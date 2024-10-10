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Нардепів-утікачів Одарченка й Дмитрука виключили з комітетів Верховної Ради

Юлія Лаврук
10 жовтня, 2024 четвер
12:14
Суспільство Верховна Рада

Верховна Рада підтримала виключення з комітетів Ради народних депутатів Артема Дмитрука та Андрія Одарченка, які втекли за кордон

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Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Таким чином Андрія Одарченка виключили з комітету з питань антикорупційної політики, а Артема Дмитрука - з комітету Ради з питань правоохоронної діяльності.

За відповідне рішення проголосували 245 депутатів.

Зазначимо, що проєкт постанови щодо цього рішення був зареєстрований в Раді 7 жовтня.

Про справу Дмитрука

У серпні народний депутат України Артем Дмитрук, відомий лобіюванням інтересів Московського патріархату в парламенті, опублікував низку дописів про підготовку його затримання. 24 серпня 2024 року він незаконно виїхав до Молдови. Уже після цього, 25 серпня, йому оголосили підозру.

Згодом Дмитрук заявив, що його сім'ю переслідували та намагались викрасти з готелю у Європі.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував незаконний виїзд за кордон Дмитрука. Він заявив, що за результатами розслідування будуть ухвалені рішення, зокрема, й у парламенті.

Своєю чергою міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос заявив, що народний депутат не заявляв, що він є посадовцем Верховної Ради - він виїхав як звичайний громадянин.

На початку вересня ЗМІ припустили, що Дмитрук перебуває в Лондоні. 24 вересня політик розповів, що в Лондоні його затримали співробітники правоохоронних органів. За його словами, після цього відбулось судове засідання.

Офіс генпрокурора готує матеріали для екстрадиції нардепа Артема Дмитрука, який перебуває в розшуку у зв’язку з переховуванням від органів правосуддя в Україні.

Про справу Одарченка

21 листопада 2023 року нардепа Андрія Одарченка викрили на хабарі в криптовалюті. Тоді він хотів заробити на ліквідації наслідків агресії РФ і пропонував хабар Мустафі Найєму.

22 листопада 2023 року Вищий антикорупційний суд обрав Одарченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внести заставу в розмірі 15 млн гривень.

23 листопада 2023 року ВАКС заарештував Андрія Одарченка на два місяці, а вже 24 листопада повідомлялося, що за Одарченка внесли заставу.

16 квітня 2024 року обвинувальний акт у справі скерували до ВАКС для розгляду по суті.

18 вересня Спеціалізована антикорупційна прокуратура ініціювала стягнення застави та оголошення в розшук Андрія Одарченка. Прокурорка САП під час засідання у справі  заявила про те, що нардеп покинув територію України через Закарпатську область.

Наступного дня Одарченка оголосили в міжнародний розшук.

Вищий антикорупційний суд на засіданні 23 вересня ухвалив рішення щодо заочного арешту нардепа Андрія Одарченка, підозрюваного у спробі підкупу керівництва Мінвідновлення.

Теги:
Україна
Верховна Рада
політика
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