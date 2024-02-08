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Пункти пропуску на кордоні Фінляндії з РФ залишаться закритими ще на два місяці

8 лютого, 2024 четвер
15:50
Світ Фінляндія, кордон, нелегали

Уряд Фінляндії у четвер, 8 лютого, вирішив не відкривати пункти пропуску на кордоні з Росією: вони залишатимуться закритими ще два місяці

Про це повідомляє Yle.

Зазначається, що пункти пропуску мали відкритися вже цієї неділі, 11 лютого, проте уряд країни продовжив їхнє закриття ще на два місяці до 14 квітня. 

Таке рішення фінський уряд пояснив тим, що Росія направляє шукачів притулку до кордону з наміром чинити тиск на Фінляндію.

Ситуація на російсько-фінському кордоні

18 листопада Фінляндія закрила чотири із восьми пунктів перетину кордону з Росією до 18 лютого 2024 року у відповідь на сплеск міграції.

Петтері Орпо звинуватив російську владу у сприянні нелегальним мігрантам потрапити в країну. 

22 листопада Фінляндія оголосила, що закриває всі пункти перетину на кордоні з Росією, окрім найпівнічнішого - Райя-Йосепі.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що керівництво країни не має наміру вести перемовини з Росією щодо ситуації на східному кордоні, доки не закінчиться війна РФ в Україні.

27 листопада прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що якщо потік біженців з Росії триватиме, то країна вживатиме додаткові заходи для припинення цього процесу.

28 листопада уряд Фінляндії заявив, що протягом наступних двох тижнів закриє весь свій кордон з Росією, щоб зупинити потік шукачів притулку.

2 грудня Фінляндія та країни оборонного співробітництва JEF посилили спостереження за Балтійським морем за допомогою 20 військових кораблів. У РФ заявили, що цим країна намагається домогтися прямої війни з Росією. Очільник міноборони Фінляндії відреагував.

8 грудня прикордонна служба Євросоюзу доправила 55 працівників для спостереження за кордоном Фінляндії з Росією.

Згодом, 12 грудня, прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо оголосив про відкриття 14 грудня двох прикордонних пунктів на східному кордоні: МАПП Вааліма і МАПП Ніірала. Інші прикордонні пункти на сході залишаються закритими. 

14 грудня уряд Фінляндії вирішив знову закрити пункти пропуску на кордоні з Росією: їх відкрили раніше цього ж дня.

11 січня у Фінляндії заявили, що і надалі збираються залишати пункти пропуску на кордоні з Росією закритими.

Теги:
Росія
Фінляндія
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