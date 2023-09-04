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"Є оптимізм щодо просування ЗСУ": генерал-лейтенант Романенко про перспективи на півдні

4 вересня, 2023 понедiлок
11:35
Війна з Росією ЗСУ наступ

Генерал-лейтенант у відставці, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко вважає, що у зв'язку з тим, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони російських військ на півдні - у військових є перспективи у просуванні

Про це він заявив у етері телеканалу Еспресо.

"Все йде в динаміці, дуже важливо, що перша лінія оборони є досить потужною системою оборони, яку побудували за 9 місяців росіяни вже пройшли ЗСУ, але є ще друга і третя. Тобто система ворога складається на різних ділянках від 1 лінії до 4 і на глибину від 10 до 40 км", - повідомив він.

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Романенко зазначив, що на півдні, ворожа система складається з 3 ліній оборони. ЗСУ пройшли потужну й більш заміновану, але друга лінія характеризується своїми особливостями, бо там знаходилися ворожі резерви, там є інженерне загородження та бетоновані вузли оборони.

"Тобто неможливо сказати, що це буде просто, але я думаю, що досвід придбали наші військові. Крім того, збільшиться потужність з точки зору засобів ураження, тому є відповідний оптимізм щодо того, що просування будуть відбуватися в напрямку Азовського узбережжя та Токмака", - додав він.

Контрнаступ ЗСУ на півдні: хронологія

12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що ЗСУ звільнили 7 населених пунктів та просунулися на 6,5 км вперед.

Згодом в Міністерстві оборони України офіційно підтвердили звільнення села П’ятихатки в Запорізькій області. Підрозділи на Таврійському напрямку просунулися до 7 км.

24 червня Сили оборони України підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

Пізніше стало відомо, що ЗСУ деокупували село Рівнопіль Донецької області. Воно розташоване у Волноваському районі Донецької області. Армія РФ окупувала населений пункт у березні 2022 року.

27 липня 35-а окрема бригада морської піхоти разом зі 129-ю бригадою ТРО "Арей" звільнили село Старомайорське на Донеччині.

4 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Сили оборони подекуди вже прорвали першу лінію оборони на півдні й перейшли на проміжну.

16 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські військові повністю звільнили Урожайне в Донецькій області. Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах.

17 серпня Генштаб повідомив, що українські військові мають успіх біля Урожайного. Згодом стало відомо, що ворог намагався відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області, проте безуспішно

Українські сили просунулися на північ від Роботиного на заході Запорізької області. На думку аналітиків ISW, це дозволятиме ЗСУ почати наступ на менш замінованих ділянках лінії оборони РФ і сприятиме швидшим досягненням України.

27 серпня речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що Збройні Сили України просуваються на південь від населеного пункту Роботине у Запорізькій області до села Новопрокопівка.

28 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські військові офіційно звільнили село Роботине Запорізької області.

29 серпня Генштаб повідомив, що ЗСУ мали успіх у напрямку Новоданилівка - Вербове Запорізької області.

3 вересня повідомлялося, що командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", генерал Олександр Тарнавський заявив, що Сили оборони України здійснили важливий прорив на південному напрямку фронту.

Україна
російська армія
ЗСУ
Військові новини
Контрнаступ ЗСУ
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