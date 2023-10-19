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Маск може видалити платформу X для доступу в Європі через закон ЄС

19 жовтня, 2023 четвер
13:00
Технології соцмережа Х (Твіттер)

Власник платформи соціальних мереж X, раніше Twitter, Ілон Маск думає про те, щоб припинити доступ сервісу в Європі через нові правила в регіоні

Про це інформує новинний сайт Insider.

За даними джерела, мільярдер незадоволений необхідністю слідувати закону про цифрові послуги.

Маск розглядає можливість припинити роботу програми в регіоні або заборонити доступ до неї користувачам у Європейському Союзі, сказало джерело. Це буде подібно до того, як Meta зараз не дає людям у Європі користуватися своїм новим застосунком Threads.

У серпні Європейський Союз ухвалив закон про цифрові послуги (DSA), який визначає правила для запобігати поширенню шкідливого контенту, заборони або обмеження певних практик таргетингу користувачів, а також обміну деякими внутрішніми даними з регуляторними органами та дослідниками, пов’язаними з ними, серед іншого.

Що відомо про суперечки Маска із ЄС

Соціальна мережа X, раніше відома як Twitter, видалила сотні акаунтів, пов’язаних із палестинським радикальним угрупованням ХАМАС, і десятки тисяч повідомлень, пов’язаних із нападом бойовиків цього угруповання на Ізраїль 7 жовтня. Причиною цього є прохання комісара Євросоюзу з питань внутрішньої торгівлі Тьєррі Бретона.

Раніше, проаналізувавши звіти про те, як технологічні компанії, справляються з дезінформацією, Євросоюз визнав соцмережу X Ілона Маска найбільшим засобом поширення російської брехні та пропаганди.

Також американський мільярдер Ілон Маск прибрав у соцмережі функцію, завдяки якій користувачі могли поскаржитися на дезінформацію про вибори у дописі.  

Що відбувається з Twitter після купівлі компанії Маском

27 жовтня 2022 року Маск натякнув, що придбав компанію Twitter, яка володіє однойменною соцмережею. Він поділився відео, на якому заходить до штаб-квартири компанії. Крім того, мільярдер змінив підпис на своїй сторінці у соцмережі на "Chief Twit". 

Ілон Маск запустив у Twitter преміальну підписку за $8 доларів, яка потрібна для отримання синьої галочки та верифікації облікового запису. Крім того, Маск заявив, що будь-який twitter-акаунт, що використовує чуже ім'я без чіткого вказання на пародію, буде заблокований. Він також оголосив, що почне відновлювати заблоковані акаунти в мережі. Зокрема, розблокував акаунт колишнього президента США Дональда Трампа та зняв обмеження на акаунти, пов'язані з Кремлем. 

Потім у Twitter запустили лічильник, який показує, скільки людей переглянули опублікований твіт, оголосили про розширення списку політичної реклами, яку можна публікувати в соціальній мережі, та запровадили нову політику "нульової толерантності" до дописів із насильницькими висловлюваннями.

На початку 2023 року компанія заявила, що лише передплатники Twitter Blue зможуть користуватися функцією двофакторної аутентифікації через СМС.

У квітні користувачі Twitter помітили, що кнопка у вигляді синього птаха у верхньому лівому кутку сторінки змінилася на зображення собаки породи сіба-іну Doge, на честь якої названа криптовалюта Dogecoin. Таке рішення власник Twitter Ілон Маск пояснив тим, що ще коли він тільки замислювався про придбання якоїсь соцмережі один з користувачів порадив йому купити Twitter і змінити лого з пташкою на собаку.

3 14 квітня користувачам дозволено стягувати плату за доступ до свого контенту: від довгого тексту до багатогодинного відео. Крім того, у соцмережі користувачам із платною підпискою дозволили публікувати довгі відео.

1 липня Twitter закрив доступ до публікацій неавторизованим користувачам і тепер вимагатиме від них мати обліковий запис у соцмережі для перегляду твітів.

Ілон Маск заявив, що у соціальній мережі X, відомій раніше як Twitter, зникне функція блокування користувачів.

Соцмережа Х тестує платну підписку для нових користувачів у розмірі $1.  

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Ілон Маск
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