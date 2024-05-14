Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією З прикордоння Харківщини евакуювали понад 6,7 тис. людей, з них 535 - дітей

З прикордоння Харківщини евакуювали понад 6,7 тис. людей, з них 535 - дітей

14 травня, 2024 вiвторок
01:51
Війна з Росією евакуація з Харківщини
Зміст

З прикордонних населених пунктів Харківської області станом на 13 травня вдалося вивезти 535 дітей. Загалом евакуювали понад 6,7 тисячі людей

Про це інформує ДСНС. 

Вказано, що евакуацією громадян займаються співробітники ДСНС та Нацполіції, спільно з волонтерами та представниками місцевих громад. Разом з ними також працюють психологи ДСНС, які надають людям психологічну підтримку. В області постійно проводять оповіщення про необхідність виїзду через активні бойові дії. 

"Загалом з прикордонних населених пунктів Харківської області спільними зусиллями евакуйовано вже понад 6700 жителів, з них 535 дітей та 128 маломобільних осіб", - зазначили в ДСНС. 

Що відомо про наступ росіян на півночі Харківщині

У п'ятницю 10 травня 2024 року Міноборони України повідомило, що російська окупаційна армія посилила атаки на півночі Харківської області. Близько 5-ї ранку ворог намагався прорвати українську оборону на Харківщині. Українські Сили оборони зустріли рашистів вогнем.

Генштаб ЗСУ о 23:00 прозвітував, що наразі на Харківщині тривають оборонні бої. У напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ продовжуються контрударні заходи. Ворог застосовує піхоту та техніку. 

З Вовчанська та навколишніх населених пунктів Харківщини проводиться евакуація населення через дуже інтенсивні обстріли з боку російської армії. 

За добу 10 травня з районів Харківщини, що постійно перебувають під інтенсивним ворожим обстрілом, евакуювали 1775 цивільних мешканців.

Згодом партизанський рух "Атеш" повідомив, що військовослужбовці РФ відмовляються атакувати Харків. Також окупанти почали наносити на свою техніку нові тактичні знаки, ймовірно, вони позначають угруповання, яке діє на півночі Харківської області.

В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що наступальні операції росіян вздовж кордону на Харківщині, ймовірно, мають стратегічну мету привернути та закріпити українські сили на цій осі, щоб уможливити російське просування в інші райони сходу України.

11 травня росіяни завдали понад 20 ударів керованими авіаційними бомбами по Вовчанську та околицям, внаслідок чого є двоє загиблих. З територіальної громади евакуювали 441 людину.

12 травня міноборони РФ заявило про розширення російського контролю на ще 4 села північної частини Харківської області України. Днем раніше в заяві країни-агресорки йшлося про 5 прикордонних сіл. 

Президент Зеленський пояснив, для чого росіяни прорвали кордон на півночі Харківщини та розповів про інші гарячі напрямки країни, де точаться жорсткі бої.

Очільник Державної спеціальної служби транспорту Олександр Яковець заявив, що фортифікаційне обладнання оборонних споруд на Харківщині здійснюється в декілька рубежів.

Станом на 00:40 13 травня оперативна обстановка на Харківському напрямку залишалася складною та динамічно змінювалася. Ворог має тактичний успіх. 

Упродовж доби росіяни не били по місту Харків, натомість артилерійських, мінометних та авіаударів ворога зазнали понад три десятки населених пунктів області.

Після прориву росіянами лінії оборони на Харківщині головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський змінивкомандувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Харків". Ним став Михайло Драпатий замість Юрія Галушкіна.

13 травня депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик повідомив, що росіяни починають оточувати Вовчанськ з одного боку, місто практично зруйноване.

