Нардепів-утікачів Одарченка й Дмитрука виключили з комітетів Верховної Ради

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Таким чином Андрія Одарченка виключили з комітету з питань антикорупційної політики, а Артема Дмитрука - з комітету Ради з питань правоохоронної діяльності.

За відповідне рішення проголосували 245 депутатів.

Зазначимо, що проєкт постанови щодо цього рішення був зареєстрований в Раді 7 жовтня.

Про справу Дмитрука

У серпні народний депутат України Артем Дмитрук, відомий лобіюванням інтересів Московського патріархату в парламенті, опублікував низку дописів про підготовку його затримання. 24 серпня 2024 року він незаконно виїхав до Молдови. Уже після цього, 25 серпня, йому оголосили підозру.

Згодом Дмитрук заявив, що його сім'ю переслідували та намагались викрасти з готелю у Європі.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував незаконний виїзд за кордон Дмитрука. Він заявив, що за результатами розслідування будуть ухвалені рішення, зокрема, й у парламенті.