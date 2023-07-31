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Головна Війна з Росією На флангах навколо Бахмута гаряче, ворог намагається концентрувати сили у місті, - командир роти батальйону "Свобода" Оропай
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На флангах навколо Бахмута гаряче, ворог намагається концентрувати сили у місті, - командир роти батальйону "Свобода" Оропай

31 липня, 2023 понедiлок
15:43
Війна з Росією

Євгеній Оропай, лейтенант, командир роти батальйону "Свобода" у складі бригади швидкого реагування НГУ "Рубіж", зазначив, що українські захисники з висот на флангах продивляються місто по периметру на досить велику дистанцію і відпрацьовують по російських вояках

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ситуація динамічна навколо Бахмута, ворог підтягує резерви та боєкомплекти. Є певний успіх наших захисників по флангах Бахмута. А саме на південному фланзі, де Озарянівка, Курдюмівка та Кліщіївка, там йдуть дуже важкі бої. А на північному напрямку від Бахмута постійно працює артилерія противника, на жаль, затишшя на півночі від міста майже нема. Російські війська постійно застосовують артилерію, танки, РСЗВ, також у них з'явилося багато дронів-камікадзе та звичайних Mavic", - розказав командир роти батальйону "Свобода".

Євгеній Оропай зауважив, що зберігається напружена ситуація, але українські бійці впевнено стоять на своїх позиціях, рухаються та звільняють українську територію.

"Ворог до цього часу перебуває на території Бахмута. Ми не даємо змоги противнику підвозити боєкомплекти, завдаємо вогневого ураження з артилерії та БпЛА. Однак загарбник накопичує та концентрує свої сили у самому місті. Стратегічно нами зайняті висоти по флангах, ми продивляємося місто по периметру на досить велику дистанцію і відпрацьовуємо по російських вояках. У Бахмуті працюють різні ворожі підрозділи, серед них є зеки "Шторм-Z", яким не дають відходити їхні офіцери на другій лінії, до того ж моральна складова у загарбників на досить низькому рівні", - розказав Оропай.

Що відомо про український контрнаступ

4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом та на Білгородщині.

11 червня ЗСУ заявили про звільнення населених пунктів Благодатне, Нескучне та Макарівка, що біля межі Донеччини й Запоріжжя. Зранку 12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що державний прапор знову майорить над Сторожовим на Донеччині.

24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

26 червня Ганна Маляр повідомила, що за тиждень ЗСУ просунулися від 1 до 2 км на східних напрямках фронту. За час наступу на півдні ЗСУ звільнили 130 квадратних кілометрів. Цього ж дня Сили оборони повернули під контроль України село Рівнопіль Донецької області.

А міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що у рамках літньої кампанії контрнаступу Україна вже звільнила більше території, ніж Росія захопила за весь зимовий наступ.

Згодом, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сили оборони відвоювали половину територій, яку Росія окупувала з початку повномасштабного вторгнення.

На Бахмутському напрямку Сили оборони 25 липня вибили росіян з позицій біля Андріївки, на напрямку Старомайорського – мали успіх і закріплювались на досягнутих позиціях. ЗСУ стримували наступ росіян в районі Мар’їнки, а на інших напрямках відбивали атаки противника.

Наступного дня у Генштабі повідомили, що Сили оборони продовжують наступати на трьох напрямках. Натомість російські окупанти намагались повернути втрачене положення біля Роботиного Запорізької області. Тоді заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що Сили оборони продовжують успішно вести наступальні дії на південному фланзі довкола Бахмута. Жорсткі бої тривали в районі населених пунктів Кліщіївка, Курдюмівка, Андріївка.

Американські офіційні особи заявили 26 липня, що в Україні сказали їм, що армія зараз бере участь у головному напрямі контрнаступу, перекидаючи більше військ і техніки на найзахідніший із трьох фронтів, поблизу Запоріжжя. Своєю чергою аналітики Інституту вивчення війни (ISW) казали, що наші воїни запустили механізовану контрнаступальну операцію в Запорізької області та, ймовірно, прорвали ворожі позиції оборони поблизу Оріхова.

27 липня ЗСУ на Куп'янському напрямку відбили декілька ворожих штурмів без втрати позицій, а на Бахмутському напрямку наші воїни поступово рухались вперед. Бої несли доволі жорсткий характер. Ворог вів інтенсивний вогонь. Генштаб повідомляв, що Сили оборони ведуть наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Цього ж дня стало відомо, що українські воїни звільнили село Старомайорське на Донеччині.

28 липня зазначалося, що на Лиманському та Куп'янському напрямках ЗСУ щодня відбивають численні штурми, жодної позиції не втрачено.

29 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ продовжували рух вперед на південному фланзі довкола Бахмута. Є певні просування. Північний фланг - тривають бої без зміни положень. На Бахмутський напрямок ворог зараз стягує додаткові сили і засоби

Відео
Україна
російська армія
ЗСУ
Нацгвардiя
Донеччина
Бахмут
наступ ЗСУ
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