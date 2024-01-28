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Британським військовим кораблям не вистачає вогневої потужності для атаки наземних цілей хуситів, - The Telegraph

28 січня, 2024 неділя
14:08
Світ Ємен, хусити

Британські військові кораблі не можуть атакувати об'єкти хуситів на суші через брак вогневої потужності, колишні керівники оборонного відомства назвали цю ситуацію скандалом

Про це повідомляє The Telegraph.

У виданні зазначили, що жоден з есмінців або фрегатів Королівського флоту не має можливості стріляти ракетами по наземних цілях хуситів, що змушує США здійснювати більшість ударів за підтримки літаків ВПС, які базуються за понад 2,4 тис. км від них.

Джерело в британському оборонному відомстві заявило, що есмінець HMS Diamond, який базується в Червоному морі, не приєднався до ударів у відповідь по цілях хуситів, оскільки не має "можливості вести вогонь по наземних цілях". 

Міністерство оборони додало, що натомість він "брав безпосередню участь в успішному знищенні безпілотників хуситів, націлених на судноплавство в Червоному морі".

Один колишній контрадмірал припустив, що нездатність Британії завдати удару по базах хуситів з військових кораблів свідчить про те, що ВМС не зможуть "йти нога в ногу" з китайськими та російськими військовими кораблями.

Наразі єдиною зброєю на есмінцях, яка може вести вогонь по інших кораблях або суші, є артилерійські гармати в передній частині кожного корабля. В той час як американські есмінці можуть стріляти керованими ракетами "Томагавк" по наземних цілях, єдиним варіантом для таких ударів у Великій Британії є застосування літаків або підводних човнів.

Колишній голова комітету з питань оборони Тобіас Еллвуд попередив, що ситуація є неприйнятною, і закликав міністра оборони Гранта Шаппса провести термінову перевірку. 

Колишній високопоставлений керівник оборонного відомства заявив, що вважає скандалом той факт, що кораблі ВМС наразі не оснащені ракетами класу "земля - земля".

"Це, безумовно, скандал, і абсолютно незадовільний. Це те, що відбувається, коли Королівський флот змушений приймати важливі рішення, які можуть вплинути на спроможність. Тепер Велика Британія змушена літати літаками RAF за тисячі миль, щоб виконати роботу, яку може зробити ракета класу "земля - земля"", - наголосив він.

Контрадмірал Кріс Паррі, колишній старший морський офіцер, заявив, що відсутність належної ракети класу "земля - земля" зробила ВМС вразливими. 

"Наш обов'язок - захищати свободу судноплавства в Червоному морі, і ми залишаємося відданими цій справі як ніколи", - додав Шаппс.

Що відомо про напади хуситів у Червоному морі

Ізраїльські військові заявили 19 листопада, що єменські хусити захопили вантажне судно в Червоному морі, коли воно прямувало з Туреччини до Індії. Речник армії Ємену Ях'я Сарі пояснив, що хусити зупинятимуть вогневими засобами ізраїльські кораблі, що прямують до Індійського океану через Червоне море та Баб-ель-Мандебську протоку.

9 грудня стало відомо, що ЗС США намагаються запевнити судноплавні компанії, що багатонаціональні сили забезпечують безпечне плавання через Червоне море та Суецький канал попри те, що атаки єменських повстанців-хуситів продовжуються.

У вівторок, 12 грудня, єменські хусити заявили, що провели військову операцію проти норвезького комерційного танкера Strinda на знак протесту проти бомбардування Гази - танкер атакували ракетою в Червоному морі біля Ємену, внаслідок чого виникла пожежа та серйозні пошкодження.

Пізніше, 15 грудня, спалахнуло вантажне судно під прапором Ліберії в Червоному морі після того, як у нього влучив снаряд повстанців-хуситів Ємену.

18 грудня міністр оборони США Ллойд Остін відвідав Ізраїль, де заявив про намір його країни протидіяти нападам єменських хуситів на судна в Червоному морі. Для цього США сформували коаліцію проти нападів хуситів у Червоному морі. До неї долучилось понад 20 країн.

30 грудня ВМС США збили дві протикорабельні ракети, запущені єменськими хуситами в бік контейнеровоза в Червоному морі.

1 січня міністр оборони Британії Грант Шеппс заявив, що його країна розглядає можливість ударів по єменських повстанцях-хуситах, аби протидіяти їхнім нападам на вантажні судна у Червоному морі.

Згодом, 4 січня, члени Ради Безпеки ООН закликали єменських хуситів припинити напади на судна в Червоному морі та Аденській затоці, заявивши, що атаки є незаконними та загрожують регіональній стабільності, свободі судноплавства та глобальній безпеці.

У ніч з 11 на 12 січня США і Велика Британія завдали авіаударів по позиціях хуситів у Ємені. На це хусити пообіцяли дати відповідь.

Проте вже наступної ночі військові Сполучених Штатів Америки повідомили про новий ракетний удар по єменських силах хуситів.

Єменські хусити заявили в неділю, 14 січня, що винищувачі США та Великої Британії вдарили по горі Джадаа в районі Аль-Лахая в провінції Ходейда Ємену.

16 січня хусити влучили балістичною ракетою у вантажне судно Gibraltar Eagle біля узбережжя Ємену.

У кінці січня офіційний ТГ-канал ліванської "Хезболли" повідомив, що єменські хусити збираються зупинити прохід вантажних суден на усіх трьох водних шляхах Близького Сходу.

26 січня хусити вдарили ракетами по нафтовому танкеру компанії Trafigura Group у Червоному морі. На борту судна виникла пожежа.

Теги:
військові
Близький Схід
Ємен
США
Велика Британiя
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