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Латвія рекомендувала авіаперевізникам не літати до Казахстану

7 січня, 2022 п'ятниця
19:21

Державне агентство цивільної авіації Латвії рекомендувало авіакомпаніям призупинити польоти до аеропортів Казахстану

Про це повідомляє сайт латвійської держустанови.

"Агентство цивільної авіації дійшло висновку, що заворушення на території Казахстану із застосуванням вогнепальної зброї та ескалація протистояння створюють високу загрозу безпеці для цивільних літаків, що прямують до аеропортів Казахстану", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Латвія рекомендувала авіакомпаніям оцінити можливість використання повітряного простору Казахстану для транзитних польотів.

"Враховуючи розміри Казахстану, можуть виникнути проблеми із вибором резервного аеродрому під час польотів над Казахстаном", - зазначили в агентстві.

У латвійській держустанові також зазначили, що авіакомпанії можуть виконувати рейси з репатріації та евакуації громадян Латвії, виконавши оцінку ризиків безпеки польоту та погодивши цей рейс з Агентством цивільної авіації.

  • Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі. 
  • 4 січня казахські силовики почали застосовувати проти протестувальників сльозогінний газ та шумові гранати. Внаслідок нічних заворушень у Казахстані постраждали близько сотні силовиків, затримали понад 200 осіб. На тлі протестів уряд Казахстану пішов у відставку.
  • У столиці Казахстану Нур-Султані запровадили надзвичайний стан. Найбільший інтернет-провайдер Казахстану "Казахтелеком" вимкнув інтернет у всій країні. В Алмати не працював мобільний зв'язок.
  • Президент Касим-Жомарт Токаєв очолив Раду Ббезпеки та заявив, що планує жорстко реагувати на протести в країні. 5 січня на всій території Казахстану ввели режим надзвичайного стану.
  • Токаєв звернувся до очільників держав ОДКБ по допомогу. Рада ОДКБ ухвалила рішення відправити миротворців до Казахстану. Участь у місії ОДКБ підтвердили Вірменія, Білорусь, Киргизія і Таджикистан.
  • У четвер, 6 січня, фінустанови Казахстану тимчасово припинили діяльність на тлі масових протестів.
  • Уряд Казахстану на 180 днів запровадив державне регулювання цін на бензин, дизпаливо та скраплений газ.
  • У ЗМІ з'явилися відео, де можна побачити нібито "миротворців" з Росії, що прибули до Казахстану, який охопили масові протести. Російські військові, а саме підрозділи 45-ї окремої бригади спеціального призначення, прилетіли до Казахстану для придушення протестів.
  • У МЗС України заявили, що з Казахстану не можуть поїхати понад 40 українців.
  • Парламент Таджикистану дозволив скерувати військових до Казахстану.
  • У МВС Казахстану повідомили про ліквідацію 26 "злочинців". В Алмати в ході акцій протесту затримали понад 100 людей.
  • Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав наказ стріляти в мітингувальників на ураження без попередження.
  • До Казахстану прибули 2,5 тис. військових ОДКБ. У країні ввели "критично червоний" рівень терористичної небезпеки.
  • Киргизстан дозволив скерувати військових до Казахстану. З Вірменії до Казахстану вирушили 100 військових.
  • Військові ОДКБ захопили аеропорт Алмати.
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