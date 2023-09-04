Netflix скасував фільм "Наречена" через голлівудські страйки
У понеділок, 4 вересня, стало відомо, що американський стрімінговий сервіс Netflix скасував стрічку "Наречена" через страйки у Голлівуді
Про це інформує пресслужба.
"Netflix скасував фільм з Крістіаном Бейлом", - йдеться в заяві.
Повідомляється, що режисеркою стрічка "Наречена" має стати Меггі Джилленгол, яка працювала над фільмом "Втрачена донька".
Це мав бути рімейк американського науково-фантастичного фільму жахів, що вийшов у світ 1935 року і став першим сиквелом компанії Universal Pictures, "Наречена Франкенштейна". Головні ролі мали виконати Крістіан Бейл, Пітер Сарсґаард та Пенелопа Крус.
Пресслужба заявила, що фільм скасували через страйки сценаристів та акторів у Голлівуді.
Нещодавні прем'єри на Netflix
17 серпня стрімінгова платформа Netflix поділилася трейлером своєї майбутньої аніме-адаптації "Скотт Пілігрим готовий до битви".
Також 19 серпня вийшов український трейлер нового серіалу "Ганьба", який розповідає про життя 17-річної дівчини, яка мріє стати гіп-гоп зіркою.
24 серпня на Netflix з'явилася історична драма Тараса Ткаченка "Чорний ворон": фільм створений за мотивами бестселера Василя Шкляра.
Того ж дня стрімінговий сервіс показав тизер-трейлер до науково-фантастичного епосу "Бунтівний місяць" українською мовою.
30 серпня Netflix презентував український трейлер соціальної драми "Растін".
2 вересня на платформі Netflix вийшов документальний мінісеріал "Серце нескорених" про історії постійної боротьби. Зокрема показали історію парамедикині Юлії Паєвської із позивним Тайра.
Що відомо про голлівудські страйки
2 травня сценаристи Голлівуду зупинили виробництво телепроєктів, вийшовши вперше за 16 років на пікет, та вимагають збільшити оплату праці та обмежити використання ШІ.
3 квітня тисячі сценаристів у США вийшли на страйки: вони вимагають врегулювати застосування генеративного штучного інтелекту в країні. Причина - побоювання обвалу ринку праці та падіння попиту на їхню роботу.
Компанія Netflix призупинила зйомки фінального сезону популярного серіалу Stranger Thing через масові страйки сценаристів у США. Про це 7 квітня автори серіалу написали у twitter.
4 червня стало відомо, що Гільдія режисерів США досягла попередніх домовленостей з Голлівудом, які включають підвищення заробітної плати та обмеження роботи ШІ у кіноіндустрії, своєю чергою страйки сценаристів тривають.
14 липня повідомлялося, що оголошений акторами і сценаристами Голлівуду страйк через невдоволення зарплатами й використання штучного інтелекту в кіно, може відкласти релізи фільмів і зірвати церемонію вручення головної премії серіалів "Еммі".
Американська транснаціональна компанія Warner Bros Discovery попередила, що голлівудські страйки сценаристів і акторів можуть вдарити по її студійному бізнесу, який уже постраждав через гучні касові провали.
Трансляцію 75-ї церемонії вручення премії "Еммі" офіційно перенесли на 15 січня 2024 року через страйки профспілок сценаристів та акторів.
23 серпня повідомлялося, що переговори між Голлівудськими студіями і потоковими сервісами з одного боку та сценаристами з іншого - увійшли в новий етап, аби задовольнити вимоги щодо зарплатні й штучного інтелекту.
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