Теги:
Суспільство
Україна
ДСНС
Харківщина
Читайте також:
Сергій Лавров
13 травня, 2024 понедiлок
Лавров заявив про готовність РФ вирішувати питання України на полі бою з Заходом
Jerry Heil та alyona alyona у півфіналі Євробачення-2024
12 травня, 2024 неділя
Це був найзаполітизованіший конкурс за всю історію Євробачення, - оглядач Дехтярьов
Ґрета Тунберг
11 травня, 2024 субота
У Швеції затримали Грету Тунберг, вона вийшла на пропалестинський мітинг
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.44
    Купівля 39.44
    Продаж 39.97
  • EUR
    Купівля 42.34
    Продаж 43.11
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
14 травня
01:29
Міноборони РФ
В Росії затримали очільника управління кадрів міноборони Кузнєцова
00:56
пожежа на теплоході "М.В. Ломоносов"
В російському Архангельську загорівся теплохід "М.В. Ломоносов"
00:36
Джейк Салліван
Салліван: США щодня ведуть перемовини з союзниками щодо додаткових Patriot для України
00:14
фейк
"3-тя ОШБр відмовляється висуватися на позиції під Харків": добірка російських фейків за 13 травня
2024, понедiлок
13 травня
23:53
Естонія
Естонія серйозно розглядає можливість відправки військ до України, - радник президента
23:53
Оновлено
ЗСУ
На Харківському напрямку ЗСУ закріплюються на зайнятих позиціях, обладнують запасні, - Генштаб
23:43
Аналітика
Олександр Кубраков, віце-прем’єр-міністр з питань відновлення України – міністр з питань громад
Політична атмосфера. Зміни в Уряді та чому активісти стають проблемою для ОП
23:42
Україна ЄС
Євросоюз підготував безпекову угоду з Україною, - Reuters
23:39
Оновлено
обстріл, ППО
Ввечері 13 травня РФ запустила дрони по Україні: на Київщині працювала ППО
23:15
F-16 Нідерданди
Перші винищувачі F-16 будуть в Україні впродовж травня, - прем’єрка Данії Фредеріксен
23:07
Електрокомпанія, співвласником якої став режисер "Слуги народу", почала отримувати замовлення від держави
Електрокомпанія, співвласником якої став режисер "Слуги народу", почала отримувати замовлення від держави, - Bihus.Іnfo
22:51
Єнс Столтенберг
Нам потрібно зробити підтримку Україні більш передбачуваною, - Столтенберг
22:35
евакуація
На Сумщині розпочали евакуацію ще з двох прикордонних населених пунктів
22:19
прапори України та США
США анонсували новий пакет допомоги у наступні кілька днів
22:13
На фото: Логотип OpenAI
Може навчатися з попередніх розмов, аналізує зображення та вміє жартувати: OpenAI представила нову голосову модель GPT-4o
22:04
окупанти
РФ намагатиметься просуватися на Харків, проте не очікується серйозних проривів, - Держдеп США
21:19
У Командуванні Сил підтримки Збройних Сил України розкрили специфіку будівництва фортифікацій
"Врятує багато життів наших солдат": очільник Сил підтримки Герега про специфіку будівництва фортифікацій
20:58
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
На Харківському напрямку вжито заходи щодо стабілізації ситуації. Колонка Сергія Згурця
20:34
Ексклюзив
окупанти орки танк рф
"Наступною може бути Сумщина": Луценко про наступ окупантів на Харківщині
20:31
Оновлено
ЗСУ
Наступ РФ на Харківщині: тривають бої у Вовчанську та за Лук'янці
20:20
Посол Сербії повернеться до Києва вперше з початку великої війни, - Вучич
20:02
OPINION
Радомир Мокрик
"У Львові кажуть"...
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 810-го дня війни: знищений дорогий російський гелікоптер та Су-25, ЗСУ атакували західними ракетами частину ППО в Криму
19:57
Додаток "Дія"
У Дії запустили бета-тестування посвідчення ветерана
19:56
Володимир Зеленський
"Наше завдання – зірвати російську спробу розширити війну": Зеленський про посилення наступу РФ
19:53
Оновлено
Зоря - Верес
УПЛ: "Зоря" та "Верес" зіграли внічию, "ЛНЗ Черкаси" перемогли "Колос", результати інших матчів 28-го туру
19:48
Ексклюзив
евакуація
В Середино-Будській громаді Сумщини триває примусова евакуація дітей, - журналістка Яцина
19:41
Екскомандувач ВМС України Ігор Воронченко
РФ оголосила в розшук екскомандувача ВМС України Ігоря Воронченка
19:36
У Казахстані ексміністра економіки засудили до 24 років за жорстоке вбивство дружини
У Казахстані ексміністра економіки засудили до 24 років за жорстоке вбивство дружини
19:30
україна німеччина
У німецькому уряді не підтримують ідею участі НАТО в захисті українського повітряного простору
19:01
ЗСУ знищили російський літак Су-25 на Донеччині
19:00
Інтерв’ю
Людмила Гусейнова
"Моє тіло мені не належало, але думки залишалися вільними": Людмила Гусейнова про три роки полону в "Ізоляції" та Донецькому СІЗО
18:54
стрибки з парашутом
Молдова та США проведуть спільні військові навчання
18:53
Оновлено
Вовчанськ, Харківщина, евакуація
Росіяни обстріляли авто поліцейських під час евакуації цивільних з Вовчанська
18:39
прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо
Прем’єр-міністр Канади Трюдо підтвердив участь у Саміті миру
18:38
Зеленський
Зеленський звільнив першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки
18:33
Річі Самбора
Ексгітарист Bon Jovi Річі Самбора шкодує, що не пішов з гурту раніше
18:32
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (ліворуч)
Команди Усика та Ф'юрі влаштували бійку перед поєдинком в Ер-Ріяді, батько британця розбив голову
18:31
Естонія передасть Україні засоби для підсилення власного кіберпростору в межах ІТ-коаліції
IT-коаліція: Естонія передасть Україні засоби для підсилення кіберпростору
18:10
Ціни на пальне АЗС
До ВР внесли законопроєкт, який передбачає суттєве підвищення акцизів на пальне
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV