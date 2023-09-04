Netflix скасував фільм "Наречена" через голлівудські страйки

Про це інформує пресслужба.

"Netflix скасував фільм з Крістіаном Бейлом", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що режисеркою стрічка "Наречена" має стати Меггі Джилленгол, яка працювала над фільмом "Втрачена донька".

Це мав бути рімейк американського науково-фантастичного фільму жахів, що вийшов у світ 1935 року і став першим сиквелом компанії Universal Pictures, "Наречена Франкенштейна". Головні ролі мали виконати Крістіан Бейл, Пітер Сарсґаард та Пенелопа Крус.

Пресслужба заявила, що фільм скасували через страйки сценаристів та акторів у Голлівуді.

Нещодавні прем'єри на Netflix

17 серпня стрімінгова платформа Netflix поділилася трейлером своєї майбутньої аніме-адаптації "Скотт Пілігрим готовий до битви".

Також 19 серпня вийшов український трейлер нового серіалу "Ганьба", який розповідає про життя 17-річної дівчини, яка мріє стати гіп-гоп зіркою.

24 серпня на Netflix з'явилася історична драма Тараса Ткаченка "Чорний ворон": фільм створений за мотивами бестселера Василя Шкляра.

Того ж дня стрімінговий сервіс показав тизер-трейлер до науково-фантастичного епосу "Бунтівний місяць" українською мовою.

30 серпня Netflix презентував український трейлер соціальної драми "Растін".

2 вересня на платформі Netflix вийшов документальний мінісеріал "Серце нескорених" про історії постійної боротьби. Зокрема показали історію парамедикині Юлії Паєвської із позивним Тайра.

Що відомо про голлівудські страйки

2 травня сценаристи Голлівуду зупинили виробництво телепроєктів, вийшовши вперше за 16 років на пікет, та вимагають збільшити оплату праці та обмежити використання ШІ.

3 квітня тисячі сценаристів у США вийшли на страйки: вони вимагають врегулювати застосування генеративного штучного інтелекту в країні. Причина - побоювання обвалу ринку праці та падіння попиту на їхню роботу.

Компанія Netflix призупинила зйомки фінального сезону популярного серіалу Stranger Thing через масові страйки сценаристів у США. Про це 7 квітня автори серіалу написали у twitter.

4 червня стало відомо, що Гільдія режисерів США досягла попередніх домовленостей з Голлівудом, які включають підвищення заробітної плати та обмеження роботи ШІ у кіноіндустрії, своєю чергою страйки сценаристів тривають.

14 липня повідомлялося, що оголошений акторами і сценаристами Голлівуду страйк через невдоволення зарплатами й використання штучного інтелекту в кіно, може відкласти релізи фільмів і зірвати церемонію вручення головної премії серіалів "Еммі".

Американська транснаціональна компанія Warner Bros Discovery попередила, що голлівудські страйки сценаристів і акторів можуть вдарити по її студійному бізнесу, який уже постраждав через гучні касові провали.

Трансляцію 75-ї церемонії вручення премії "Еммі" офіційно перенесли на 15 січня 2024 року через страйки профспілок сценаристів та акторів.

23 серпня повідомлялося, що переговори між Голлівудськими студіями і потоковими сервісами з одного боку та сценаристами з іншого - увійшли в новий етап, аби задовольнити вимоги щодо зарплатні й штучного інтелекту.