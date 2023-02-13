Європарламент розгляне резолюцію про переведення Саакашвілі з Грузії на лікування за кордон

Про це повідомило видання "Грузия Online".

Стало відомо, що 15 лютого депутати голосуватимуть за резолюцію, підготовлену п'ятьма політичними групами - "Європейською народною партією", "Renew Group", "Соціал-демократами", "Зеленими/Європейським вільним альянсом", "Групою європейських консерваторів і реформаторів".

Також додається, що усі п'ять груп закликають перевести політика на лікування за кордон. У резолюції наголошується, що тільки реальна реформа правосуддя дасть Грузії змогу подолати поляризацію в політиці, ЗМІ, бізнесі та суспільстві і посприяє виконанню головних рекомендацій ЄС для отримання статусу кандидата.

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Текст резолюції від "Renew Group" також закликає президента Зурабішвілі скористатися конституційним правом для розв'язання питання Саакашвілі.

Підготовлений "Групою європейських консерваторів і реформаторів" і "Європейською народною партією" текст вказує на "особисту роль олігарха Бідзіни Іванішвілі" в погіршенні стану Саакашвілі та закликає ввести проти нього санкції.

Остаточний текст резолюції стане відомий на голосуванні 15 лютого.