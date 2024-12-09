Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Під час наступу повстанців у Сирії загинуло щонайменше 910 людей, з них 138 цивільних, - правозахисники

Під час наступу повстанців у Сирії загинуло щонайменше 910 людей, з них 138 цивільних, - правозахисники

Марія Науменко
9 грудня, 2024 понедiлок
09:10
Світ

Згідно з даними військового моніторингу, з початку масштабного наступу сирійської опозиції 27 листопада більш як 900 людей загинули внаслідок бойових дій

Зміст

Про це повідомляє  Al Jazeera з посиланням на дані Сирійської обсерваторії з прав людини (SOHR).

Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, що базується у Великій Британії, повідомляє, що в результаті зіткнень загинуло щонайменше 910 людей.

Серед загиблих 138 цивільних осіб, 380 сирійських солдатів та союзних бійців, а також 392 повстанці.

Довідково: Сирійська обсерваторія з прав людини (SOHR) була заснована в травні 2006 року і є інформаційним офісом, розташованим у Сполученому Королівстві. Основною метою організації є документування порушень прав людини в Сирії, зокрема під час громадянської війни, що триває з 2011 року.

Що відбувається в Сирії

У Сирії триває масштабна військова операція опозиційних сил проти урядових військ. Сирійська опозиція почала активний наступ уранці 27 листопада і після двох днів зіткнень узяла під контроль 56 населених пунктів у провінціях Алеппо й Ідліб та підійшла до околиць Алеппо.

У суботу, 30 листопада, російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту Алеппо, до центру якого дійшли сирійські повстанці. Водночас РФ пообіцяла режиму Асада додаткову військову допомогу.

Сирія

Того ж дня Reuters з посиланням на військові джерела повідомило, що сирійські повстанці захопили місто Мараат аль-Нуман в провінції Ідліб, таким чином узявши під свій контроль всю цю провінцію.

Російська влада вирішила відправити у відставку командувача угруповання військ у Сирії Сергія Киселя на тлі втрат і зростання паніки серед російських військових. Ситуація для російського контингенту в Сирії погіршується - повстанські війська наступають на півдні країни, міські бої відбулися в Хамі, Хомсі та Сувейді.

Міністерство закордонних справ України заявило, що відповідальність за деградацію безпекової ситуації в Сирії несуть Росія та Іран. 

4 грудня збройні сили США завдали удару з метою самозахисту проти систем озброєнь у східній Сирії. 5 грудня сирійські повстанці ввійшли в ключове центральне місто Хама. Сили режиму Асада вийшли з міста. Наступного дня МЗС України закликало громадян утриматися від поїздок до Сирії.

Станом на 6 грудня сирійські повстанці, очолювані джихадистським угрупованням "Хайят Тахрір аль-Шам" (ХТС), наблизились до Хомса, третього за величиною міста Сирії. Крім того, підтримуваний США альянс на чолі з сирійськими курдами захопив Дейр-ель-Зор, головне місто на сході Сирії та головний пункт перетину кордону з Іраком.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонував допомогти сирійському лідеру Башару Асаду в формуванні майбутнього Сирії, однак його пропозиція була відхилена.

7 грудня сирійські опозиційні сили оголосили про взяття під контроль міста Дараа, розташованого на південному заході країни. А вже згодом повстанці заявили, що увійшли в столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада. Президент нібито покинув країну.

Крім того, існує дуже висока ймовірність, що президент Сирії Башар аль-Асад міг загинути в авіакатастрофі 8 грудня, коли тікав із країни з наближенням повстанців до столиці. У Росії кажуть, що він сам вирішив покинути країну.

У неділю, 8 грудня, Російська Федерація почала виводити свої військові кораблі з бази у сирійському Тартусі після взяття повстанцями Дамаску.

Пізніше прем'єр-міністр Сирії Мухаммед Аль-Джалілі заявив, що країні необхідно провести вільні вибори, щоб надати народу можливість обрати своє керівництво.

Bild писало, що Асад планував передати владу протурецьким силам та виїхати до Росії. Переговори про цю передачу відбувалися в столиці Катару, Досі.

Російські ЗМІ увечері 8 грудня повідомили, що Асад разом зі своєю родиною прилетів до Москви, де Росія нібито надала їм притулок.

Головне управління розвідки МОУ заявило, що Росія запустила дезінформаційну кампанію про авіакатастрофу літака з Башаром Асадом для прикриття операції з його порятунку.

Згодом сухопутні війська Ізраїлю вперше з часів Жовтневої війни 1973 року відкрито увійшли на територію Сирії, перетнувши демілітаризовану зону на кордоні.

