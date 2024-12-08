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"Я не Янукович, я нікуди не поїду": в чому 10 років тому запевняв Асад

Анатолій Буряк
8 грудня, 2024 неділя
21:31
Світ Віктор Янукович

Після перемоги Революції Гідності та втечі Віктора Януковича до РФ, ексголова ФСБ та експрем'єр Росії Сергій Степашин за дорученням Путіна особисто цікавився у Башара аль-Асада чи втримає той владу у Сирії, де тоді вже вирувала громадянська війна

Зміст

У відповідь сирійський диктатор запевняв, що не збирається тікати з країни. Відповідну новину за 7 квітня 2014 року можна знайти в онлайн архіві російського державного РІА "Новості".

Степашин зустрівся з Асадом під час відвідин Сирії . За словами російського політика, сирійський правитель просив його передати президенту РФ Володимиру Путіну, що не має наміру наслідувати "приклад" Януковича, який у важкий момент залишив країну.

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"Передайте Володимиру Володимировичу (Путіну - ред.), що я не Янукович, я нікуди не поїду", - переказував Степашин слова Асада. 

 "Людина знаходиться у чудовій спортивній формі", - так охарактеризував Степашин сирійського диктатора. 

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"У чому є сильним сьогодні Асад, - у тому, що в нього всередині, на відміну від Януковича, внутрішніх ворогів практично немає. У нього консолідована, "очищена" команда. Більше того, усі його родичі не біля "каси" приторговують і прикрадають, а воюють, зокрема брат, який командує танковою дивізією та ризикує життям. А двоюрідний брат у нього нещодавно загинув на фронті – це теж показник, й усі сирійці це знають”, - казав Степашин у 2014 році.

"Президент Асад сказав мені про те, що в більшості територій вдалося сьогодні налагодити активну взаємодію та діалог з опозицією, конструктивною опозицією. А з бандитами - про що ж можна домовлятися?" - підсумовував колишній голова ФСБ.

Що відбувається в Сирії

У Сирії триває масштабна військова операція опозиційних сил проти урядових військ. Сирійська опозиція почала активний наступ уранці 27 листопада і після двох днів зіткнень узяла під контроль 56 населених пунктів у провінціях Алеппо й Ідліб та підійшла до околиць Алеппо.

У суботу, 30 листопада, російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту Алеппо, до центру якого дійшли сирійські повстанці. Водночас РФ пообіцяла режиму Асада додаткову військову допомогу.

Сирія

Того ж дня Reuters з посиланням на військові джерела повідомило, що сирійські повстанці захопили місто Мараат аль-Нуман в провінції Ідліб, таким чином узявши під свій контроль всю цю провінцію.

Російська влада вирішила відправити у відставку командувача угруповання військ у Сирії Сергія Киселя на тлі втрат і зростання паніки серед російських військових. Ситуація для російського контингенту в Сирії погіршується - повстанські війська наступають на півдні країни, міські бої відбулися в Хамі, Хомсі та Сувейді.

Міністерство закордонних справ України заявило, що відповідальність за деградацію безпекової ситуації в Сирії несуть Росія та Іран. 

4 грудня збройні сили США завдали удару з метою самозахисту проти систем озброєнь у східній Сирії. 5 грудня сирійські повстанці ввійшли в ключове центральне місто Хама. Сили режиму Асада вийшли з міста. Наступного дня МЗС України закликало громадян утриматися від поїздок до Сирії.

Станом на 6 грудня сирійські повстанці, очолювані джихадистським угрупованням "Хайят Тахрір аль-Шам" (ХТС), наблизились до Хомса, третього за величиною міста Сирії. Крім того, підтримуваний США альянс на чолі з сирійськими курдами захопив Дейр-ель-Зор, головне місто на сході Сирії та головний пункт перетину кордону з Іраком.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонував допомогти сирійському лідеру Башару Асаду в формуванні майбутнього Сирії, однак його пропозиція була відхилена.

7 грудня сирійські опозиційні сили оголосили про взяття під контроль міста Дараа, розташованого на південному заході країни. А вже згодом повстанці заявили, що увійшли в столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада. Президент нібито покинув країну.

Крім того, існує дуже висока ймовірність, що президент Сирії Башар аль-Асад міг загинути в авіакатастрофі 8 грудня, коли тікав із країни з наближенням повстанців до столиці. У Росії кажуть, що він сам вирішив покинути країну.

У неділю, 8 грудня, Російська Федерація почала виводити свої військові кораблі з бази у сирійському Тартусі після взяття повстанцями Дамаску.

Пізніше прем'єр-міністр Сирії Мухаммед Аль-Джалілі заявив, що країні необхідно провести вільні вибори, щоб надати народу можливість обрати своє керівництво.

Bild писало, що Асад планував передати владу протурецьким силам та виїхати до Росії. Переговори про цю передачу відбувалися в столиці Катару, Досі.

Російські ЗМІ увечері 8 грудня повідомили, що Асад разом зі своєю родиною прилетів до Москви, де Росія нібито надала їм притулок.

Головне управління розвідки МОУ заявило, що Росія запустила дезінформаційну кампанію про авіакатастрофу літака з Башаром Асадом для прикриття операції з його порятунку.

Теги:
Новини
Росія
Володимир Путін
Віктор Янукович
Башар Асад
ФСБ
євромайдан
втручання Росії
Революція Гідності
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