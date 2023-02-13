Європарламент розгляне резолюцію про переведення Саакашвілі з Грузії на лікування за кордон
Європарламент планує 15 лютого розглянути резолюцію щодо переведення експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі на лікування за кордон
Про це повідомило видання "Грузия Online".
Стало відомо, що 15 лютого депутати голосуватимуть за резолюцію, підготовлену п'ятьма політичними групами - "Європейською народною партією", "Renew Group", "Соціал-демократами", "Зеленими/Європейським вільним альянсом", "Групою європейських консерваторів і реформаторів".
Також додається, що усі п'ять груп закликають перевести політика на лікування за кордон. У резолюції наголошується, що тільки реальна реформа правосуддя дасть Грузії змогу подолати поляризацію в політиці, ЗМІ, бізнесі та суспільстві і посприяє виконанню головних рекомендацій ЄС для отримання статусу кандидата.
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Текст резолюції від "Renew Group" також закликає президента Зурабішвілі скористатися конституційним правом для розв'язання питання Саакашвілі.
Підготовлений "Групою європейських консерваторів і реформаторів" і "Європейською народною партією" текст вказує на "особисту роль олігарха Бідзіни Іванішвілі" в погіршенні стану Саакашвілі та закликає ввести проти нього санкції.
Остаточний текст резолюції стане відомий на голосуванні 15 лютого.
- 1 жовтня 2021 року прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі заявив, що експрезидент Міхеїл Саакашвілі заарештований і переведений до пенітенціарної установи.
- 2 жовтня Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.
- 8 листопада Саакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером. Його перемістили до медзакладу для обвинувачених і засуджених.
- 20 листопада Саакашвілі припинив голодування
- 11 лютого 2022 року Україна визнала Саакашвілі потерпілим у кримінальній справі про неналежне ставлення в ув'язненні у Грузії.
- 21 лютого він знову оголосив безстрокове голодування.
- 30 липня його адвокат заявив, що експрезидент Грузії йде з грузинської політики через стан здоров’я.
- 8 листопада адвокат Шалва Хачапурідзе заявив, що Саакашвілі хворий на туберкульоз і деменцію.
- 20 листопада в пенітенціарній службі Грузії заперечила, що Саакашвілі отруїли.
- 14 грудня він знову оголосив про голодування, але через кілька годин заявив про його припинення
- Президент України закликав грузинську владу проявити милосердя до експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі та перевести його в клініку України, будь-якої європейської країни чи Америки.
- 1 лютого Президент Володимир Зеленський показав фотографії експрезидента Грузії, громадянина України Міхеїла Саакашвілі і заявив, що грузинська влада хоче його смерті.
- 6 лютого Верховна Рада підтримала звернення до Грузії із закликом про переведення експрезидента цієї країни, громадянина України Міхеїла Саакашвілі на лікування за кордон.
- 10 лютого прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про готовність країни прийняти на лікування колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі.
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