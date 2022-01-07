Латвія рекомендувала авіаперевізникам не літати до Казахстану

Про це повідомляє сайт латвійської держустанови.



"Агентство цивільної авіації дійшло висновку, що заворушення на території Казахстану із застосуванням вогнепальної зброї та ескалація протистояння створюють високу загрозу безпеці для цивільних літаків, що прямують до аеропортів Казахстану", - йдеться у повідомленні.



Крім того, Латвія рекомендувала авіакомпаніям оцінити можливість використання повітряного простору Казахстану для транзитних польотів.



"Враховуючи розміри Казахстану, можуть виникнути проблеми із вибором резервного аеродрому під час польотів над Казахстаном", - зазначили в агентстві.



У латвійській держустанові також зазначили, що авіакомпанії можуть виконувати рейси з репатріації та евакуації громадян Латвії, виконавши оцінку ризиків безпеки польоту та погодивши цей рейс з Агентством цивільної авіації.