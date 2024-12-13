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Головна Світ Аеропорти Дамаска та Алеппо відновили роботу за спецдозволом

Аеропорти Дамаска та Алеппо відновили роботу за спецдозволом

Ксенія Золотова
13 грудня, 2024 п'ятниця
06:57
Світ Аеропорт Алеппо

Аеропорти сирійських міст Дамаск і Алеппо відновили роботу з прийому та вильоту літаків, але поки що за спеціальними дозволами

Зміст

Про це йдеться у спеціальних повідомленнях NOTAM (сповіщення з відома авіаційної влади для попередження пілотів повітряних сил) для Алеппо і Дамаска.

Аеропорти Дамаска та Алеппо залишалися закритими з 8 грудня.

"Всі рейси до/з аеропорту призупинені за винятком рейсів за спеціальними дозволами від органу контролю цивільної авіації", - йдеться в повідомленнях NOTAM. 

Термін дії обмеження встановлено з 20:00 за всесвітнім часом 12 грудня до 15:00 за всесвітнім часом 18 грудня.

Що відбувається в Сирії

У Сирії відбулася масштабна військова операція опозиційних сил проти урядових військ. Сирійська опозиція почала активний наступ уранці 27 листопада і після двох днів зіткнень узяла під контроль 56 населених пунктів у провінціях Алеппо й Ідліб та підійшла до околиць Алеппо.

30 листопада, російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту Алеппо, до центру якого дійшли сирійські повстанці. Водночас РФ пообіцяла режиму Асада додаткову військову допомогу.

Сирія

Того ж дня Reuters з посиланням на військові джерела повідомило, що сирійські повстанці захопили місто Мараат аль-Нуман в провінції Ідліб, таким чином узявши під свій контроль всю цю провінцію.

Російська влада вирішила відправити у відставку командувача угруповання військ у Сирії Сергія Киселя на тлі втрат і зростання паніки серед російських військових. Ситуація для російського контингенту в Сирії погіршується - повстанські війська наступають на півдні країни, міські бої відбулися в Хамі, Хомсі та Сувейді.

Міністерство закордонних справ України заявило, що відповідальність за деградацію безпекової ситуації в Сирії несуть Росія та Іран. 

4 грудня збройні сили США завдали удару з метою самозахисту проти систем озброєнь у східній Сирії. 5 грудня сирійські повстанці ввійшли в ключове центральне місто Хама. Сили режиму Асада вийшли з міста. Наступного дня МЗС України закликало громадян утриматися від поїздок до Сирії.

Станом на 6 грудня сирійські повстанці, очолювані джихадистським угрупованням "Хайят Тахрір аль-Шам" (ХТС), наблизились до Хомса, третього за величиною міста Сирії. Крім того, підтримуваний США альянс на чолі з сирійськими курдами захопив Дейр-ель-Зор, головне місто на сході Сирії та головний пункт перетину кордону з Іраком.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував допомогти сирійському лідеру Башару Асаду в формуванні майбутнього Сирії, однак його пропозиція була відхилена.

7 грудня сирійські опозиційні сили оголосили про взяття під контроль міста Дараа, розташованого на південному заході країни. А вже згодом повстанці заявили, що увійшли в столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада. Президент нібито покинув країну.

8 грудня Російська Федерація почала виводити свої військові кораблі з бази в сирійському Тартусі після взяття повстанцями Дамаску.

Пізніше прем'єр-міністр Сирії Мухаммед Аль-Джалілі заявив, що країні необхідно провести вільні вибори, щоб надати народу можливість обрати своє керівництво.

Bild писало, що Асад планував передати владу протурецьким силам та виїхати до Росії. Переговори про цю передачу відбувалися в столиці Катару Досі.

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що сирійський диктатор Башар Асад перебуває в Росії "в безпеці".

11 грудня у Білому домі провели перші контакти з сирійськими повстанцями, які повалили режим Башара Асада. Їх закликали не брати на себе автоматичне керівництво країною.


 

Теги:
Новини
Сирія
Близький Схід
Авіація
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