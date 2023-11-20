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Аналітика

Спроби ворога забезпечити оточення Авдіївки ні до чого не призводять, окрім суттєвих втрат противника. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
20 листопада, 2023 понедiлок
21:25
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Бойові дії навколо Авдіївки залишаються найбільш активними. Ворог намагається й далі проводити наступальні дії. ЗСУ здійснюють контрнаступальні дії й контратаки

Візит міністра оборони США до Києва

Голова Міноборони США Ллойд Остін сьогодні, 20 листопада, прибув до Києва з неоголошеним візитом. Він повідомив, що приїхав зустрітися з українськими лідерами та передати важливе повідомлення, що США продовжуватимуть підтримувати Україну в боротьбі за свободу проти агресії Росії як зараз, так і в майбутньому. Своєю чергою, на сайті Пентагону було повідомлено, що будуть обговорюватися питання, пов’язані з усім необхідним для ЗСУ на зимовий період, а також питання, що стосуються захисту України від майбутніх російських загроз.

Візит відбувається на тлі занепокоєння через суперечки в Конгресі щодо умов та обсягів військової допомоги для України. Американська газета The Washington Post написала в контексті візиту міністра оборони США Ллойда Остіна, що наперекір усім проблемам з Конгресом, США зможуть відправляти допомогу Україні. Цитую: зброю великої дальності, хоча ATACMS не є зброєю великої дальності, а також боєприпаси, принаймні протягом певного часу. Коли ми говоримо протягом певного часу, то нагадаю, що зараз є залишки, а це близько $4 млрд від допомоги, яка стосується можливості використання запасів з арсеналів американської армії, близько $1 млрд від проєктів, які стосуються закупівлі нового озброєння, яке має бути виготовлено на підприємствах США.

Якщо порахувати останні пакети допомоги, то залишків вистачить щонайменше десь на один квартал. Але є великі очікування, що Конгрес до кінця року ухвалить рішення про виділення допомоги Україні обсягом у $62 млрд. Це і буде системним підходом, щоб українська армія могла дійсно здійснювати ефективні оборонні й наступальні дії.

Щодо оперативних потреб, то вони стануть зрозумілими за підсумками засідання контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн". Це засідання має відбутися вже через два дні, 22 листопада, а нагальні потреби якраз і були сьогодні обговорені на зустрічі Ллойда Остіна і міністра оборони України Рустема Умєрова. Деталей ми поки що не знаємо, але ці деталі краще сприймати не через заяви, а через дії наших військ на полі бою, спираючись на американську військову допомогу і на американське озброєння.

Ситуація навколо Авдіївки

Виокремлю лише одну ділянку - Авдіївку, яка входить у Донецьку агломерацію. Бойові дії навколо Авдіївки залишаються найбільш активними. Ворог намагається проводити й далі наступальні дії. ЗСУ здійснюють контрнаступальні дії, контратаки. Фактично, спроби противника забезпечити оточення Авдіївки вже впродовж місяця ні до чого не призводять, окрім суттєвих втрат окупантів.

Максим Морозов, офіцер "Легіону Свободи", майор МВС, розповів, що на південь від Авдіївки ситуація стабілізується. Ворог вперся об стіну нашої оборони та не може забезпечити своє просування попри атакувальні дії.

Противник веде постійні авіаудари, артобстріли. На півдні, в центрі, на півночі техніка застосовується з боку ворога мало або взагалі не застосовується. Це пов’язано з тим, що ґрунти серйозно розмʼякли. А ворожа техніка, яка йде, відразу ліквідовується нашими операторами БПЛА та артилерією. Звичайно, вже кількість російської техніки зменшилася і вже не є такою величезною як на початкових етапах. На думку військових, окупанти зараз накопичують, маскуючи, техніку в Макіївці або в Донецьку, щоб з настанням холодів почати активно її використовувати. У центрі бойових дій противник активно застосовує піхоту. Ці дії окупантів мають ознаки мʼясних штурмів. Дійсно, є критична ситуація в промзоні, яка перебуває під постійним пресом піхотних атак. ЗСУ ліквідовують ворожу піхоту і не дають закріпитися противнику. Правда, що в промзоні є серйозна загроза й небезпека, але Сили оборони справляються.

