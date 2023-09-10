Дим у Москві, Пітері та Криму: де вибухало у ворога впродовж тижня

Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях в тижневому огляді Еспресо.

Гучні ночі у Москві та Пітері

Фото: Телеграм МНС РФ

У двох найбільших містах РФ "бавовна" вже традиційно приходила вночі, у російському Міноборони також традиційно писали, що "всі цілі були знищені".

5 вересня у Росії повідомили, що ППО вдалося збити безпілотники, які летіли на Москву. В аеропортах скасували рейси. Міноборони РФ запевняє, що безпілотники знищено у небі над Калузькою та Московською областями. Мер Москви Сергій Собянін доповнив, що атака була спрямована на столицю РФDнаслідок падіння уламків БПЛА в Істринському районі Підмосков'я пошкоджено "побутовий об'єкт".

Також у вівторок, 5 вересня, у російському Санкт-Петербурзі стався вибух у дворі військкомату у вентиляційній шахті, що веде до бомбосховища. За попередньою інформацією, пристрій складався зі 100-150 грамів пороху та радіомодуля з батарейкою. У результаті вибуху шахта зазнала незначних пошкоджень, про постраждалих не повідомлялося.

7 вересня мер Москви Сергій Собянін повідомив про атаку безпілотника на столицю РФ та заявив про роботу ППО. А у російському МНС інформували про велику пожежу. Натомість у Мінборони РФ традиційно повідомило, що збило всі дрони: "Київ намагався атакувати трьома безпілотниками літакового типу об'єкти на території Російської Федерації. Одного знищено засобами ППО над Московською областю, ще два — над Ростовською".

Потужна "бавовна" у різних областях Росії

Фото: ТАСС

На інших територіях РФ також було шумно та вибухонебезпечно через роботу українських сил та дронів.

Вночі проти 4 вересня російські ППО нібито запобігли атаці українських безпілотників. За версією російського міністерства, нібито два українські дрони нейтралізували в повітрі над акваторією Чорного моря поблизу тимчасово окупованого Кримського півострова, а також над територією Курської області.

Російський добровольчий корпус (РДК) взяв він відповідальність за черговий рейд у Брянську область, який відбувся зранку 4 вересня. Російські добровольці зазначили, що під час операції у Брянській області було ліквідовано двох співробітників прикордонної служби ФСБ. Крім того, представники РДК висміяли заяви російської сторони про успішне відбиття рейду.

У ніч на 7 вересня пролунав потужний вибух у Ростові-на-Дону. Російські телеграм-канали повідомили, що інцидент відбувся біля штабу Південного військового округу. Влада заявила про два безпілотники, які збила система ППО.

Також в ніч на 7 вересня у Брянській області РФ нібито пролунали вибухи. Губернатор звинуватив Україну в атаці безпілотником. За словами губернатора, російська ППО знищила безпілотник над Брянською областю. Постраждалих та руйнувань буцімто немає, а на місці працюють оперативні служби.

Також 7 вересня у Волгоградській області РФ невідомий безпілотник нібито намагався атакувати військовий об'єкт - місцева влада стверджує, що його було "нейтралізовано".

Того ж 7 вересня губернатор Брянської області Російської Федерації Олександр Богомаз заявив про атаку безпілотником на промисловий об'єкт у Брянську. У результаті сталося загоряння адміністративної будівлі. Постраждалих немає.

Удень суботи, 9 вересня, у Росії заявили про обстріл ЗСУ села Старосілля Бєлгородської області РФ. Внаслідок ймовірної атаки без електроенергії залишаються мешканці ще одного села. Постраждалих нема.

Вибухи на тимчасово окупованих територіях

Наші спецслужби працювали і по цілях на тимчасово окупованих територіях.

7 вересня з’явилися інформація, що у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині підірвали авто з російськими військовими та працівниками ФСБ - один окупант загинув, четверо поранені. Джерела в СБУ повідомляють, що підірвані ФСБшники працювали в тимчасово окупованому Скадовську, а в Олешки навідувалися для фільтраційних заходів "і заодно – щоб катувати українців".

9 вересня в окупованому росіянами Сімферополі горіла військова частина, а у Феодосії помітили густий дим, хоча окупаційна влада заявила про нібито "побутове загоряння", але місцеві чули "хлопки".

Вночі та вранці неділі, 10 вересня, у російському міністерстві оборони повідомили про атаку групи невідомих безпілотників на територію тимчасово окупованого Криму та Брянської області. Міноборони РФ додає, що начебто засобами ППО було знищено вісім безпілотних літальних апаратів над акваторією Чорного моря.

Як бонус цього тижня стало відомо, що російський гелікоптер Ка-52 зазнав катастрофи в Азовському морі через "складну погоду". Однак на жаль, екіпаж вдалося врятувати.

Думки експертів

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України капітан 1-го рангу Наталя Гуменюк повідомила, що росіяни отримали нову партію "шахедів". Тому їх обстріли Одещини посилилися. Також вона розповіла, що російські війська зіткнулися з проблемами з транспортними маршрутами, які з’єднують тимчасово окуповану материкову Україну з Кримом. Більшість мостів, які вони використовували пошкоджені, що не дозволяє їм перевозити важку техніку й озброєння.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що українська спецоперація на території тимчасово окупованого Криму триває. Щоправда розвідка не розкриває деталей.

"Наразі цей комплекс заходів триває. Деталей ми розкривати не будемо, але всі поставлені цілі (під час висадки українського десанту на мисі Тарханкут у Криму 24 серпня) були досягнуті. Є знищений особовий склад і військові засоби противника. Під час цієї операції знищили чотири ворожих катери", – сказав він.

Експерт з авіації, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету Валерій Романенко вважає, що крилата ракета "Нептун" набула нової системи наведення.

Про це він сказав в ефірі Еспресо.

"Один з представників Міноборони України неофіційно підтвердив, що саме українською крилатою ракетою, переробленою з комплексу "Нептун", був уражений російській ЗРК С-400 "Триумф" біля мису Тарханкут 23 серпня. Він навів деякі неофіційні дані: дальність ракети "Нептун" вдалося підвищити з 300 км до 400 км. Вагу бойової частини значною мірою підвищили зі 150 до 350 кг", - пояснив Романенко і додав, що тепер ракета стала більш компактною.

Як відзначає Newsweek, Україна модернізувала ракети "Нептун" і використовує їх як аналог ATACMS та Taurus.

Також відзначимо, що ЗСУ офіційно заявили, що почали застосовувати дрон зі штучним інтелектом SAKER SCOUT. Він самостійно розпізнає і фіксує координати техніки ворога, що виключає людський фактор. Дальність польоту дрона – 10 км. При цьому він може літати навіть у нічний час завдяки оснащенню інфрачервоною оптикою. Екперт Defense Express заявив Еспресо, що такий дрон зі штучним інтелектом відкриває еру потужних змін на полі бою.

Під час спеціальної події Київського безпекового форуму, генерал Девід Петреус, коментуючи ситуацію на фронті, заявив, що не бачив нічого подібного з часів Другої світової та високо оцінив дії українських військових. На думку Девіда Петреуса, ситуація на фронті наразі є досить унікальною:

"Я не бачив нічого подібного з часів Другої світової війни. Росіяни не особливо вражають знаннями чи діями на полі бою, але вони створили надзвичайно видатну системи оборони, і її досить важко подолати".

Водночас він підкреслив, що ЗСУ демонструють вражаючі здібності адаптації до ведення військових дій в умовах величезних мінних полів, траншей, протитанкових ровів та постійних обстрілів ворога: "Українська реакція на це все дуже вражаюча".