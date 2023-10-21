Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Події навколо Авдіївки нагадують бої часів Другої світової війни на Східному фронті, - мілітарний історик Павлов
Ексклюзив

Події навколо Авдіївки нагадують бої часів Другої світової війни на Східному фронті, - мілітарний історик Павлов

21 жовтня, 2023 субота
20:31
Війна з Росією Авдіївка

Керівник експертної групи з питань внутрішніх комунікацій Директорату інформаційної політики у сфері оборони та стратегічних комунікацій МОУ, мілітарний історик Василь Павлов розповів, що наразі події навколо Авдіївки нагадують бої часів Другої світової війни на Східному фронті

Про це стало відомо з етеру телеканалу "Еспресо".

"Тут події навколо Авдіївки можна поєднати з цілою низкою подій часів Другої світової війни на Східному фронті, або скажемо з такою відомою подією, як битва за Ржев, де радянські війська протягом майже 14 місяців атакували незначну територію, як раз і хвилеподібними атаками й величезними втратами не могли її опанувати", - зазначив історик.

Читайте також: Якщо росіяни зможуть узяти Авдіївку, то рухатимуться в напрямку окупації всієї Донеччини, - військексперт Киричевський

Павлов додав, що це такі десятки, або сотні подій, які під загальною назвою можна назвати "На безіменній висоті".

"Таких висот були тисячі, на які червона армія поклала сотні тисяч своїх вояків намагаючись взяти їх до якоїсь конкретної дати, або намагаючись виконати наказ. Те саме ми зараз можемо бачити й під Авдіївкою: хвилі піхоти, хвилі техніки, які винищуються й це дуже нагадує події Другої світової війни", - наголосив він.

Що відомо про російський наступ біля Авдіївки

11 жовтня в Інституті вивчення війни зазначили, що російська окупаційна армія активізувала наступ навколо Авдіївки на Донеччині. Місто майже 10 років є прифронтовим, і нині окупанти намагаються взяти його в кільце

Начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш заявив, що російські терористи кинули до 2 тисяч особового складу для масованого наступу у районі Авдіївки. Він також зауважив, що противник робить спроби зосередитися на півночі від міста, проводить безуспішні штурмові дії.

12 жовтня експерти ISW зазначили, що спроби атак росіян у районі Авдіївки навряд чи призведуть до ширших оперативних та стратегічних переваг, проте вони мають іншу мету - скувати українські сили та не допустити їхньої передислокації на інші ділянки фронту.

Наступного дня  стало відомо, що за три дні російські війська захопили 4,52 кв. км території з різних напрямків біля Авдіївки. Окупанти зазнають значних втрат у техніці та живій силі.

Офіцер "Легіону Свободи", майор МВС Максим Морозов розповів про нову тактику ворога біля Авдіївки зазначивши, що ситуація близька до критичної. Водночас головний редактор видання Defense Express Олег Катков вважає, що війська РФ готові до довготривалої наступальної операції на Авдіївському напрямку.

Уже 14 жовтня в Інституті вивчення війни прозвітували, що спроби РФ атакувати Авдіївку провалилися – їхній наступ може перетворитись у "биття в бетонну стіну". А Сили оборони за добу на Авдіївському напрямку відбили близько 20 атак окупантів.

Координатор Ради безпеки Білого дому Джон Кірбі наголосив, що новий наступ російської армії біля Лимана та Авдіївки не став сюрпризом для Сполучених Штатів, і зазначив, що українські захисники відіб'ють атаку окупантів.

Згодом стало відомо, що російські окупанти встановили нову дату повного виходу на адміністративні кордони Донецької області - до 31 грудня 2023 року вони планують окупувати увесь регіон. Водночас уже зараз росіяни знищують Авдіївку. 

15 жовтня аналітики ISW розказали, що російські війська стикаються з рядом серйозних проблем під час наступу на Авдіївку. Зокрема, йдеться про оборонні укріплення українських військових та проблеми з медичним забезпеченням у самій армії РФ. А видання The Economist написало, що незалежно від того, вдасться російським військам захопити Авдіївку на Донеччині чи ні, це все ще матиме негативний вплив на тривалий український контрнаступ на півдні.

16 жовтня американський ISW зазначив, що спроби наступу РФ під Авдіївкою сповільнилися, в окупантів чисельні втрати солдатів і техніки. Барабаш тоді наголосив, що ворог провалив свій план взяття Авдіївки в оточення. Та вже 17 жовтня в ISW зазначили, що найближчими днями росіяни можуть активізувати спроби оточити Авдіївку, а у британській розвідці вважають, що наступ росіян на місто буде наймасштабнішим із початку року, адже вони хочуть окупувати Донецьку область у її адміністративних межах.

Крім того, повідомлялося, що після початку наступу на Авдіївку втрати Росії у техніці стали вп'ятеро перевищувати українські: за шість днів наступу російська армія втратила щонайменше 118 одиниць техніки проти 25 в України.

