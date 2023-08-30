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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Згурець прогнозує розширення плацдарму ЗСУ в районі Роботиного в ширину, а не вглиб

30 серпня, 2023 середа
12:31
Війна з Росією Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

На Мелітопольському напрямку ЗСУ просуваються в напрямку Новопрокопівки і Вербового - там будуть дії, пов'язані з розширенням нашого плацдарму по ширині

Про це директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець розповів в етері Еспресо.

"Ситуація на фронтах залишається складною. На кількох ділянках ми ведемо наступальні дії, десь ворог намагається контратакувати. Головна увага прикута до півдня - до бойових дій в зоні Роботиного та Вербового з рухом на Токмак. Зараз здійснюється просування наших військ в напрямку Новопрокопівки і Вербового", - сказав він.

Згурець зауважив, що зараз там тривають бойові дії.

"З одного боку ЗСУ захищають захоплені ділянки, а з іншого - розширяють весь плацдарм, бо треба уникнути загрози. Коли вузький ніж, який прорізає російську оборону може наразитися на флангові атаки. Зараз в тій зоні будуть дії, пов'язані з розширенням нашого плацдарму по ширині. До Токмака 19 км, але ворог намагається перекидати резерв, який знищується. Просування пов'язане зі значною кількістю знищеного російського резерву", - підсумував експерт.

Контрнаступ ЗСУ на півдні: хронологія

12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що ЗСУ звільнили 7 населених пунктів та просунулися на 6,5 км вперед.

Згодом в Міністерстві оборони України офіційно підтвердили звільнення села П’ятихатки в Запорізькій області. Підрозділи на Таврійському напрямку просунулися до 7 км.

24 червня Сили оборони України підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

Пізніше стало відомо, що ЗСУ деокупували село Рівнопіль Донецької області. Воно розташоване у Волноваському районі Донецької області. Армія РФ окупувала населений пункт у березні 2022 року.

5 липня на території Запорізької області президент України Володимир Зеленський утворив десять військових адміністрацій і призначив їхніх керівників.

27 липня 35-а окрема бригада морської піхоти разом зі 129-ю бригадою ТРО "Арей" звільнили село Старомайорське на Донеччині.

31 липня повідомлялося, що загалом за час контрнаступу українські військові звільнили на півдні понад 204 кв.км території.

4 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Сили оборони подекуди вже прорвали першу лінію оборони на півдні й перейшли на проміжну.

16 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські військові повністю звільнили Урожайне в Донецькій області. Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах.

17 серпня Генштаб повідомив, що українські військові мають успіх біля Урожайного. Згодом стало відомо, що ворог намагався відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області, проте безуспішно

19 серпня британська розвідка заявила, що Сили оборони продовжують вести наступ вздовж річки Мокрі Яли на Донеччині.

Українські сили просунулися на північ від Роботиного на заході Запорізької області. На думку аналітиків ISW, це дозволятиме ЗСУ почати наступ на менш замінованих ділянках лінії оборони РФ і сприятиме швидшим досягненням України.

23 серпня Генштаб повідомив, що Сили оборони мали успіх і закріплювалися на рубежах Новоданилівки та Новопрокопівки Запорізької області.

27 серпня речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що Збройні Сили України просуваються на південь від населеного пункту Роботине у Запорізькій області до села Новопрокопівка.

28 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські військові офіційно звільнили село Роботине Запорізької області.

29 серпня Генштаб повідомив, що ЗСУ мали успіх у напрямку Новоданилівка - Вербове Запорізької області.

Сергій Згурець
російська армія
ЗСУ
окуповані території
Запорізька область
Військові новини
наступ ЗСУ
Контрнаступ ЗСУ
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