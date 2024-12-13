Опозиція у Південній Кореї вимагає повторного голосування за імпічмент президента Йоля

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що рішення Йоля запровадити воєнний стан 3 грудня призвело до конституційної кризи в країні. Він пообіцяв "боротися до кінця", звинувачуючи опозиційну партію в паралізуванні уряду та стверджуючи, що північнокорейський злам виборчої комісії поставив під сумнів поразку його партії на квітневих парламентських виборах.

Лідер опозиційної Демократичної партії Лі назвав слова Юна "оголошенням війни" проти народу.

"Це довело, що імпічмент — це найшвидший і найефективніший спосіб покласти край плутанині", — сказав він.

Лідер опозиції закликав однодумців "приєднатися та проголосувати за імпічмент", сказавши, що "історія запам’ятає та зафіксує ваше рішення".

Що передувало Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив у країні надзвичайний воєнний стан, звинувативши опозицію в "антидержавній діяльності". Парламент проголосував за резолюцію з вимогою скасувати його, а згодом військові вдерлися до лідерів опозиції з метою арешту. Натомість кабінет міністрів схвалив клопотання про скасування воєнного стану, який тривав близько 6 годин. Представники опозиції країни закликали президента країни Юн Сок Йоля негайно піти у відставку. У разі відмови вони пригрозили йому імпічментом. Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хьон заявив, що це він запропонував президенту оголосити воєнний стан у країні, і попросив пробачення у громадян за "плутанину". 5 грудня стало відомо, що поліція Південної Кореї розпочала розслідування за звинуваченнями президента в державній зраді через оголошення ним воєнного стану. 6 грудня керівник партії влади Південної Кореї "Сила народу" Хан Дон Хун заявив, що президента Юн Сок Йоля потрібно негайно відсторонити від виконання його обов’язків. Наступного дня стало відомо, що проти президента Південної Кореї порушили кримінальну справу. Сам Юн Сок Йоль під час свого звернення до народу перепросив за оголошення воєнного стану в країні. Проте парламент Південної Кореї 7 грудня не зміг схвалити імпічмент президента. Уже згодом ексміністра оборони Кіма Йон Хьона заарештували в рамках розслідування справи про можливу державну зраду. У неділю, 8 грудня, президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю оголосили підозру за звинуваченням у державній зраді. Приводом до цього стали численні скарги. Крім того, Лі Чже Мьон, лідер опозиційної Демократичної партії Південної Кореї, оголосив про намір своєї партії наполягати на повторному голосуванні за імпічмент президента Юн Сок Йоля. У понеділок, 9 грудня, президенту Південної Кореї Юн Солк Йолю було заборонено в'їзд з країни з метою проведення розслідування за звинуваченнями у державній зраді та запровадженні воєнного стану. 10 грудня керівна партія Південної Кореї оголосила, що обговорює можливість відставки Юн Сок Йоля у лютому та проведення дострокових виборів у квітні або травні.



