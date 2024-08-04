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Графіки відключень електрики не застосовуватимуть 5 серпня

Марина Клюєва
4 серпня, 2024 неділя
17:49
Суспільство світло

У понеділок, 5 серпня, в Україні не застосовуватимуть графіки вимкнень електроенергії

Зміст

Про це повідомляє Укренерго.

Українців закликали використовувати потужні електроприлади у денні години.

"5 серпня заходи обмеження споживання застосовуватись не будуть. За можливості, користуйтесь потужними електроприладами з 11:00 до 15:00. При зміні ситуації – про застосування відключень буде повідомлено додатково", - йдеться у повідомленні.

Ситуація в енергосистемі: що відомо

Російська окупаційна армія 22 березня атакувала найбільшу ГЕС в Україні - Дніпрогес. Унаслідок обстрілу загинула людина. Також у річку потрапили нафтопродукти.

25 березня в Укргідроенерго заявили, що для відновлення Дніпрогесу знадобляться роки.

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко закликав українців економити електроенергію у вечірні години протягом усього 2024 року.

11 квітня ПАТ "Центренерго" заявило, що втратило 100% генерації. 22 березня 2024 року окупанти повністю знищили Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині. Унаслідок масованої атаки РФ було повністю знищено Трипільську ТЕС у Київській області.

14 квітня заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявила, що за два тижні атак Росія знищила результати річних зусиль з ремонту енергооб'єктів України.

16 квітня очільник Міненерго Галущенко казав, що Україна втратила 7 ГВт енергогенерації. Уже 5 травня він заявив, що Україна втратила понад 8 ГВт генерації.

Віцеканцлер і міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек 18 квітня в Києві сказав, що Україні потрібно більше сонячних електростанцій. "Знищити 10 тис. сонячних електростанцій дуже важко. Одна електростанція є мішенню, десять тисяч сонячних - дуже важко атакувати... Тож якщо ви поквапитеся, за три чи чотири місяці ви зможете зробити багато речей. І я гадаю, що особливо влітку сонячна енергія також може допомогти Україні", - сказав він.

5 травня росіяни обстріляли Слов'янську ТЕС. Туди прилетіло 5 ракет.

8 травня ДТЕК повідомив про обстріл трьох ТЕС.

24 червня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що Україна має невідкладно розпочати будівництво об'єктів розподіленої генерації. Це потрібно для того, аби успішно пройти наступний опалювальний сезон. "Ми мусимо розгортати нові генеруючі потужності, щоб переконатися, що, якщо росіяни знову здійснять ці атаки, вони не зможуть сконцентруватися на 10 чи 15 великих електростанціях, а матимуть справу з величезною кількістю малих. І тут ми підходимо до питання децентралізації генерації. І робити це треба не після перемоги, не після війни, а просто зараз", - сказав Кудрицький.

28 червня стало відомо, що внаслідок ворожих атак ДТЕК втратив 90% потужностей. На відновлення потрібно близько 350 млн доларів.

1 липня в Держенергонагляді заявили, що в Україні внаслідок масованих ракетно-дронових атак РФ пошкоджено близько 9 ГВт потужностей. Частину планують відновити до зими.

9 липня очільник уряду Денис Шмигаль заявив, що після 20 липня можна розраховувати на покращення ситуації в енергетиці. Цьому сприятиме завершення ремонтних робіт на деяких об'єктах генерації.

17 липня у Міненерго повідомили про дострокове завершення ремонту атомного блоку.

26 липня очільник Укренерго Кудрицький заявив, що енергетики готуються до найгірших сценаріїв узимку, проте станом на зараз ситуація в енергосистемі поліпшується. За його словами, серед причин – спад спеки й вихід із ремонту об'єктів генерації.

Читайте також: Відключення світла: як залишатися на зв'язку та обрати джерело живлення

Теги:
Україна
Війна з Росією
Енергія
Економіка
Енергетика
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