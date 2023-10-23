Ця точка буде надзвичайно гарячою й у зимовий період : Згурець про бої навколо Авдіївки

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Повторюсь, Авдіївка у будь-якому разі має військову і політичну складові. Візуально виглядає, що фланговими атаками з півночі та півдня, вклинившись у нашу оборону та обійшовши основні фортифікаційні лінії, противник має ілюзію створити ситуацію, яка на початку була навколо Бахмута. Зараз дійсно вклинення українських сил углиб, впритул до Донецька, непокоїть ворога. Ці флангові охоплення окупантів від Степового до Сєверного складають відтинок близько 8 км. Тобто ілюзорно ситуація виглядає для противника, що, якщо він і далі буде тиснути, то зможе забезпечити це оточення", - прокоментував директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.

За його словами, два ворожі штурми Авдіївки показали стійкість української оборони, ефективність фортифікацій, мінних полів, протитанкових засобів та артилерії.

"Але домінування політичних завдань, зокрема вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, аби створити позитивне тло для виборів Путіна, на мою думку, це і сформує ті реалії, в яких зараз діють росіяни й будуть діяти ще певний проміжок часу. Думаю, що зимовий період буде стосуватися і бойових дій навколо Авдіївки, тому що бачимо - змін у планах противника немає. Також перекидання ворожих резервів на ці ділянки продовжується. У будь-якому разі, ця точка буде гарячої, сподіваюся, з усіма тими наслідками для противника у значних втратах живої сили та техніки", - зауважив військовий експерт.

Сергій Згурець резюмував, що українська сторона має правильний підхід - створення умов щодо перемелювання ворога на цій ділянці.