Друга світова війна
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Авдіївка
втрати окупантів
Читайте також:
Карта. ATACMS
20 жовтня, 2023 п'ятниця
У Defense Express назвали головне завдання Atacms на полі бою
20 жовтня, 2023 п'ятниця
У найстаршої матері України за рішенням суду заберуть доньку: дівчинка скаржилася на знущання
окупанти орки танк рф
21 жовтня, 2023 субота
Російська армія перегрупувалася і відновила наступ на Авдіївку, – ISW
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.38
    Купівля 37.38
    Продаж 38.11
  • EUR
    Купівля 39.7
    Продаж 40.63
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
21 жовтня
21:58
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ
Мудрик забив шедевральний м'яч, але "Челсі" втратив перемогу над "Арсеналом" в АПЛ
21:51
Олександр Тарнавський
"Завдання визначено": генерал Тарнавський відвідав бойові бригади на Донеччині
21:39
Герхард Шредер
Ексканцлер Німеччини Шредер назвав Крим частиною російської історії
21:27
Ексклюзив
Джозеф Байден, саміт НАТО
Заяви ЄС та США визначають новий підхід Штатів та Західного світу щодо допомоги Україні, - дипломат Щербак
21:23
Пінгвіни біля станції "Академіка Вернадського"
Полярники станції "Академік Вернадський" розповіли, як вивчають пінгвінів на сусідніх островах
21:04
Оновлено
"Ворскла" vs "Шахтар"
"Шахтар" розгромив ЛНЗ у першому матчі Срни: розклад і результати 11-го туру УПЛ
21:00
Ексклюзив
Путін
Путіну потрібна Україна, щоб вести екзистенційну війну проти НАТО, - полковник Грант
20:44
Сер Боббі Чарльтон
Помер Боббі Чарльтон - легенда англійського футболу
20:40
Іран Росія
У Ірані заявили, що експортуватимуть автомобілі до Росії та Білорусі
20:13
Володимир Зеленський
У зустрічі щодо української Формули миру на Мальті візьмуть участь понад 50 учасників, - Зеленський
20:03
OPINION
Галина Пагутяк
Українські Трої
19:47
Ramstein Рамштайн
Міноборони анонсувало термін проведення наступного засідання "Рамштайн"
19:40
Рустем Умєров і Ллойд Остін
Умєров провів розмову з міністром оборони США Остіном: про що говорили
19:17
Обіцяли тисячу доларів на день: росіяни намагалися завербувати жителя Норвегії
19:03
на фото військові ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулось 68 боєзіткнень, ЗСУ відбили понад 20 атак на Мар’їнському напрямку, - Генштаб
19:02
Ексклюзив
Мирослав Чех
Польський політик Чех без сумніву назвав, хто стане прем'єр-міністром Польщі та його політику щодо України
18:45
Російські військові
На Авдіївському напрямку російські солдати риють тунелі до позицій ЗСУ
18:45
Магомед Мусаєв на тлі московського Кремля
Росіянин Мусаєв став тіньовим власником усього Forbes, - Washington Post
18:30
Ексклюзив
окупанти
Військовий експерт Грант спрогнозував, як довго може тривати російська атака на Україну
18:16
Ексклюзив
Авдіївка
Якщо росіяни зможуть узяти Авдіївку, то рухатимуться в напрямку окупації всієї Донеччини, - військексперт Киричевський
18:15
Ваучер на навчання
Ваучери на навчання від держави: понад 15 тис. українців зможуть безкоштовно отримати освіту, з них понад 3 тис. ВПО
18:08
Швейцарія
Федеральний прокурор Швейцарії розслідує імовірне фінансування ХАМАСу з боку прихованих джерел в країні
18:02
OPINION
Валерій Пекар
Чого я так переживаю за ПЕПів
17:33
Острозька академія
В Острозькій академії обговорили польсько-українські взаємини і солідарність народів
17:23
Оновлено
мітинг в Одесі проти неадекватних бюджетних витрат
"Бруківка нікого не врятує": у Києві, Одесі, Дніпрі та Черкасах під стінами міських адміністрацій відбулись акції протесту
17:16
прапор Росії
Росія розірвала угоду з Фінляндією про сприяння прикордонному співробітництву
17:13
Версаль
Вшосте за тиждень: відвідувачів Версальського палацу у Франції евакуювали через повідомлення про замінування
16:50
Україна та Туреччина
Зеленський обговорив з Ердоганом наступний раунд переговорів щодо Формули миру
16:45
обстріл Берислав
Удар РФ по Бериславу 19 жовтня: під завалами виявили тіло жінки
16:40
Ексклюзив
Верховний суд України
Громадська діячка Федорів пояснила загрозу нових законопроєктів щодо контролю найвищого органу судової влади України
16:31
Чехія Україна
РФ викликала тимчасового повіреного у справах Чехії у відповідь на активну позицію країни щодо підтримки України
16:12
Олексій Данілов
Об'єкти навколо Москви стануть мішенями для української зброї, - Данілов
16:05
OPINION
Зоя Казанжи
Страшно буває потім. Наприкінці кіно
15:38
Ілюстративне фото
Росіяни заявили про роботу ППО над Ростовською областю
15:37
OPINION
Микола Княжицький
Ухвалений у першому читанні закон - проти російської церкви, хоча лише на папері
15:35
Ексклюзив
Наступ противника йде по всій ділянці російсько-українського фронту протяжністю 1000 км, - військовий експерт Снєгирьов
15:30
Ізраїль обстріл
МОЗ Палестини заявило, що кількість загиблих у Газі зросла до 4385
15:25
Огляд
Збірна України, Мальта - Україна, відбір Євро-2024
Боротьба України за Євро-2024, новий тренер "Шахтаря" і натяки Усика про закінчення кар'єри: огляд українського спорту за тиждень
15:23
Норвегія
Норвегія виділить близько $1,1 млн адміністрації ООН з питань допомоги та реабілітації на їх роботу в Газі
15:09
Оновлено
Ураження струмом
Задля розваги залізли на вагон: на Одещині внаслідок удару струмом загинув підліток, ще один отримав опіки
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV