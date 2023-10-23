Ця точка буде надзвичайно гарячою й у зимовий період : Згурець про бої навколо Авдіївки
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що змін у планах противника немає, він продовжує підтягувати свої резерви до Авдіївки
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Повторюсь, Авдіївка у будь-якому разі має військову і політичну складові. Візуально виглядає, що фланговими атаками з півночі та півдня, вклинившись у нашу оборону та обійшовши основні фортифікаційні лінії, противник має ілюзію створити ситуацію, яка на початку була навколо Бахмута. Зараз дійсно вклинення українських сил углиб, впритул до Донецька, непокоїть ворога. Ці флангові охоплення окупантів від Степового до Сєверного складають відтинок близько 8 км. Тобто ілюзорно ситуація виглядає для противника, що, якщо він і далі буде тиснути, то зможе забезпечити це оточення", - прокоментував директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.
За його словами, два ворожі штурми Авдіївки показали стійкість української оборони, ефективність фортифікацій, мінних полів, протитанкових засобів та артилерії.
"Але домінування політичних завдань, зокрема вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, аби створити позитивне тло для виборів Путіна, на мою думку, це і сформує ті реалії, в яких зараз діють росіяни й будуть діяти ще певний проміжок часу. Думаю, що зимовий період буде стосуватися і бойових дій навколо Авдіївки, тому що бачимо - змін у планах противника немає. Також перекидання ворожих резервів на ці ділянки продовжується. У будь-якому разі, ця точка буде гарячої, сподіваюся, з усіма тими наслідками для противника у значних втратах живої сили та техніки", - зауважив військовий експерт.
Сергій Згурець резюмував, що українська сторона має правильний підхід - створення умов щодо перемелювання ворога на цій ділянці.
-
11 жовтня в Інституті вивчення війни зазначили, що російська окупаційна армія активізувала наступ навколо Авдіївки на Донеччині. Місто майже 10 років є прифронтовим, і нині окупанти намагаються взяти його в кільце
-
Начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш заявив, що російські терористи кинули до 2 тисяч особового складу для масованого наступу у районі Авдіївки. Він також зауважив, що противник робить спроби зосередитися на півночі від міста, проводить безуспішні штурмові дії.
-
12 жовтня експерти ISW зазначили, що спроби атак росіян у районі Авдіївки навряд чи призведуть до ширших оперативних та стратегічних переваг, проте вони мають іншу мету - скувати українські сили та не допустити їхньої передислокації на інші ділянки фронту.
-
Наступного дня стало відомо, що за три дні російські війська захопили 4,52 кв. км території з різних напрямків біля Авдіївки. Окупанти зазнають значних втрат у техніці та живій силі.
-
Офіцер "Легіону Свободи", майор МВС Максим Морозов розповів про нову тактику ворога біля Авдіївки зазначивши, що ситуація близька до критичної. Водночас головний редактор видання Defense Express Олег Катков вважає, що війська РФ готові до довготривалої наступальної операції на Авдіївському напрямку.
-
Уже 14 жовтня в Інституті вивчення війни прозвітували, що спроби РФ атакувати Авдіївку провалилися – їхній наступ може перетворитись у "биття в бетонну стіну". А Сили оборони за добу на Авдіївському напрямку відбили близько 20 атак окупантів.
-
Координатор ради безпеки Білого дому Джон Кірбі наголосив, що новий наступ російської армії біля Лимана та Авдіївки не став сюрпризом для Сполучених Штатів, і зазначив, що українські захисники відіб'ють атаку окупантів.
-
Згодом стало відомо, що російські окупанти встановили нову дату повного виходу на адміністративні кордони Донецької області - до 31 грудня 2023 року вони планують окупувати увесь регіон. Водночас уже зараз росіяни знищують Авдіївку.
-
15 жовтня аналітики ISW розказали, що російські війська стикаються з рядом серйозних проблем під час наступу на Авдіївку. Зокрема, йдеться про оборонні укріплення українських військових та проблеми з медичним забезпеченням у самій армії РФ. А видання The Economist написало, що незалежно від того, вдасться російським військам захопити Авдіївку на Донеччині чи ні, це все ще матиме негативний вплив на тривалий український контрнаступ на півдні.
-
16 жовтня американський ISW зазначив, що спроби наступу РФ під Авдіївкою сповільнилися, в окупантів чисельні втрати солдатів і техніки. Барабаш тоді наголосив, що ворог провалив свій план взяття Авдіївки в оточення. Та вже 17 жовтня в ISW зазначили, що найближчими днями росіяни можуть активізувати спроби оточити Авдіївку, а у британській розвідці вважають, що наступ росіян на місто буде наймасштабнішим із початку року, адже вони хочуть окупувати Донецьку область у її адміністративних межах.
-
Крім того, повідомлялося, що після початку наступу на Авдіївку втрати Росії у техніці стали вп'ятеро перевищувати українські: за шість днів наступу російська армія втратила щонайменше 118 одиниць техніки проти 25 в України.
-
23 жовтня у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW) зазнчили, що російські війська продовжують перекидати додаткові сили на Авдіївський фронт.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.41 Купівля 37.41Продаж 38.1
- EUR Купівля 39.71Продаж 40.66
- Актуальне
- Важливе