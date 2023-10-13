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Аналітика

Блекаути чекають не лише на українців: Україна створює ракети дальністю 750 та 1000 км. Воєнні підсумки тижня з Сергієм Згурцем

Сергій Згурець
13 жовтня, 2023 п'ятниця
21:02
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Сьогодні дуже важко спрогнозувати дії агресора щодо ракетних обстрілів України. Ми розуміємо, що Росія накопичує ракети для ударів по енергетичній інфраструктурі України. Однак ситуація дуже суттєво змінилася порівняно з минулою зимою - Україна покращила й продовжує покращувати свою систему ППО

Ліквідація Чорноморського флоту РФ продовжується

В СБУ повідомили про те, що з використанням нової бойової частини морських дронів Sea Baby було атаковано малий ракетний корабель типу "Буян-М". Вчора такими ж дронами було атаковано патрульний корабель "Павел Державин". Зараз немає інформації про те, якої шкоди було завдано російським кораблям. Проте ворог продовжує почувати себе в небезпеці. Також нам відомо, що ворог вже перекинув більшу частину Чорноморського флоту з Севастополя до Новоросійська. Думаю, що полювання на російські кораблі, за допомогою наших дронів, буде тривати і далі. Тому чекаємо на результативні атаки на кораблі РФ в Чорному морі.

Росія готується до обстрілів енергетичних обʼєктів України

Сьогодні дуже важко спрогнозувати дії агресора щодо ракетних обстрілів України. Ми розуміємо, що Росія накопичує ракети для ударів по енергетичній інфраструктурі України. Однак ситуація дуже суттєво змінилася порівняно з минулою зимою. Оскільки ситуація з системою ППО в Україні значно покращилась. Важливо, що процес покращення системи ППО України продовжується. Також здійснено ряд заходів, які передбачають швидше відновлення енергетичної інфраструктури. Адже у Міненерго говорили про певні алгоритми дій, які раніше не використовувались і будуть застосовуватись цієї зими, якщо ворог і далі буде атакувати наші обʼєкти енергетичної інфраструктури.

Україна має ракети дальністю 750 і 1000 км

Новина про те, що Україна розробляє ракети дальністю 750 та 1000 км дуже цікава. Оскільки свого часу про це говорив і ексміністр оборони Олексій Резніков. Він говорив, що Україна вже має такі ракети. Я б не хотів дуже заглиблюватись в цю тематику. Лише хочу сказати, що в нас є державна ракетна програма, до якої включені ряд підприємств, в тому числі й ті, що потерпають від дій ДАСУ. Також в нас є окремі зразки ракетного озброєння, яке вже працювали на подібні відстані. Зокрема, перероблені безпілотні комплекси "Стриж" й ракети С-200. Однак я сподіваюсь, що є й інші зразки ракет, які вкладаються в показники відстані ураження, про які говорить радник президента Михайло Подоляк.

Росіяни атакують на Авдіївському напрямку четверту добу поспіль

Четвертий день поспіль російські окупаційні війська намагаються атакувати Авдіївку. Атакують вони за класичною для них схемою - використання авіації, артилерії й підготовлених танкових угрупувань. Росіяни штурмували Авдіївку з 12 різних напрямків. Рухались вони від Красногорівки в напрямку Степового. Коли ми говоримо про південь та північ Авдіївки, то це рух від Водяного й Опитного до Сєверного. Степове та Сєверне є ключовими точками лещат, в які росіяни намагаються взяти Авдіївку. Між цими населеними пунктами відстань складає понад 8 км. Насправді росіяни дійсно планували потужну масовану атаку на Авдіївку, щоб оточити місто. Проте хочу нагадати, що з 2014 року Авдіївка тримає ці атаки досить успішно. Оскільки навколо міста зведені потужні фортифікації. Всі атаки росіян завершились великим втратами для них. За різними підрахунками за чотири дні росіяни втратили понад 30 танків та БМП. Ця історія дуже нагадує Вугледар, коли росіяни втратили таку ж кількість техніки, наступаючи на позиції української армії колонами. Проте ця історія ще не завершена. Оскільки росіяни й далі будуть намагатись проводити штурмові дії й тому все буде залежати від потужності нашої оборони й можливостей ворога. Однак, думаю, що ці марні атаки вже вплинули на можливості противника проводити далі наступальні операції на Авдіївському напрямку. Хіба, що їхні спроби атакувати будуть повʼязані з втратами ще більших масштабів.

Карта. Авдіївка-1010
Карта бойових дій на Авдіївському напрямку з період 4-10 жовтня.

Ситуація на Лимано-Купʼянському напрямку

Весь тиждень наша увага була сконцентрована на Авдіївки. Перед тим і весь минулий тиждень говорили про те, що росіяни накопичують сили та резерви на Лимано-Купʼянському напрямку. Сьогодні бойові дії на цьому напрямку дійсно продовжуються. Дійсно противник накопичив чималі резерви на Лимано-Купʼянському напрямку. Зокрема, щонайменше 100 тис. особового складу. Ці сили противника орієнтовані на три напрямки. Зокрема, на Купʼянськ-Вузловий, де противник атакує від Синьківки до Іванівки, щоб просунутись до Купʼянська та Купʼянська-Вузлового. По інших напрямках, то противник намагається активно діяти в зоні Макіївки та в районі Кремінної. Вчора ми розмовляли з речником 21-ої ОМБр. Ця бригада зараз діє на цьому напрямку. За його словами, ворог застосовує там свою бронетехніку, але побоюється наших танків Leopard. Також постійно працює ворожа артилерія, авіація та дрони. Проте дії противника не є такими ефективними, хоча й вони перекидають туди нові резерви.

Карта бойових дій Сватове-Кремінна
Карта бойових дій на Лимано-Купʼянському напрямку станом на 13 жовтня.

Росіяни продовжують перекидати резерви на Бахмутський напрямок

Ситуація на Бахмутському напрямку дещо схожа і розвивається за логічним сценарієм, після того, як противника було вибито з Андріївки та Кліщіївки. Далі наші ЗС намагаються вибити росіян з населених пунктів, які йдуть по цій лінії - Курдюмівка й Одрадівка. Такі дії ЗСУ спрямовані на те, що унеможливити утримувати противником залізницю й дорогу, яка починається за цією ділянкою і йде від Бахмута до Горлівки. Ця дорога зараз перебуває під вогневим контролем ЗСУ, але бойові дії в зоні залізниці ще тривають. Логіка дій противника не змінилась. Росіяни перекидають на цей напрямок резерви для того, щоб відбити втрачені позиції.

Карта. Бахмут-1010
Карта бойових дій на Бахмутському напрямку за період 4-10 жовтня.

ЗСУ продовжують розширювати плацдарм від Роботиного й Вербового

На Таврійському напрямку, начебто, жодних змін на лінії фронту немає. Однак на цьому напрямку відбувається дещо інше. Зокрема, розширення плацдарму для дій ЗСУ. Оскільки, ділянка фронту від Роботиного до Вербового потребує флангового розширення. Вклинення ЗСУ в оборону противника складає понад 10 км, а ширина до 12 км. Зараз ЗСУ проводять роботу зі знищення десантних підрозділів РФ на флангах цього плацдарму. Сьогодні Командувач угрупування військ "Таврія" навів показники, за якими 786 окупантів з 1030 були знищені за минулу добу саме на цьому напрямку.

карта заставочна
Карта бойових дій на Південному напрямку станом на 13 жовтня.

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