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Орбан провів переговори з Китаєм і Бразилією, щоб ініціювати "мирний саміт" щодо України, - ЗМІ

Дар'я Куркіна
30 вересня, 2024 понедiлок
16:45
Світ Віктор Орбан

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан минулого тижня в Нью-Йорку в кулуарах Генасамблеї ООН провів переговори з Китаєм та Бразилією, щоб ініціювати між Україною та Росією "мирний саміт"

Зміст

Про це повідомляє Die Weltwoche.

Зазначено, що Орбан провів "інтенсивні переговори" для ініціювання "мирного саміту" між українським президентом Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

У матеріалі йдеться, що плани угорського премʼєра підтримують 15 країн "Друзів миру" - платформи, створення якої анонсував Китай. Окрім Будапешта, Пекіна й Бразилії в ній також братимуть участь Франція та Швейцарія.

Водночас зауважують, що наразі тривають переговори стосовно проведення "мирного саміту".

"Орбан, видається, сповнений рішучості завершити свої мирні переговори. Його мета полягає в тому, щоб повернути європейців до активної ролі і встановити курс ще до виборів у США. Оскільки готовність до переговорів у Києві та Москві не є надмірно вираженою, міжнародний тиск тепер повинен привести до прориву щодо припинення вогню", - пише видання.

  • 27 вересня повідомлялось, що Китай прагне з іншими "країнами-однодумцями" створити платформу "Друзі миру", аби врегулювати "українську кризу". Глава МЗС Угорщини Пітер Сіярто заявив, що Будапешт приєднається до ініціативи.

Що відомо про "миротворчу місію" Орбана 

На початку липня з'явилися чутки про те, що Орбан планує здійснити візит до Москви після відвідин Києва.

Своєю чергою президент Європейської ради Шарль Мішель нагадав, що держава, яка головує в Євросоюзі, не може взаємодіяти з Росією від імені блоку. Також на інформацію про поїздку прем'єра Угорщини у Москві відреагував і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Пізніше 5 липня до Москви прибув з візитом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. У Кремлі він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним і закликав його до припинення вогню.

Після новини про візит Орбана до Москви президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила переконання, що умиротворення не зупинить російського диктатора Путіна.

Згодом 8 липня Орбан прибув із візитом до Пекіна, де зустрівся з очільником КНР Сі Цзіньпіном. Сторони обговорили своє бачення "кроків задля досягнення миру в Україні". 

Під час саміту НАТО прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом і попросив підтримати його "миротворчу місію" щодо війни в Україні.

Пізніше 11 липня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з Дональдом Трампом для обговорення "можливості миру" для України.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, коментуючи самозвану "миротворчу місію" Орбана, сказав, що Україна буде справедливо стурбована будь-якою спробою домовитися про мирну угоду без залучення Києва.

Пізніше стало відомо, що міністри закордонних справ країн ЄС мають намір проігнорувати Угорщину, організувавши свій власний саміт у серпні, замість того щоб поїхати до Будапешта на захід Орбана.

18 липня Урсула фон дер Ляєн заявила, що візит прем'єр-міністра Віктора Орбана до Росії не був "місією миру" - це була "місія замирення агресора".

1 серпня в Угорщині заявили, що Орбан завершив свою "миротворчу місію" щодо України.

Орбан вважає, що президент Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін мають зустрітися, щоб завершити війну в Україні.

13 вересня Орбан заявив, що війну в Україні неможливо завершити на полі бою, тому він готує нові "миротворчі" ініціативи.

Теги:
Україна
Росія
Китай
Франція
Швейцарія
Бразилія
Угорщина
Війна з Росією
Віктор Орбан
Світ про Україну
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