перемовини про припинення збройного протистояння, домовитись так і не змогли.

Управління ООН з координації гуманітарних питань (ОСНА) закликало сторони конфлікту в Судані припинити поновлені бойові дії, адже у деяких провінціях країни закінчуються запаси їжі.

ООН
Африка
Військові новини
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