Теги:
Новини
Сирія
Близький Схід
Військові новини
Велика Британiя
Читайте також:
Дональд Трамп
Автор Марія Науменко
7 грудня, 2024 субота
"Вони занадто зациклені на Україні": Трамп рекомендував Росії вивести свої війська із Сирії
Олаф Шольц
Автор Світлана Кравченко
7 грудня, 2024 субота
Шольц після розмови з Трампом заявив, що зможе домовитися з ним про спільну стратегію щодо України
У Парижі відбулась тристороння зустріч між Макроном, Трампом та Зеленським
Автор Світлана Кравченко
8 грудня, 2024 неділя
"Неповага до американського народу": соратник Трампа розкритикував одяг Зеленського на зустрічі в Парижі
  • USD 41.3
    Купівля 41.3
    Продаж 41.78
  • EUR
    Купівля 43.56
    Продаж 44.3
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
9 грудня
09:56
Крістен Міхал
Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал прибув до Києва
09:51
Дональд Трамп
Трамп заявив, що Зеленський хоче миру, а Путін програв війну
09:45
Ізраїль
ХАМАС представив список імен для обміну заручників на палестинських в'язнів
09:31
Ігор Клименко
Працівники ТЦК мають право виконувати завдання з мобілізації без поліції, - Клименко
09:17
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ майже безперервно атакує Україну "шахедами": на Вінниччині є пошкодження
09:14
Ексклюзив
Карта бойових дій за 27 листопада – 4 грудня
Ворог продовжує діяти в "режимі камікадзе": комбат ударних БпАК "АХІЛЛЕС" про ситуацію на Куп'янщині
09:07
В окупованому Донецьку підірвалася автівка
В окупованому Донецьку підірвали автівку: нібито двоє постраждалих
08:56
OPINION
З таким уявленням Трампа про українські жертви, нас чекають непрості часи
08:29
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль
Президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю заборонили виїзд за кордон
08:25
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
Сили ППО знищили 18 дронів і дві авіаційні ракети Х-59/69
08:12
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
Минулої доби на фронті сталося 191 боєзіткнення: ворог здійснив понад 3 тис. обстрілів України
08:08
Дональд Трамп
Трамп пообіцяв помилувати учасників заворушень 6 січня в "перший день" свого президентства
08:00
OPINION
Трамп дав пас Путіну з приводу майбутніх перемовин
07:55
Сирійські повстанці попередили Туреччину про план повалення режиму Асада, - Reuters
07:45
Аліна Хаббу, Дональд Трамп
Трамп призначив особисту адвокатку Аліну Хаббу радницею у Білому домі
07:37
Інфографіка
втрати росіян
Армія РФ за добу в Україні втратила 1220 військових, 18 бронемашин і 22 БПЛА
07:30
Іспанія спека
Цей рік стане найспекотнішим за всю історію спостережень, - європейські вчені
07:22
Путін і Асад
Крах режиму Асада в Сирії є стратегічною політичною поразкою для Москви, - ISW
07:11
На одній з баз відпочинку: партизани розвідали місце дислокації окупантів у Чорноморському районі Криму
06:51
Jay-Z
Реперу Jay-Z висунули звинувачення у зґвалтуванні 13-річної дівчинки разом із P.Diddy у 2000 році
06:41
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
РФ тримає у Чорному морі один ракетоносій
06:21
Дональд Трамп
Трамп заявив про наміри змінити 14-ту поправку конституції США щодо громадянства
05:58
Ізраїль, ЦАХАЛ
Війська Ізраїлю увійшли на територію Сирії
00:30
Рустем Умєров з Ллойдом Остіном
Рамштайн, ситуація на фронті та підтримка України: Умєров провів розмову з Остіном
2024, неділя
8 грудня
23:56
Реджеп Тайїп Ердоган
"Світ стане зовсім іншим": Ердоган заявив, що наступні 2-3 місяці будуть дуже важливі
23:16
винищувач F-15
Авіація США завдала ударів по таборах ІДІЛ у Сирії
22:53
Оновлено
Київпрайд, ЛГБТ-хода
Нападали на правоохоронців і кидали димові гранати: у Києві невідомі зірвали захід "КиївПрайд"
22:40
Оновлено
Джо Байден
Для Сирії та її народу відкриваються нові можливості, - Байден про повалення режиму Асада
22:25
Ексклюзив
"Пріоритети вже можна помітити": політолог Ліхачов про інтереси Ізраїлю в поваленні режиму Асада
22:16
На Київщині сталася смертельна ДТП за участі пасажирського автобуса
21:50
Папа Римський, Папа Франциск
Папа Франциск закликав міжнародну спільноту припинити вогонь до Різдва "на всіх фронтах"
21:31
Віктор Янукович
"Я не Янукович, я нікуди не поїду": в чому 10 років тому запевняв Асад
21:11
Оновлено
Володимир Путін та Башар Асад (ліворуч). Ілюстративне фото
Асад зі своєю сім'єю прилетів до Москви, - росЗМІ
21:04
Башар Асад
Як Асад та генерали РФ тікали з Сирії: подробиці від ГУР та ЗМІ
20:39
новини Львівщини
У Харкові стався вибух поблизу відділу поліції: пошкоджено фасад будівлі
20:37
Оновлено
"Динамо" - "Олександрія" 3:0 (08.12.2024)
"Динамо" розбило "Олександрію". Результати та розклад матчів 16-го туру УПЛ
20:36
Ексклюзив
Грузія протести
Влада Іванішвілі у Грузії стратегічно програла, - політолог Копчак
20:24
Ексклюзив
"Команду Зеленського очікує дещо видозмінена редакція Мінських домовленостей": політолог Магда
20:19
блекаут, вимкнення світла
Укренерго оприлюднило графіки вимкнення світла в Україні 9 грудня
20:12
Голова польського Інституту національної пам'яті, кандидат в президенти від PіS Кароль Навроцький
"Не дивіться на мене, як на хлопця зі спортзалу": Кандидат в президенти Польщі Навроцький відповів на появу присвяченого йому "гангстерського" компромату
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV