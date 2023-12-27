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"Не думаю, що це можливо", - глава МЗС Бразилії про арешт Путіна в разі його візиту до країни

27 грудня, 2023 середа
22:04
Світ на фото голова МЗС Бразилії Мауро Вієйра

Міністр закордонних справ Бразилії Мауро Вієйра заявив, що у разі приїзду Путіна до країни під час саміту G20 у листопаді 2024, його, ймовірно, не заарештують

Про це повідомляє BBC.

"Ми не будемо проявляти жодної ініціативи, щоб це сталося", - Мауро Вієйра.

Зазначається, що можливе прибуття Путіна до Бразилії викликало суперечки, адже Бразилія є країною-учасницею Міжнародного кримінального суду, який і видав ордер на арешт російського диктатора. 

Попри це Вієйра заявив, що раптом Путін все ж приїде, бразильський уряд буде "щасливий".

"Якщо він захоче приїхати, ми будемо дуже раді, що він буде присутній і на зустрічах у Бразилії", - сказав міністр.

Що відомо про ордер на арешт Путіна

17 березня 2023 року Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна. Рішення МКС пов'язане з воєнними злочинами Путіна та Львової-Бєлової. Вони підозрюються у незаконній депортації українського населення, зокрема дітей. Росія ж заперечує причетність своїх військових до військових злочинів або насильницького вилучення українських дітей.

Після цього у Бразилії натякнули, що Путіна може бути заарештовано на території країни через ордер, виданий Міжнародним кримінальним судом.

Міністр закордонних справ України, коментуючи рішення Міжнародного кримінального суду, сказав, що "колеса справедливості крутяться", а в Human Rights Watch ордер на арешт Путіна назвали "тривожним дзвінком" для тих, хто вчиняє зловживання або приховує їх.

Пізніше до відгуків цих країн приєднались представники Великої Британії та Канади, які однозначно підтримали позицію суду. Також президент США Джо Байден заявив, що ордер МКС на арешт Путіна є виправданим, оскільки російський президент вчинив воєнні злочини. 

Юристка Катерина Бусол вважала, що в Південно-Африканській Республіці будуть намагатись вмовляти Путіна не їхати на саміт БРІКС у серпні. А згодом міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що планує відвідати нараду глав МЗС країн БРІКС у ПАР 1-2 червня.

У середині квітня у ПАР наголошували, що ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, виданий судом у Гаазі, встромляє їм палиці в колеса напередодні саміту БРІКС у серпні.

26 квітня Південно-Африканської Республіки заявила, що не виходитиме з-під юрисдикції Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна. 

1 травня влада Південно-Африканська Республіка неформально попередила РФ, що буде змушена заарештувати російського диктатора Путіна за ордером МКС, якщо він прилетить до країни на саміт БРІКС.

Уже 30 травня у ПАР заявили, що не скасовуватимуть рішень МКС, але нададуть дипломатичний імунітет учасникам саміту країн БРІКС у серпні.

Пізніше президент ПАР Сиріл Рамафоса під присягою заявив, що Кремль погрожував йому війною, якщо Путіна арештують під час саміту БРІКС.

19 липня стало відомо, що на саміті БРІКС, який проходив 22-24 серпня в ПАР, Росію мав фізично представляти голова МЗС Сергій Лавров. Президент РФ Володимир Путін взяв участь онлайн. У Держдепі США Путіна назвали "міжнародним ізгоєм".

Згодом прокуратура Південно-Африканської Республіки отримала ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна: його можуть арештувати у разі приїзду до ПАР.

У серпні прокурор Міжнародного кримінального суду заявив, що може видати нові ордери на арешт Путіна, зокрема за воєнні злочини групи ПВК Вагнера.

Лідер Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що російського президента Володимира Путіна не заарештують, якщо він відвідає зустріч G20 у Ріо-де-Жанейро наступного року.

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