Майор МВС зазначив, що на північ від міста є коксохім і терикон. Терикон залишається сірою зоною. На території коксохімічного комбінату немає бойових дій. Був момент, і загарбники перейшли за залізницю. У росіян зараз новий тренд - побачити Авдіївку чи коксохім та померти. На півночі ворог намагається розширити так звану клішню. На півдні клішня не ворушиться, вона стоїть на місці. А північну клішню окупанти намагаються розширити до Очеретиного, щоб перерізати логістику ЗСУ та оточити Авдіївку. Але розширення північної клішні зупинилося на штурмі хутора Керамік.

Роль БМП Bradley на полі бою

А далі поговоримо про те, якою зброєю захищаються наші військові від тиску противника. До цієї теми підійдемо в контексті двох обставин, з огляду на ситуацію навколо Авдіївки та в контексті візиту міністра оборони США Остіна Ллойда до Києва.

Іван Киричевський, військовий експерт Defence Express, зауважив, що, можливо, ситуація навколо Авдіївки стане доброю нагодою розкрити всі найкращі оборонні якості як БМП Bradley, так і танків Leopard А-6. Досі вважалося, що БМП Bradley - це наступальна зброя, яка тільки своєю появою на полі бою здатна знищувати ворожу бронетехніку. А якщо хоча б поверхово попрацювати з відкритими джерелами, то побачимо, що для армії США БМП Bradley мала такі ж позитивні характеристики, як і для нас. Тобто, це в першу чергу висока живучість у бою, а по-друге - практика використання Bradley проти невеликих груп піхоти, які можуть укриватись у фортифікаціях під час наступальних дій або для оборонних дій. Практика використання цього БМП доволі широка, це і знищення піхоти, і знищення фортифікаційних споруд. Поєднання в Bradley високої вогневої міці та живучості, гнучкість при використанні під час оборонних дій – це все ми бачимо на прикладі Авдіївки.

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Військовий експерт Defence Express додав, що БМП Bradley використовується не тільки навколо Авдіївки, а й на тих ділянках фронту, на яких росіяни вважали, що нема якихось укріпрайонів чи фортифікаційних споруд, які будувалися за часів АТО. Противник робив ставку на те, що йому буде просто на таких ділянках прорватися, але не вийшло. Виявилося, що в заслоні стали наші БМП Bradley як мобільні механізовані фортеці. Наявність Bradley, можливо, стала одним з факторів, що росіяни досі далекі від плану, аби взяти хоча б у напівоточення Авдіївку.

Киричевський висловив думку щодо подальшої перспективи отримання Україною тих чи інших зразків озброєння від США з огляду на візит Остіна Ллойда до Києва. Перше – саме на тлі успішних у США випробувань ракет Precision Strike Missile (PrSM), які мають бути наступниками ATACMS, ми цілком логічно можемо очікувати, що постачання ATACMS буде розширюватися. Показово, що російські джерела вже скрегочуть зубами про те, що PrSM можуть фактично надійти до армії США "під ялинку", в грудні 2023 року.

Ще один важливий тип ракет, який теоретично може бути й про який раніше вже йшла мова, здається, наприкінці жовтня очільниця Голосу Америки у Східній Європі Мирослава Гонгадзе говорила, що за її даними Україні в січні обіцяють надати якісь ракети дальністю на 300 км і 100 кг бойової частини. З таких характеристик випливає тільки один варіант – нова версія AGM-88 G HARM Extended Range, яка якраз має дальність 300 км і 70 кг. Здавалося б, що там від тієї протирадіолокаційної ракети, але це насправді дуже суттєве підсилення. Можливо, у нас буде ракета, яка дозволить нашими F-16 звужувати простір для російських С-400. У окремих сегментах на полі бою така допомога наше військо може підсилити.

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