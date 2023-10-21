Події навколо Авдіївки нагадують бої часів Другої світової війни на Східному фронті, - мілітарний історик Павлов

Про це стало відомо з етеру телеканалу "Еспресо".

"Тут події навколо Авдіївки можна поєднати з цілою низкою подій часів Другої світової війни на Східному фронті, або скажемо з такою відомою подією, як битва за Ржев, де радянські війська протягом майже 14 місяців атакували незначну територію, як раз і хвилеподібними атаками й величезними втратами не могли її опанувати", - зазначив історик.

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Павлов додав, що це такі десятки, або сотні подій, які під загальною назвою можна назвати "На безіменній висоті".

"Таких висот були тисячі, на які червона армія поклала сотні тисяч своїх вояків намагаючись взяти їх до якоїсь конкретної дати, або намагаючись виконати наказ. Те саме ми зараз можемо бачити й під Авдіївкою: хвилі піхоти, хвилі техніки, які винищуються й це дуже нагадує події Другої світової війни", - наголосив він.