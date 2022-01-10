"Казахи, гасіть цих нелюдей у формі!": білорусів затримують за коментарі у соцмережах про "миротворців" ОДКБ

Про це МВД Білорусі повідомило у Telegram.



"За цинічні коментарі на адресу миротворців затримано мінчан. Правоохоронці встановлюють осіб, які розміщують у публічному доступі образи, наклеп та загрози на адресу білоруських військовослужбовців, спрямованих до Казахстану із миротворчою місією. Сьогодні оперативниками затримано двох непрацюючих мінчан 30 та 32 років за розміщення подібних постів у соціальних мережах", - йдеться у повідомленні.



На відео, оприлюдненому білоруськими силовиками, є скріншот коментаря у соцмережі.



"Казахи, гасіть цих нелюдей у формі! Нехай знають, куди вони приїхали", - написав автор коментаря.